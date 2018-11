comunicat de presa

În Săptămâna Europeană a Competențelor Profesionale (5-9 noiembrie 2018), 70 de studenți au fost prezenți la activitățile organizate în București de către parteneri din „Alliance for YOUth”, iar în Timișoara, 30 de tineri au fost în vizită la fabrica Nestlé, unde au avut parte de o experiență educativă inedită.

Nestlé s-a implicat activ în organizarea de acțiuni în cadrul Săptămânii Europene a Competențelor Profesionale, iar la sediul din București al companiei au avut loc trei workshopuri dedicate tinerilor: Marketing Journey, Digital și Eco Training, cel din urmă fiind susținut cu ajutorul „Let’s Do It, Romania!”. La sfârșitul Eco Trainingului, tinerii au avut parte de o surpriză: un atelier de reciclare creativă. Acest demers vine ca urmare a angajamentului pe care Nestlé l-a facut în ceea ce privește regândirea ambalajelor din plastic, astfel încât, până în 2025 să utilizeze în proporție de 100% ambalaje reciclabile sau reutilizabile.

„Nici nu am simțit când au trecut cele cinci ore petrecute alături de studenții curioși să afle mai multe despre comunicarea digitală. Au fost ca o doză concentrată de energie: am dezbătut împreună ce înseamnă digitalul dincolo de feed-ul de Instagram, cum poți să construiești o carieră din pasiunea ta și să îmbini marketingul cu tehnologia. De la portrete de consumatori online, la etapele procesului de cumpărare și până la strategii, canale digitale și indicatori de performanță am trecut prin valuri de întrebări, mituri, curiozități și păreri care, în final, au ajuns să fie puse în aplicare sub forma unor idei prezentate cu mult entuziasm, mai ceva ca la un pitch între agenții.”, a declarat Alexandra Manea, Digital Communication Manager Nestlé România.

Printre partenerii „Alliance for Youth” care au organizat sesiuni de dezvoltare pentru tineri se numără Catalyst, care a susținut workshopul „What’s your flavor?”, unde tinerii au primit sfaturi de orientare în carieră legate de domeniile digital, marketing, sales și project management. CHEP le-a vorbit tinerilor despre „Tehnici de pregătire pentru primul interviu”, iar împreună au dezvoltat analize SWOT personale pentru crearea unor impresii de impact. Nielsen a ales tema „A Day In The Life Of A Market Research Consultant” și g7 (Grup Șapte) le-a explicat tinerilor ce înseamnă cu adevărat „Brand engagement”.

În Timișoara, Nestlé a organizat pe 8 noiembrie „Ziua Porților Deschise la Fabrica Nestlé”, la care au participat 30 de tineri studenți de la Facultățile de Management și Tehnologia Produselor Agroalimentare, din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României”.

„Suntem bucuroși să deschidem porțile fabricii Nestlé Timișoara și să primim tineri entuziaști. A fost ocazia perfectă ca aceștia să vadă cum se produc napolitanele JOE sau cafeaua NESCAFÉ și să afle povești interesante despre oamenii din fabrică, angajați de peste 20 de ani și încă foarte pasionați de ceea ce fac în fiecare zi de lucru.

Pentru tineri, experiența vizitei a fost una educativă, mai ales că mulți dintre aceștia au văzut pentru prima dată cum arată interiorul unei fabrici și au rămas plăcut impresionați. Fabrica Nestlé Timișoara are deja o tradiție de peste 20 de ani, iar investițiile în modernizarea liniilor de producție depășesc 10 milioane de euro, produsele fabricate aici ajungând atât pe piața din România, cât și la export. Astfel, tinerii au avut parte de o experiență inedită, specialiștii noștri explicându-le cum decurge procesul tehnologic.”, a declarat Adrian Muntean, Factory Manager Nestlé Timișoara.

Având în vedere faptul că rata șomajului în rândul tinerilor este îngrijorătoare, Nestlé a creat inițiativa „Alliance for YOUth” cu scopul de a dezvolta o serie de proiecte care să le ofere acestora șansa de a se angaja, de a face stagii de practică plătite și de a-și lărgi sfera oportunităților în carieră. Prin organizarea evenimentelor din cadrul Săptămânii Europene a Competențelor Profesionale împreună cu partenerii din „Alliance for YOUth”, Nestlé România ajută la îndeplinirea misiunii globale Nestlé, ca până în 2030 să ajute 10 milioane de tineri din întreaga lume să aibă acces la oportunități economice și de carieră. Mulți dintre partenerii programului „Alliance for YOUth” sunt membri activi ai Alianței Europene pentru Ucenicie a Comisiei Europene. Aceasta este o platformă care reunește actori importanți ai societății precum guverne, companii și parteneri sociali care le oferă tinerilor formare profesională.