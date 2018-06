Soarele ne poate fi prieten sau dusman, in functie de modul in care stim sa profitam de beneficiile pe care le ofera si sa ne ferim de capcanele sale. Acum ca temperaturile de afara te indeamna sa te arunci in piscina si apoi sa-ti iei portia bine meritata de bronz, e necesar sa stii cum sa te protejezi de razele ultraviolete si cum sa-ti pregatesti pielea pentru expunerea la soare.

1. Exfolierea

Dacă vrei să obții un bronz de invidiat, e musai să iei toate demersurile pentru ca pielea să fie pregătită să fie dezmierdată de razele soarelui. Exfolierea este un pas important pe care trebuie să-l faci înainte de a sta la plajă, deoarece prin această operațiune, celulele moarte de la suprafața pielii sunt exfoliate, iar bronzul va rezista mai mult.

Pentru exfoliere, poți folosi fie un produs dedicat din comerț, fie poți face acasă un tratament home-made, cu zațul rămas de la cafeaua pe care ai pregătit-o de dimineață, de exemplu.

2. Epilarea

Este evident că nu îți poți face apariția pe plajă sau la piscină fără a te asigura înainte că ai o piele fină și fără niciun fir de păr. Pentru că este vară și pentru că, probabil, vei avea parte de sejururi prelungite, îți recomandăm să apelezi la epilarea cu ceară, la un salon de înfrumusețare. Cosmeticiana folosește ustensile, produse și tehnici dedicate, cum ar fi o lampa cosmetica cu picior , așa că niciun fir de păr nu va scăpa de privirea sa ageră!

Desigur, dacă îți dorești o metodă mai rapidă, poți să încerci epilarea cu lama de ras sau cu crema depilatoare, însă rezultatele nu vor fi la fel de durabile ca în cazul epilării cu ceară.

3. Alimentația

E foarte important ca, pe parcursul verii (și nu doar atunci) să adopți un stil alimentar sănătos, bazat pe legume, fructe și o cantitate considerabilă de apă. Atunci când ești la plajă, accesoriul indispensabil, dincolo de toate, este sticla cu apă! De asemenea, dacă vrei un bronz intens, consumi cât mai mulți morcovi, care sunt recunoscuți ca fiind legumele printre cele mai bogate în betacaroten.

Un alt aliment benefic pe care ar trebui să îl mânânci cu regularitate pe parcursul verii este strugurele. Strugurii conțin antioxidanți, substanțe care te feresc de riduri și care asigură elasticitatea pielii și a tenului după expunerea la soare.

4. Accesoriile

Expunerea la soare în intervalele orare nepotrivite prezintă un real pericol pentru sănătate. Chiar și atunci când faci plajă în orele recomandate de specialiști, e indicat să ai cu tine accesoriile potrivite. Astfel, nu uita să porți o pălărie sau o șapcă de protecție, un pareo care să te ferească de razele prea puternice ale soarelui și o pereche de ochelari de soare de bună calitate, care să îți protejeze ochii în timp ce te bronzezi. Nu uita acasa nici crema de soare cu factor SPF adecvat pentru pielea ta!