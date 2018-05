Fac drumuri lungi de la și până la birou. La mine acasă înseamnă marginea orașului colț cu strada pe care întoarce vântul. Ca cei mai mulți dintre noi, mă urc în autobuz și am căștile deja în urechi, deconectată de la tot ce se întâmplă în jurul meu. Mai mult de atât, mă deconectez, oricât de paradoxal ar suna, și de la mine.

Cu timpul, am ajuns la concluzia că autoanaliza este unul dintre cele mai dificile procese emoționale prin care poate trece un om și asta pentru că înainte de orice, presupune acceptarea propriilor greșeli și neajunsuri. Desigur, pasul acesta este firesc și natural însă eu, cel puțin, nu fac lucrul ăsta cu blândețe și cu tandrețe față de propria persoană. De altfel, conceptul de tandrețe față de mine însămi îmi pare foarte străin.

Am crescut sub o umbrelă de afecțiune aproape spartană. Tu poți mai mult, poți să faci mai bine, trebuie să faci mai bine, nu ai altă opțiune. În teorie, toate sunt sloganuri sănătoase. În practică, puțini dintre noi, printre care și eu, sunt obișnuiți să privească eșecul nu ca pe o lecție, ci ca pe o slăbiciune.

Ai greșit, ceva nu ai făcut bine, nu ai știut, nu ai vrut, ești un om slab sunt expresii care se ascund de multe ori în spatele lui ”tu poți mai bine”. De aici am deprins obiceiul prost să mă prind într-o cursă cu mine însămi, o cursă în care fiecare groapă și fiecare pantă dificilă sunt privite ca eșecuri, lipse, hibe ale caracterului meu și dovezi de slăbiciune.

Iertați-mi confesiunea siropoasă. Încerc să vă spun că și eu, ca mulți dintre noi, nu știu să am răbdare și compasiune față de mine însămi. Să nu mă înțelegeți greșit, nu e o pledoarie pentru plânsul de milă în cor și cât se poate de public. Mai degrabă e un semnal de alarmă către brutalitatea cu care ne purtăm cu noi înșine și pe care o transmitem mai departe și celor din jurul meu.

Pentru că Universul are un fel special de a alinia lucrurile, în zilele în care în capul meu a apărut ideea de acceptare cu blândețe a greșelilor mele, colegele mele de la Garbo.ro au pus la cale un eveniment absolut minunat, după chipul și asemănarea lor: seminar de o zi cu Kent Hoffman . Profesorul american este unul dintre cercetătorii care echivalează vindecarea emoțională cu nevoia de conexiune, de empatie și de întelegere. Găsiți mai multe detalii despre el în interviul realizat de colega mea, Iulia, aici.

Întalnirea va avea loc pe 12 mai la Maastricht School of Management în București. Pe parcursul acestei zile, vom căpăta împreună o întelegere clară a naturii umane și a propriilor suferințe, întrebări sau goluri, pentru a ne reașeza pe un făgaș benefic.

Seminarul Tenderness at the Core are ca scop atât promovarea practicilor de sănătate pshio-emoțională dezvoltate de Dr. Kent Hoffman, pe parcursul celor peste 40 de ani de experiență, cât și strângerea de fonduri în scop caritabil. 100% din veniturile obținute din bilete vor fi donate către casele de copii: CASA DE COPII "MAICA DOMNULUI" din Cluj-Napoca si CASA DE TIP FAMILIAL "SFÂNTUL STEFAN", Vita – Bistrița.

