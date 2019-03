Abia ai aflat că vei deveni mama pentru prima oara? Câteva sfaturi utile ca sa-ti organizezi viata

Iti recomandam sa ai in vedere sfaturile de mai jos, pentru o experienta placuta si pentru a explora fericita acest nou univers in care pasesti.

Felicitari, in pantecul tau se formeaza o noua viata, pe care sunt sigura ca de abia astepti sa o strangi in brate! Pana atunci insa, mai ai de asteptat cateva luni si iti recomandam sa ai in vedere sfaturile de mai jos, pentru o experienta placuta si pentru a explora fericita acest nou univers in care pasesti.

Planifica-ti concediul de maternitate

Daca iti propui sa te intorci mai repede la job pentru a nu pierde contactul cu munca pe care o faci, gandeste-te ca un mic pui de om depinde de tine si are nevoie de toata afectiunea si hrana pentru a creste sanatos, iar cel mai bine ii este cu mama lui. Primul pas pe care trebuie sa-l faci este sa te interesezi care sunt drepturile tale, ce trebuie sa faci pentru concediul de maternitate, perioada si, mai ales, cum se calculeaza indemnizatia pentru cresterea copilului pe care ar trebui sa o primesti.

Al doilea pas pe care este bine sa il faci este sa anunti sarcina la birou. Incearca sa vorbesti prima data cu seful tau si sa ii dai vestea din timp pentru a se putea organiza sa gaseasca un inlocuitor pentru perioada in care vei lipsi. Apoi da vestea si colegilor si pregateste-te sa fii tratata ca o regina in perioada urmatoare, cu toate complimentele de rigoare.

Informeaza-te despre analizele medicale si metodele de nastere

Analizele si investigatiile din timpul sarcinii sunt deosebit de importante - consulta-te cu mediul ginecolog care iti urmareste sacina, efectueaza ecografiile trimestriale si toate analizele recomandate. De exemplu, ecografiile de morfologie fetala apreciaza vitalitatea micutului (miscarile si activitatea cardiaca) si analizeaza organele embrionului, tinand cont de etapele de dezvoltare. In acelasi timp, se fac masuratori si recomandari pentru viitoarea mamica (daca trebuie sa ia suplimente, sa se odihneasca mai mult).

Iti recomandam sa vorbesti din timp cu medicul tau despre metoda de nastere (naturala sau prin cezariana) care ti se potriveste, in functie de istoricul medical si de tipul sarcinii. Fiecare tip de nastere are avantaje si dezavantaje, asa ca decizia iti apartine, daca medicul iti spune ca poti opta pentru amandoua in egala masura.

Cere sprijinul unei rude sau bone

Chair daca simti ca te vei descurca perfect de una singura, viata de proaspata mamica este o adevarata provocare, iar pentru a face fata ai nevoie de putin ajutor. Cu siguranta persoanele apropiate care au mai trecut prin aceasta experienta - mama, soacra sau prietene apropiate - te vor ajuta cu toata dragostea. Chiar daca este vorba doar de prepararea hranei, curatarea casei sau monitorizarea bebelusului pentru una sau doua ore cat tu te odihnesti sau te relaxezi.

Este posibil sa te simti coplesita de noile sarcini de mamica si de noptile nedormite care vin la pachet cu acest statut, iar un ajutor sa fie tot ce ai nevoie. Daca, de exemplu esti obligata sa te intorci mai repede la job, gaseste-ti din timp un sprijin de incredere pe care sa te bazezi, fie ca este vorba despre mama ta, fie de o bona angajata pentru asta.

Pregateste camera copilului

Cei mai multi parinti doresc sa amenajeze camera copilului in functie de propriile fantezii si uita ca cel mic are nevoie doar de cateva elemente - un patut, un dulapior pentru haine, un fotoliu sau o canapea pentru mama care alapteaza si o masa de infasat. Aceasta din urma nu este o piesa de mobilier obligatorie pentru ca se foloseste foarte putin - intre una si trei luni, cat timp copilul sta cuminte intins, pentru ca de la trei luni incepe sa devina din ce in ce mai curios si sa se miste si nu il mai poti lasa pe masuta decat daca esti mereu cu mana pe el. Asadar, cel mai eficient este schimbatul pe patut.

In privinta paletei de culori, foloseste pastelurile si decoreaza peretii cu cateva tablouri haioase care sa contina rosu, verde, albastru, primele culori pe care le percep copiii. In ceea ce priveste mobilierul, cea mai buna investitie intr-o camera de copil este cel modular, pe care il poti folosi o perioada mai lunga de timp si care „creste” o data cu cel mic.

Citeste carti de parenting si participa la evenimente pentru viitoarele mamici

Daca ti-ai schimbat usor comportamentul, esti mai grijulie cu ce mananci, cat dormi și ai renuntat la cafea, tutun sau alcool, inseamna ca esti mai deschisa si la subiectele ce tin de parenting, dezvoltarea cognitiva a celui mic, de alaptare sau de nutritia copilului.

Pentru a fi sigura ca sursele cartilor sunt verificate, îți poti intreba medicul ginecolog daca are recomandari sau poti discuta cu un medic pediatru care cunoaste mai multe detalii despre cresterea si dezvoltarea copiilor.

Din ce in ce mai multe personalitati din domeniul psihologiei organizeaza evenimente in care discuta cu viitoarele mamici tehnici eficiente de parenting. Participarea la aceste evenimente este benefica: pe langa infomatiile noi pe care le afli, vei avea sansa sa te conectezi cu femei ca tine, care sunt curioase si dornice sa-si creasca micuții in armonie.

Desi treci prin schimbari emotionante si fluctuatii hormonale, nu trebuie sa iti faci griji despre perioada care urmeaza. Informeaza-te din surse sigure, ai grija de tine, monitorizeaza sanatatea copilului si accepta orice mic sprijin sau ajutor care ti se ofera.

Sursa foto: Shutterstock