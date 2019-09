Cum iti recapeti bunele obiceiuri la inceput de toamna

Adaptarea la un ritm activ si intrarea in cotidian nu sunt deloc un secret, daca esti grijulie la ceea ce conteaza cu adevarat.

Toamna este un anotimp frumos, dar inceputul ei ne pune fata in fata cu o serie de provocari. Nu numai ca orasul se aglomereaza din nou, dar frigul isi face simtita prezenta, iar ritmul taskurilor se inteteste la job. Iar peste toate astea, senzatia de vacanta persista in mintea ta, cu tot cu stilul degajat de viata. Adaptarea la un ritm activ si intrarea in cotidian nu sunt deloc un secret, daca esti grijulie la ceea ce conteaza cu adevarat.

Trezeste-te de la prima sonerie

Daca in concediu iti permiteai o ora-doua de somn in plus, ca pe o placere vinovata, acum esti nevoita din nou sa te conformezi unui program strict. Tentatia cea mai facila este cea a clasicului buton Snooze. Pana la urma, de ce sa nu castigi 10-15 minute de somn? Ei bine, strategia aceasta este una inselatoare, pentru ca te vei trezi mai obosita decat daca te-ai fi ridicat din pat inca de la prima sonerie. Alege, in schimb, sa iti incepi ziua devreme si sa iti pui ordine in ganduri chiar de la prima ora.

Reimprieteneste-te cu sala de fitness

E greu sa iti mentii rutina de exercitii pe perioada verii, dar asta nu inseamna ca trebuie sa transformi relaxarea in delasare. Toamna este un moment foarte bun pentru a-ti regasi armonia de pe vremea in care lucrai intens pentru a dobandi un „beach body”, asa ca fa o recapitulare a echipamentului de sala. De la bustiere si colanti, pana la sticla de apa, kitul tau de fitness trebuie sa fie complet si perfect functional. Reinnoieste-ti abonamentul la clubul de fitness pe care il frecventezi de obicei, si, daca simti ca ai nevoie, cere cateva sfaturi de la un antrenor personal.

Normalizeaza-ti dieta

Kebap, souflaki, paste bolognese, paella...nu ti-ai refuzat nicio placere vara aceasta. Desi nu spune nimeni ca trebuie sa adopti un regim de austeritate, este clar ca ai nevoie sa faci putina ordine in privinta obiceiurilor tale alimentare. Ia un mic dejun echilibrat si nu depasi trei mese pe zi. Redescopera fructele si legumele, pe post de gustare, iar dulciurilor da-le un time-out, in beneficiul siluetei tale.

Hidrateaza-te corect

Cand esti pe plaja, paharele cu cocktailuri, ice tea si frappe tind sa inlocuiasca alte lichide. Hidratarea organismului tau are de suferit, chiar daca nu constientizezi asta pe moment. Pentru un tonus ridicat si un ten hidratat pe cale naturala, consuma o cantitate rezonabila de apa in fiecare zi. Hidrateaza-te in doze mici si frecvente, pentru a evita retentia masiva de apa in organism.

Tine depresia la distanta

Exista multe motive pentru care toamna te poate transpune intr-o stare de melancolie, dar si o varietate mare de solutii pentru a evita aceasta situatie. Alimentele bogate in triptofan, cum ar fi avocado, guava sau caisele, te ajuta sa iti normalizezi natural nivelele de serotonina. Plimbarile in natura si iesirile cu prietenii iti contracareaza tendintele de insingurare, iar contactul permanent cu un terapeut te ajuta sa eviti episoadele critice. Pana la urma, te poti bucura de viata indiferent de anotimp.

Toamna are bucuriile si surprizele ei unice. In loc sa regreti trecerea verii si sa te gandesti doar la cat de bine a fost in vacanta, mai bine ti-ai face fiecare zi mai frumoasa, cu ponturile de mai sus.

Credit foto: Shutterstock