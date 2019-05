Redobândește-ți confortul intim și bucură-te de feminitate cu produsele Vagisan

Pentru a le oferi femeilor opțiuni de tratament non-hormonale și pentru a atenua simptomele uscăciunii vaginale, au fost create următoarele produse:

Orice ține de intimitate este trimis aproape automat în zona subiectelor tabu. Nu vorbim despre sex, nu vorbim despre menstruație, nu vorbim despre problemele genitale… pentru că “este rușinos”. Sună absurd, având în vedere secolul în care trăim și afluxul permanent de informații cu care suntem bombardate zilnic. Dincolo de orice, confortul fizic de orice natură și, implicit, cel psihic, ar trebui să conteze mai mult decât orice soi de pudibonderie.

Uscăciunea vaginală, de exemplu, este o problemă intimă cu un impact major asupra calității vieții oricărei femei. Aceasta poate fi însoțită de simptome precum senzația de uscăciune, arsură, mâncărime și durere în vagin și în zona genitală externă. Se manifestă prin durere, disconfort, scăderea sau chiar pierderea interesului sexual. Deși uscăciunea vaginală apare la 45% dintre femeile aflate la menopauză1, ea afectează și femeile mai tinere.

Este important de știut că această problemă poate apărea în viața oricărei femei și este adesea cauzată de o scădere a producției de estrogen sau de alte dezechilibre hormonale. Acestea pot apărea după naștere, în timpul alăptării, la menopauză, după o intervenție chirurgicală sau din cauza tratamentului anti-hormonal al cancerului de sân. Cu toate acestea, există și alți factori non-hormonali, care pot favoriza apariția uscăciunii vaginale, inclusiv fumatul, stresul, bolile precum diabetul și anumite medicamente.

Vagisan MoistCream Cremă vaginală hidratantă - o cremă albă fină, ce oferă atât lipide (grăsimi), cât și hidratare mucoasei vaginale și zonei genitale externe. Poate fi utilizată atât intravaginal (cu ajutorul aplicatorului), cât și în zona genitală externă. Conferă pielii sensibile din zona intimă suplețe și elasticitate - fără a fi nevoie de hormoni. Poate fi folosită și ca lubrifiant în timpul contactului sexual și nu afectează motilitatea spermatozoizilor 2 .

– este o alternativă pentru femeile care nu doresc sau nu pot să folosească un aplicator. Având o formulă specială, ovulele se topesc la căldura vaginului și - împreună cu fluidul vaginal - formează o cremă hidratantă pentru mucoasa vaginală cu un efect calmant de durată. Ovulele conțin cantități mici de acid lactic care conferă cremei un pH de 4,5, ajutând la menținerea unui mediu vaginal sănătos. Vagisan Loțiune pentru igiena intimă - o loțiune deosebit de delicată pentru igiena zonei intime externe. Utilizarea acesteia ajută la conservarea mantalei acide naturale de protecție a pielii din zona intimă, iar mușețelul din formula sa are rol calmant. Folosirea constantă a acestui produs ajută la prevenirea iritațiilor ce pot apărea în zona intimă. Loțiunea pentru igiena intimă poate fi utilizată zilnic, la orice vârstă, chiar și în timpul sarcinii.

North American Menopause Society. (2013). Management of symptomatic vulvovaginal atrophy: 2013 position statement of The North American Menopause Society. Menopause, 20(9), 888–902.

2 Nu se recomandă utilizarea Vagisan MoistCream Cremă vaginală hidratantă concomitent cu prezervative sau orice alte dispozitive intravaginale confecționate din latex, poliuretan sau poliizopren.