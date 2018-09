Probabil ti s-a intamplat adeseori: tu dormi invelita pana in dinti, iar partenerul tau se plange ca e prea cald in camera si vrea sa deschida geamul. Sau la serviciu, cand tu opresti aerul conditionat, in timp ce un coleg vrea sa il seteze pe 18 grade Celsius, pentru ca i se pare ca este sufocant de cald in birou.

Nu este o coincidenta ca femeile par intotdeauna sa fie mai friguroase decat barbatii. Stiinta a identificat cel putin cinci motive pentru care se intampla acest lucru.

Femeile au temperatura corpului mai mare decat barbatii

Pare paradoxal, insa persoanele care au o temperatura mai mare a corpului resimt mai intens frigul, intrucat corpul lor este obisnuit cu o temperatura diferita. Un studiu al Universitatii de Medicina din Maryland a descoperit ca, desi temperatura corpului variaza de la persoana la persoana, temperatura corpului unei femei este intotdeauna mai mare decat temperatura corpului unui barbat. Acest lucru inseamna ca femeile sunt mai sensibile la schimbarile de temperatura, in special la scaderile de temperatura. Pe de alta parte, vestea buna este ca femeile suporta mai bine canicula decat barbatii.

Femeile care iau anticonceptionale au temperatura si mai mare

Rezultatele studiului amintit mai sus sunt cu atat mai importante in cazul femeilor care iau anticonceptionale. Hormonii continuti de acestea ne influenteaza inclusiv temperatura corpului, care este mai mare decat la femeile care nu iau anticonceptionale. Acest lucru inseamna ca, daca iei astfel de pastile, vei fi si mai sensibila la schimbarile de temperatura, respectiv la temperaturile mici.

Femeile au extremitatile mai reci

Atunci cand o femeie se plange ca ii este frig, de obicei, ea va spune ca i-au inghetat mainile si picioarele. Potrivit unui studiu publicat in jurnalul medical The Lancet, mainile si picioarele femeilor pot fi mai reci cu cateva grade decat cele ale barbatilor, ceea ce explica de ce chiar si o temperatura usor mai scazuta ne face sa ne simtim de parca ne-am fi bagat mainile si picioarele la congelator.

Femeile au un metabolism mai scazut

Potrivit unui articol publicat in Jurnalul de Fiziologie Aplicata, barbatii au un metabolism cu 23% mai rapid decat cel al femeilor. Arderea grasimilor, proces in timpul caruia se elibereaza caldura in organism este direct influentata de rata metabolica. Asa se explica si de ce ne este mai frig, dar si de ce trebuie sa avem grija mai mare decat barbatii la cate prajituri mancam.

Temperaturile din birouri sunt setate in functie de metabolismul barbatilor

Poate acest lucru nu este valabil in firma in care lucrezi, insa potrivit unui studiu publicat de Nature, termostatul din birourile multor companii este reglat dupa un model vechi din 1960, care lua in calcul doar rata metabolica a barbatilor. Poate ca lucrurile s-au mai schimbat in timp, insa conflictele dintre femei si barbati privind temperatura aerului conditionat nu s-au aplanat de-a lungul timpului, ba dimpotriva.

Ce poți face

In conditile in care suntem programate genetic sa ne fie mai frig decat barbatilor, ce putem face pentru a ne simti confortabil acasa si la locul de munca?

Acasa

Este foarte important sa poti controla temperatura din locuinta ta, mai ales ca nu primim intotdeauna caldura inca din primele zile geroase de toamna sau iarna sau caloriferele nu sunt intotdeauna pe cat de fierbinti ne-am dori noi. Investeste intr-o centrala termica inteligenta, eficienta si usor de folosit, cu ajutorul careia sa poti controla oricand temperatura din locuinta ta. Daca nu vrei sa cheltuiesti foarte mult, o solutie eficienta este reprezentata de aceasta centrala Motan , care este ieftina, poate fi montata in orice apartament si iti asigura nu numai caldura din locuinta, dar si apa calda.

La serviciu

Pastreaza intotdeauna la indemana un sal cu care sa iti protejezi umerii si ceafa de aerul rece. Daca aerul conditionat bate chiar in directia ta, poti lua in considerare sa iti schimbi locul la birou cu unul mai ferit, unde sa nu respiri constant acel aer rece. Incearca sa ai o discutie cu colegii tai si sa ajungeti la un compromis privind aerul conditionat, astfel incat acesta sa nu fie pornit mereu.