Pielea este o bariera care ne protejeaza de factorii de mediu, insa atunci cand sistemul imunitar este slabit, pot sa apara diverse infectii care se manifesta la nivelul pielii si care sunt mai mult sau mai putin grave. In unele cazuri, aceste afectiuni ale pielii pot fi contagioase si se manifesta mai des in cazul adultilor, decat in cazul copiilor.

Uite care sunt aceste boli contagioase ale pielii si ce trebuie sa stii despre ele:

Herpesul

Aceasta este o boala contagioasa poate fi cauzata de doua tipuri de virusuri. In cazul infectiei cu herpes, pot sa apara iritatii ale pielii sub forma unor basici. Atunci cand aceste basici apar pe fata, in zona gurii, inseamna ca tipul infectiei este herpes bucal. Daca apar in zona organelor genitale, infectia se numeste herpes genital. In cazul infectiei cu herpes, simptomele pot fi blande sau nu apar deloc.

In cazul herpesului genital, acesta se transmite pe cale sexuala, insa, in cazul herpesului bucal, acesta se poate transmite pur si simplu prin sarut sau daca bei din acelasi pahar cu persoana infectata. Herpesul poate fi transmis altor persoane chiar daca nu prezinta simptome.

Scabia

Scabia mai este cunoscuta si sub numele de raie si este cauzata de acarienii Sarcoptes scabiei, conform WebMD.com. Infectia se manifesta sub forma unui rash cutanat, asemanator cu cosurile, si care provoaca mancarimi puternice.

Aceasta infectie se transmite prin contactul direct cu pielea afectata pentru timp indelungat si este necesar un tratament prescris de medic ca sa o tratezi.

Zona Zoster

Zona Zoster este mult mai frecventa in randul adultilor si se manifesta sub forma unor iritatii pe piele. Daca ai suferit de varicela in copilarie, sansele sa dezvolti aceasta afectiune virala sunt cu atat mai mari. Acest lucru se datoreaza faptului ca ambele sunt provocate de acelasi timp de virus.

In plus, exista numerosi factori de risc care cauzeaza aparitia Zonei Zoster, iar boala are un grad ridicat de contagiune. Din acest motiv, este important sa stii cum se manifesta Zona Zoster si care sunt simptomele asociate acestei infectii.

Tricofitia

Tricofitia mai este denumita popular pecingine si este cauzata de ciuperca Trichophyton. Aceasta ciuperca se gaseste de obicei pe saltelele de gimnastica si provoaca mancarimi si iritatii pe piele sau la nivelul scalpului si poate duce chiar la caderea parului, asa cum precizeaza Medicinenet.com.

Infectia se transmite prin contact direct cu pielea afectata, dar si prin atingerea unor obiecte deja contaminate. De asemenea, se poate transmite si de la animale la oameni.

Ca sa eviti aparitia acestor infectii este important sa respecti regulile de igiena. Spala-te pe maini in mod regulat cu apa si sapun si evita sa imprumuti obiecte vestimentare de la alte persoane. Pentru prevenire infectiilor de piele este recomandat sa schimbi si sa speli saptamanal asternuturile de pat.