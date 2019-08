Tulburari digestive in timpul sarcinii: de ce apar si cum pot fi remediate

Important este sa faceti diferenta intre simptomele inofensive ale sarcinii si problemele reale, sa stiti de ce sunt provocate si cum trebuie sa actionati, precum si cand este cazul sa apelati la medic.

Greturi, varsaturi, arsuri gastrice, diaree, constipatie... Sunt tulburari frecvente in timpul sarcinii. In majoritatea cazurilor, aceste indispozitii sunt trecatoare si nu pun in pericol evolutia sarcinii, insa creeaza mult disconfort viitoarelor mame. Important este sa faceti diferenta intre simptomele inofensive ale sarcinii si problemele reale, sa stiti de ce sunt provocate si cum trebuie sa actionati, precum si cand este cazul sa apelati la medic. Despre toate acestea prezentam informatii in continuare.

Greturi si varsaturi in timpul sarcinii

Greturile si varsaturile sunt frecvente in primul trimestru de sarcina si apar ca urmare a sintezei hormonului de sarcina numit gonadotropina corionica. In general, ele dispar dupa saptamana a 12-a si nu au repercusiuni asupra sanatatii fatului.

Greturile apar de obicei dimineata si se amelioreaza dupa un mic dejun usor si sanatos. Daca simptomele persista in timpul zilei, poti incerca sa iei mai multe gustari sanatoase. Un interval prea lung intre mese accentueaza senzatia de greata si gol in stomac. Atentie! Nu inseamna ca trebuie sa mananci mai mult, ci doar sa consumi mai des portii mici de mancare. Este bine sa eviti alimentele grase si laptele dulce de vaca. Pentru calmarea simptomelor de greata, poti bea ceaiuri de menta, musetel sau ghimbir.

Insa daca varsaturile persista mai mult de 3 ori pe zi, timp de 2-3 zile consecutive, este cazul sa mergi la medic, pentru ca exista riscul deshidratarii. In forma grava, deshidratarea poate duce la pierderea sarcinii.

Diaree in timpul sarcinii

Ca urmare a modificarilor hormonale si imunitare specifice sarcinii, este posibil sa te confrunti si cu episoade de diaree in sarcina. Daca la aflarea vestii ca esti insarcinata, faci schimbari bruste in dieta, incepi sa mananci mai multe fructe si legume crude, consumi mai multa apa, poti avea un sindrom de hipermotilitate intestinala. Adica, alimentele si apa trec mai repede prin tractul intestinal si apar scaune frecvente si moi. De aceea, este bine sa faci schimbari treptate in dieta si sa mentii un echilibru in consumul alimentelor.

Pe de alta parte, mai trebuie sa stii ca vitaminele prenatale pot cauza uneori diaree. In acest caz, este bine sa discuti cu medicul pentru ajustarea dozelor.

Nu trebuie sa iti faci griji pentru sanatatea ta si cea a fatului daca diareea este usoara si nu este insotita de complicatii: scaune cu mucus si/sau sange, varsaturi, febra, frisoane, stare de slabiciune si ameteli. Poate fi vorba despre o enterocolita de cauza virala sau bacteriana, ce necesita tratament medical de urgenta. Daca diareea este cauzata de o infectie, aceasta poate duce la avort spontan sau nastere prematura.

Constipatie in timpul sarcinii

Tranzitul intestinal lent apare frecvent mai ales in al doilea si al treilea trimestru de sarcina. Constipatia poate fi cauzata de alimentatia saraca in fibre, dar si de marirea in volum a uterului, care exercita presiune asupra colonului.

Iata cateva sfaturi care te vor ajuta sa previi constipatia:

bea apa in cantitati suficiente (6-8 pahare pe zi), optand eventual pentru o apa bogata in magneziu;

mananca multe alimente bogate in fibre: fructe si legume crude (nu uita sa le speli bine!), paine din cereale integrale, seminte, nuci;

include la micul dejun alimente cu efect usor laxativ: prune, portocale, fulgi de ovaz;

nu uita sa faci miscare, sigur te va ajuta daca mergi pe jos 30 de minute pe zi.

Arsuri la stomac in timpul sarcinii

Cresterea nivelului de progesteron in primul trimestru de sarcina provoaca relaxarea sfincterului stomacului, ceea ce conduce la reflux gastro-esofagian. Ulterior, in trimestrul al doilea si al treilea, arsurile sunt provocate de presiunea pe care o exercita uterul marit asupra stomacului.

Masuri de preventie:

repartizeaza-ti alimentatia in portii mici si dese;

nu te intinde in pat imediat dupa ce ai mancat;

manca lent si intr-o atmosfera linistita;

stai cu spatele drept cand esti la masa, pentru a nu presa suplimentar stomacul;

evita alimentele acide, grase si picante, ceaiul negru, cafeaua.

Foto: xusenru, Pixabay