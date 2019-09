Shiseido Spa at Stejarii Country Club, premiat în cadrul Congresului Turismului Balnear si Spa din Romania

Shiseido Spa at Stejarii Country Club a fost premiat, din nou, în cadrul Congresului Turismului Balnear si Spa din Romania, la categoria - Cel mai bun centru tip day spa, care a avut loc la Băile Herculane.

comunicat de presa

Shiseido Spa at Stejarii Country Club a fost premiat, din nou, în cadrul Congresului Turismului Balnear si Spa din Romania, la categoria - Cel mai bun centru tip day spa, care a avut loc la Băile Herculane.

Cea de-a 15 ediție a Congresului s-a derulat pentru prima dată sub un nou concept și a integrat Forumul și Bursa de turism balnear din România, fiind organizat de OPTBR și SPA BusinessNetworking Event, sustinut de despreSpa.ro.

La Congres au participat peste 130 de reprezentanti din pietele balneo si Spa din Romania.

„Este o onoare să fim prezenţi la un eveniment de o asemenea amploare pentru turismul balnear si wellness din Romania. Felicitari organizatorilor si tuturor celor implicati!

Turismul balnear si wellness din tara noastra este in continua dezvoltare, ne bucuram ca Shiseido Spa @Stejari Country Club reprezinta un etalon si avem incredere in proiectele colegilor de pe segmentul balnear ca impreuna putem readuce Romania pe harta statelor Uniunii Europene la capitolul destinatii turistice balneare de top.” a declarat Sorin Vasilache,manager Shiseido Spa at Stejarii Country Club.

Shiseido Spa s-a evidenţiat prin faptul că pune la dispoziţia clienţilor servicii premium integrate de well-being, care cuprind atât terapii faciale şi corporale, cât şi antrenamente pentru minte şi corp totodată. Îmbrăţişând conceptul japonez Shiseido, filosofia Spa-ului estedefinită de Omotenashi, ceea ce înseamnă devotamentul şi grija totală faţă de client.

La intrarea în Shiseido Spa at Stejarii Country Club, clienţii pătrund într-o călătorie în lumea simţurilor, fiecare ritual fiind o incursiune în secretele tehnicilor de înfrumuseţare japoneze, lacare se adaugă notele specifice tradiţiilor estice şi tehnicile moderne ale vestului.

Totodată, Shiseido Spa at Stejarii Country Club s-a remarcat şi prin multiplele sale facilităţi:cele 11 săli de tratament (7 de tratament individual, 2 pentru Thai massage, 1 cameră de scrub cu duş Vichy, 1 sală VIP pentru cupluri (cu o cadă dublă cu hidromasaj, spaţiu dublu de tratament, spaţiu pentru relaxare şi terasă privată), piscină interioară de relaxare cu şezlonguri cu hidromasaj, spaţiu pentru relaxare lângă piscină, terasă cu vedere spre pădurea Băneasa, saună uscată şi saună cu aburi, hammam şi cameră de relaxare cu paturi cu saltele cu apă şiterapie cu oxigen. Clienţii pot beneficia de tratamente tradiţionale Shiseido, dar şi detratamente adiţionale (masaje thailandeze, masaje cu pietre vulcanice, LPG, Crioterapie, scrub in dusul Vichy etc.)

Complexul de Agrement La Stejarii, care îşi desfăşoară activitatea sub brandul Stejarii Country Club, este un proiect implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordateprin Regio - Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 și co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Axa prioritară 5: Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, domeniul major de intervenţie 5.2. „Crearea, dezvoltarea,modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterii calităţii serviciilor turistice”.

Pentru mai multe informații despre Shiseido Spa, vă invităm să accesaţi site-ul www.stejariispa.ro și pagina de Facebook.