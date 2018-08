Comunicat de presă

"Gușa sau excesul de grăsime de sub bărbie reprezintă o îngrijorare pentru foarte mulți pacienți și în special paciente. Conform unui raport făcut în SUA în anul 2015, gușa sau bărbia dublă reprezenta o problemă majoră din punct de vedere estetic la 67% din populație. Acest procent este asemănător cu acela pentru riduri de expresie sau alte probleme la nivelul fetei.

Există o neînțelegere în ceea ce privește apariția gușei. Majoritatea cred că apariția excesului de grăsime are legătură cu creșterea ponderală sau obezitatea. Nu are nici o legătură, deoarece gușa poate fi prezentă și la persoanele normoponderale. Mai degrabă apariția ei are legătură cu vârsta, factori genetici și constituționali. Prezența gusei poate distrage atenția de la alte trăsături armonioase ale fetei, de obicei aspectul fiind de unul îmbătrânit, cu repercusiuni asupra sinelui.

Această problemă afectează atât bărbații cât și femeile de toate vârstele, statusul ponderal sau rasă. Din fericire există tratament pentru această problemă. Dacă înainte singura variată era intervenția chirurgicală, și anume liposucția zonei respective, astăzi există un tratament mult mai simplu de administrat și suportat de pacient.

Astfel sunt soluții speciale care se injectrează și care dizolvă grăsimea de sub bărbie. Această procedură se face într-un cabinet medical, aprobat, de către un medic. Trebuie îndeplinite aceleași condiții de asepsie și antisepsie ca pentru orice procedură invazivă.

Sunt mai multe tipuri de soluții injectabile, toate făcând același lucru și anume dizolvă grăsimea. Pacientul/a este pregătită în prealabil prin dezinfecția pielii de la nivelul gușei, apoi se aplică o cremă anestezică locală care se lasă 10-15 minute pentru a acționa. După care se face o hartă a punctelor ce urmează a fi injectate. Se dezinfectează din nou tegumentul și se injectează la o distanță de maxim 1 cm și profunzime medie, în stratul grăsos soluția adipolitică.

După procedură se face un masaj ușor al regiunii, se aplică gheață și pacientul/a poate pleca acasă. Imediat după procedură sau în cursul aceleași zile, apare un edem (mărire de volum) a zonei, dureros, care este temporar.

Acasă pacientul este sfătuit să țină periodic gheața la nivelul zonei sis a ia câteva zile un antiinflamator pe gură. În general este nevoie de mai multe ședințe, în funcție de grosimea stratului de grăsime, făcute la un interval de aproximativ 3 săptămâni. Injectarea se oprește în momentul în care am ajuns la rezultatul dorit.

Acest tratament care dizolvă grăsimea se poate folosi și pentru alte zone de la nivelul corpului (abdomen, trunchi, brațe, genunchi, coapse), dar pentru depozite mici și localizate de grăsime.

În general, nu există complicații după acest tip de tratament, este foarte bine tolerat de pacient, nu necesită spitalizare și reintegrarea socio-profesională are loc în aceași zi.

Acest tratament este o modalitate foarte bună și eficienta de a scăpa de o intervenție chirurgicală care este mult mai costisitoare și necesită o vindecare de lungă durată, zile de spitalizare și o reintegrare socială mă tardivă."