dr. Alina Stanescu-Popp, pediatru gastroenterolog, ne explica tot ce trebuie sa stim despre boala celiaca si dietele care exclud glutenul.

Din ce știm, cât de frecventă este alergia la gluten în rândul românilor?

Alergiile alimentare au o frecventa in populatia pediatrica de aproximativ 2-3%, cu variabilitati in functie de tara.

Boala celiaca, care nu este o alergie, ci o intoleranta permanenta la gluten cu mecanism autoimun, are o prevalenta in populatia generala din Europa de aproximativ 1%.

Care este diferența dintre alergie, intoleranță și „sensibilitate” la gluten? Ce teste ar trebui să facem pentru fiecare în parte?

Diferentele intre aceste entitati implica mecanismul de producere, caile de diagnostic, evolutia si prognosticul. Din pacate se aseamana in multe cazuri ca simptomatologie, de aceea nu sunt foarte usor de diferentiat.

Ce le recomandați celor cărora testul de depistare a alergiilor le iese negativ, dar au totuși o simptomatologie supărătoare?

Pentru pacientii care au simptomatologie suparatoare, insa testul de depistare a alergiilor iese negativ este recomandat sa reia discutia cu medicul alergolog si sa urmeze sfaturile acestuia.

Ce părere aveți despre testele de sensibilități alimentare cu ac Ig G?

Societatile profesionale de profil, cum ar fi cele de alergologie sau de gastroenterologie pediatrica, nu incurajeaza in prezent testarea sensibilitatii alimentare cu anticorpi IgG.

Există copii diagnosticați cu alergie/intoleranță la gluten. Cum vor evolua aceștia? Ce speranțe/prognostic de vindecare au?

Atat copiii diagnosticati cu alergie la gluten, cat si cei cu intoleranta se dezvolta si cresc normal, cu conditia mentinerii dietei.

In cazul alergiilor alimentare si a intolerantelor nonimune fenomenele se pot remite, copilul poate „depasi” alergia sau intolerante nonimuna. Sub indrumarea alergologului se poate decide momentul in care trebuie reincercat alimentul.

In cazul intolerantelor cu mecanism autoimun, asa cum este boala celiaca, fenomenul revine agresiv in cazul in care nu este tinuta dieta. Pentru boala celiaca dieta se mentine pe toata durata vietii. Este unicul tratament al bolii.

Dar adulții aflați în aceeași situație?

In aceeasi situatie ca cea a copiilor. Se impune si la adulti mentinera dietei fara gluten stricta pe toata durata vietii. Introducerea glutenului in alimentatie genereaza reaparitia bolii.

Intoleranță sau alergia la gluten se poate transmite genetic?

NU. Se transmite genetic doar posibilitatea ca la un moment dat sa dezvolti o afectiune indusa de gluten. Un individ care mosteneste din familie o sensibilitate cu privire la gluten poate dezvolta afectiunea, dar nu este obligatoriu.

Există riscul de avitaminoze sau alte tulburări în dieta fără gluten? Cum se pot evita?

Avitaminozele pot fi evitate prin alcatuirea atenta a alimentatiei impreuna cu medicul nutritionist sau cu medicul gastroenterolog sau gastroenterolog pediatru, in cazul copiilor. Orice dieta restrictiva elimina ceva din alimentatie. Alimentul eliminat, pentru a nu se creea carente, trebuie inlocuit cu altceva.

Există multe informații pe internet despre dieta fără gluten. Care sunt sursele sigure de unde ne putem informa?

Cred ca sursele cele mai sigure sunt site-urile asociatiilor care se dedica acestor afectiuni si care filtreaza in prealabil informatiile impreuna cu consultantii de specialitate. De asemena, o alta sursa buna sunt site-urile institutionale de profil, care au dedicate componente pentru pacienti si site-urile proiectelor de constientizare si de documentare pentru boala celiaca care includ materiale informative dedicate publicului larg.

Alte surse de informare pot fi cartile si revistele de profil, online sau print, care au trecut, cel putin teoretic, prin filtrul unui editor si a unor recenzii.

Descurajez ferm sfaturile si opiniile personale din social media. Ele pot fi folosite strict pentru imbunatatirea logisticii retetelor culinare, dar pentru nimic mai mult.

Există o probabilitate crescută ca persoanele cu alergie/intoleranță la gluten să prezinte și alte alergii/intoleranțe?

In general, un individ predispus la alergii poate dezvolta alergii la mai mult de un singur aliment.

Care sunt testele de screening?

Pentru boala celiaca nu se face screening populational in nicio tara. Pentru aceasta afectiune se practica ceea ce se numeste „case-finding” – adica tentativa de identificare precoce a persoanelor afectate.

In boala celiaca se testeaza in general cei care au o prezumtie de a avea afectiunea, prezumtie indicata fie de aparitia unor simptome sau semne de boala, fie din apartenenta la un grup cunoscut a avea un risc foarte crescut de a dezvolta boala in comparatie cu populatia generala (cum sunt rudele de gradul 1 ale celor deja diagnosticati cu boala celiaca sau persoanele cu diabet zaharat tip 1).

