Cum a fost la Kudika Body&Spirit Camp: Ritualuri de frumusețe pentru trup și suflet

În această săptămână s-a încheiat evenimentul Kudika Body&Spirit Camp care a stat sub semnul frumuseții, în toate formele acesteia. Timp de trei zile, participantele au avut ocazia să se relaxe într-unul dintre cele mai bune centre de nutriție și purificare din țară, Atasagon Detox & Wellness Center, Brașov.

Alături de terapiile tradiționale de relaxare și îngrijire, punctul central al primei zile de tabără a fost workshopul condus de dr. nutriționist Oana Trifu Bulzan. În cadrul acestui, participantele au aflat știința simplă și concisă din spatele unei alimentații sănătoase, legătura dintre alimentație și frumusețe, precum și ce se află în spatele unor mituri legate de hrană.

Am avut parte de o experiență pe care, cred eu, o trăiești o singură dată în viață, povestește Oana Trifu Bulzan. Nu doar că am avut alături de mine oameni realmente interesați de un stil de viață sănătos, ci și datorită faptului că seminarul s-a desfășurat într-un spațiu construit pe acest concept. Principiile discutate la workshop au fost, cumva, însoțite de o latură practică datorită meniului pus la dispoziție de Atasagon care nu a făcut altceva decât să arate că nu avem nevoie de farfurii vârf cu mâncare ca să ne simțim plini de energie. Aș putea să povestesc la nesfârșit despre efectele pe care alimentație, corectă sau greșită, le are nu doar asupra stării noastre de sănătate, ci și asupra frumuseții, a felului în care ne raportăm la activitățile de zi cu zi, chiar și asupra vieții noastre sociale.

Efectele alimentației sănătoase se văd, așadar, reflectate inclusiv asupra pielii însă nutrienții din hrană nu sunt suficienți pentru menținerea unui ten sănătos. Pentru a potența și pentru a menține urmările cosmetice ale regimului de purificare a organismului, Estee Lauder a oferit participantelor un strop de răsfăț și îngrijire.

A doua zi a evenimentului a fost plină de terapii de relaxare și de ritualuri de îngrijire, însă în același timp, de informații prețioase oferite de Manuela Ciugudean, expert în marketing și branding personal.

Misiunea mea este să le dau încredere în ei oamenilor care, deși au potențial nermărginit, sunt încă nesiguri de câte pot realiza și sunt mai puțin populari decât își doresc. Fie că sunt antreprenori/soloprenori/freelanceri, fie angajatori, angajați, persoane care stau acasă sau vor să pornească o afacere, cu toții doresc să fie apreciați la adevărata valoare, să facă lucruri la care sunt buni și care le plac. Să fie recunoscuți și recompensați pe măsură financiar sau emoțional, spune Manuela.

Recunoașterea și împlinirea potențialului sunt semne ale unei încrederi în propriile puteri, iar această încredere este, la rândul său, suma unor numeroși factori. Fie că ne place să recunoaștem sau nu, aceasta provine inclusiv din imaginea de sine.

Frumusețea și încrederea vin, într-adevăr din interior, însă acestea se văd la exterior. Pentru că împărtășim acest crez, Bio Oil s-a alăturat taberei Kudika în calitate de partener de încredere și le-a oferit participantelor elixirul declarat lider mondial în îngrijirea cicatricilor și vergeturilor.

În cele din urmă, ultima zi a fost dedicată complet ritualurilor de curățare, îngrijire și relaxare care au oferit cea mai frumoasă doză de #goodvibes.

Le mulțumim participantelor pentru că au fost alături de noi, precum și gazdelor noastre, Atasagon Detox and Wellbeing Center și Ramada Brașov.