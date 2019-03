Cum iti ajuti sistemul imunitar sa faca fata racelilor de primavara

Daca vrei sa tii raceala departe de tine in aceasta perioada, trebuie sa ai grija ce mananci pentru a-ti ajuta ajuta sistemul imunitar sa faca fata schimbarilor de temperatura.

Daca credeai ca sfarsitul iernii inseamna si sfarsitul racelilor atunci te-ai inselat. Pentru ca si la inceputul primaverii riscul de a raci este foarte mare pentru ca organismul tau incearca sa se adapteze noilor temperaturi, dupa un sezon in care sistemul imunitar a fost pus la incercare de raceli repetate si ajutat mai putin din cauza alimentatiei slabe in vitamine si a lipsei de miscare.

Ce alimente iti sunt de ajutor

Legumele verzi. Legumele verzi sunt surse excelente de vitamine, iar daca acestea se regasesc in meniul tau zilnic, sistemul tau imunitar va avea de castigat.

Alimente cu un continut ridicat de zinc. Zincul este aliatul perfect care te poate ajuta sa combati raceala, deoarece lupta impotriva virusurilor. Printre cele mai bune surse din care il poti procura se numara semintele de susan si cele de dovleac, lintea, carnea de vita, crapul si fructele de mare.

Ghimbirul actioneaza precum un scut impotriva inflamatiilor datorita continutului ridicat de vitamina C, având capacitatea de a preveni si de a combate raceala.

Alimentele care contin probiotice. Acestea au un impact pozitiv asupra organismulului – contribuie la producerea substantelor antibacteriene si intaresc sistemul imunitar, de aceea este bine sa le incluzi in dieta ta zilnica. Le gasesti in kefir, muraturi in saramura, lapte, branza de vaci, soia si ciocolata neagra.

