7 motive pentru care ar fi bine să mergi la specialistul în infertilitate

Infertilitatea afecteaza in egala masura femeile si barbatii, in toate cuplurile existand sanse de 50/50 ca barbatul sau femeia sa aiba probleme de aceasta natura

Un text de Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrica-ginecologie, cu supraspecializare in infertilitate.

Dacă sunteti pregatiti sa deveniti parinti dar pare că este imposibil sa concepeti, cel mai bun lucru este sa va adresati unui specialist in infertilitate care sa va spuna ce optiuni aveti. Iată șapte motive pentru care este obligatoriu sa aveti aceasta intalnire care... poate schimba totul.

1. Ai avut relatii sexuale neprotejate cu partenerul timp de un an si nu ai ramas insarcinata.

Daca ai sub 35 de ani si nu folosesti niciun mijloc contraceptiv, sarcina se instaleaza – in medie - in doua pana la sase luni. Dar daca au trecut 12 luni si acest lucru nu s-a intamplat, ar trebui sa va adresati specialistului in infertilitate.

2. Ai peste 35 de ani

In acest caz nu prea este timp de pierdut, asa ca daca dupa sase luni se sex neprotejat nu apare sarcina, este obligatoriu un control de specialitate. Femeile, pe masura ce inainteaza in varsta, pierd din rezerva ovariana, iar de la 35 de ani chiar in ritm accelerat, iar sansele de a concepe pe cale naturala se diminueaza drastic.

3. Ai avut doua sau mai multe avorturi

Avortul este definit ca pierderea sarcinii pana in saptamana 20. Cel mai adesea, avortul se are loc ca urmare a faptului ca fie ovulul, fie sperma, au avut un număr greșit de cromozomi iar ovulul fertilizat nu s-a putut dezvolta normal. Avortul mai poate fi cauzat și de o incorecta implantare in uter a ovulului fertilizat sau de defecte structurale. In cazul in care exista o afectiune care a provocat avorturile, medicul o poate identifica si trata.

Adresandu-va specialistului in infertilitate, din colaborarea acestuia cu un urolog si/sau androlog - ambii fiind experti in sistemul reproducator masculin – se poate gasi o solutie care sa rezolve problema.

5. Nu ai menstra sau este neregulata

Oricare dintre aceste simptome poate fi cauza de infertilitate. Daca nu ai menstra, inseamna ca nici nu ovulezi. Daca ai menstra neregulata, ai tulburari de ovulatie. Iar daca sangerezi intre menstre sau dupa contactul sexual, cauza poate fi o leziune a cervixului, un fibrom uterin sau existenta unui polip.

6. Tu sau partenerul aveti in istoric boli cu transmitere sexuala

Infecțiile cu transmitere sexuală pot provoca inflamații. Ca urmare, in cazul femeilor, o astfel de inflamatie, localizata la nivelul trompelor uterine, va impiedica intalnirea ovulului cu sperma si, in consecinta, obtinerea sarcinii. La barbati, infectiile cu transmitere sexuala provoaca infectii recurente care afecteaza numarul, mobilitatea si functia spermatozoizilor.

7. Suferi de o boala cronica

Nu deznadajdui daca ai diabet, o boala de inima, de rinichi, o afectiune endocrina sau o boala genetica. Ia legatura cu un specialist in infertilitate si afla ce se poate face in astfel de situatii.