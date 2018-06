Primul an de intrare a copilului in colectivitate este un test de rezistenta fizica si emotionala pentru orice parinte. Expus la virusuri, microorganisme si bacterii noi, copilul se imbolnaveste des, iar parintii nu mai stiu ce sa faca pentru a-i alina suferinta micutului.

Scarlatina, periculoasa cand este ignorata

Aceste boli apar, in primul rand, pentru ca cei mici nu au sistemul imunitar suficient dezvoltat pentru a-i apara de actiunea acestor agenti patogeni, insa acest lucru nu inseamna ca unele dintre aceste afectiuni nu pot fi prevenite. Iata care sunt cele mai frecvente boli ale copilariei, care apar in primul an de gradinita:

Scarlatina este o boala infectioasa extrem de periculoasa atunci cand este lasata netratata, asa ca este important sa iei masuri inca din fazele incipiente ale acestei afectiuni. Primele simptome care anunta boala sunt reprezentate de febra mare, varsaturi, dureri de cap si eruptii cutanate, in special pe gat si piept, dar si in gat. Daca citesti acest articol complet despre scarlatina vei afla care sunt cele mai bune metode de tratament acasa, metode de preventie, dar si ce poti face pentru a preveni inrautatirea bolii si transformarea ei intr-una periculoasa pentru micutul tau.

Hepatita A sau „boala mainilor murdare”

Hepatita infectioasa de tip A apare cel mai des la copiii care abia au intrat in colectivitate sau petrec foarte mult timp afara. Fiind o afectiune contagioasa, cel mic o poate lua fie de la ceilalti copii, fie atunci cand intra in contact cu obiecte contaminate sau atunci cand nu respecta regulile de baza ale igienei. De multe ori, boala apare intr-o forma usoara, nu are simptome, asa ca trece neobservata de catre parinti. Pentru a preveni hepatita A, cel mai bun lucru pe care il poti face este sa il inveti pe cel mic sa respecte normele de igiena, chiar si atunci cand tu nu esti acolo sa il supraveghezi. Astfel, copilul ar trebui sa stie de ce este important sa se spele pe maini de fiecare data cand merge la baie, sa spele orice fruct sau leguma inainte de a o consuma si sa se spele pe maini si inainte de fiecare masa.

Rujeola, boala aproape imposibil de evitat la copiii nevaccinati

Rujeola este o boala pe care o fac aproape toti copiii nevaccinati, rata de contaminare fiind de 95%. Pentru ca virusul are o perioada de incubatie de doua saptamani, timp in care nu apare niciun simptom, este imposibil sa iti dai seama ca cel mic a contractat aceasta boala, pana cand nu incep sa apara primele semne. Cele mai comune simptome sunt febra, tusea, congestia nazala, dar mai ales eruptiile cutanate, care pot fi deranjante pentru cei mici. Un prim pas prin care te poti asigura ca cel mic este protejat este vaccinarea, care poate preveni imbolnavirea sau formele grave ale bolii. Daca copilul tau are deja rujeola, lotiunile mentolate sunt o solutie prin care ii poti ameliora disconfortul si ii poti calma pielea, astfel incat el sa nu ramana cu semne pe corp.

Gripa si raceala, bolile pe care cel mic le poate face de cateva ori pe an

Poate cele mai suparatoare boli sunt gripele si racelile frecvente cu care se confrunta cei mici in primul an de colectivitate. Studiile arata ca un copil se poate imbolnavi chiar si de 10 ori pe an, iar adeseori episoadele de viroze respiratorii apar toamna ori la inceputul sezonului rece, odata cu aparitia epidemiilor. Totusi, pe masura ce organismul copilului se adapteaza la noile virusuri cu care intra in contact, incidenta gripelor se va rari. Pentru a-ti proteja copilul, dar si pe ceilalti copii de la gradinita, este recomandat ca cel mic sa ramana acasa pe tot parcursul episodului gripal, chiar si in zilele in care nu mai are febra sau pare ca se simte mai bine.

Gastroenterita, mai mult decat o simpla durere de burta

Gastroenterita il poate tine la pat pe cel mic cateva zile, iar principalele simptome sunt greata, varsaturi, diaree si dureri abdominale intense. Cel mai des, gastroenterita este cauzata de Norovirus sau Rotavirus, iar cel mai bun tratament pentru aceasta afectiune este odihna la pat, dar si hidratarea intensiva. Evita insa sa ii dai copilului sucuri acidulate sau care contin zahar, intrucat acestea ii pot inrautati simptomele. Pe masura ce starea copilului se amelioreaza, ii poti da sa manance banane, orez, piept de pui la gratar, iaurt grecesc sau paine prajita, care ii vor calma stomacul.