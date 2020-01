Cat dureaza sa te recuperezi complet dupa o fractura

Recuperarea medicala in urma unei fracturi poate fi un proces indelungat si depinde de mai multi factori: varsta, starea generala de sanatate, stilul de viata, alimentatia, cat de repede se ajunge la medic, precum si circulatia sangelui catre osul rupt.

Fracturile sunt printre cele mai frecvente probleme ortopedice - anual, peste 7,9 milioane de oameni ajung la medic din cauza lor, iar asta doar in SUA. Extremitatile corpului, mainile si picioarele sunt cele mai expuse riscului de fracturare, iar datele ne arata ca cei mai predispusi la ele sunt barbatii cu varste sub 45 de ani si femeile de peste 45 de ani, care incep sa isi piarda densitatea osoasa pe masura ce inainteaza in varsta.

Recuperarea medicala in urma unei fracturi poate fi un proces indelungat si depinde de mai multi factori: varsta, starea generala de sanatate, stilul de viata, alimentatia, cat de repede se ajunge la medic, precum si circulatia sangelui catre osul rupt. De aceea, medicii ne recomanda ca pe langa tratament, sa facem si unele schimbari asupra stilului nostru de viata, daca ne dorim o recuperare cat mai rapida si completa:

Tratamentul specializat

Cu cat ajungi la medic mai rapid dupa o fractura, cu atat sansele de recuperare sunt mai mari. In functie de gravitatea situatiei, doctorul poate recomanda imobilizarea osului rupt intr-un gips, operatia sau utilizarea carjelor. Pacientii care respecta intocmai indicatiile medicului se pot recupera mai rapid. De exemplu, daca renunti la gips inainte ca osul sa fie vindecat, risti sa agravezi problema, iar perioada de recuperare se va prelungi. In multe cazuri, este nevoie sa urmezi si un tratament kinetoterapeutic, mai ales daca ti-ai pierdut o parte din mobilitate. Cel mai bine este sa ajungi la un centru de recuperare medicala din Bucuresti care sa iti poata oferi servicii complete de diagnostic, plan de tratament si recuperare si in care medicii sa iti monitorizeze evolutia, astfel incat sa ai sanse cat mai mari de vindecare dupa o fractura.

Renuntarea la fumat

Una dintre primele recomandari ale medicilor este legata de renuntarea la fumat, intrucat pacientii cu acest viciu se vindeca mai greu si exista un risc mai mare ca osul sa nu se repare complet. Fumatul reduce circulatia sangvina de la nivelul osului, asa ca acesta nu mai primeste nutrientii si celulele necesare unei vindecari rapide.

Un set complet de analize

Pacientii care nu sunt la prima fractura, mai ales femeile de peste 45 de ani ar putea sa isi faca un test prin care medicul sa evalueze densitatea osoasa, precum si niste analize care sa arate nivelul calciului din organism. Suplimentele cu calciu sunt utile daca exista o deficienta in corp, insa consumarea lor fara recomandarea unui medic nu va ajuta la refacerea mai rapida a osului si, in plus, risti sa iti dezechilibrezi organismul.

In cat timp se vindeca o fractura

Atunci cand un os se rupe, exista trei stadii ale procesului de vindecare:

Faza inflamatoare apare imediat dupa fractura si, potrivit unui studiu, la 48 de ore dupa ruperea osului, vasele de sange care au fost afectate elibereaza sange, care incepe apoi sa se coaguleze, ducand la formarea unor hematoame. Din cauza fracturii care intrerupe circulatia sangelui spre os, unele celule osoase din jurul fracturii incep sa moara. Faza inflamatoare se incheie la aproximativ o saptamana dupa ruperea osului.

incepe in primele zile dupa fracturare si dureaza in jur de 2-3 saptamani. In acest timp, organismul regenereaza cartilaje si tesut in interiorul si in jurul locului unde s-a fracturat osul. Acest tesut nou invaluie capetele rupte ale osului si creste pana cand cele doua parti se unesc, ajutand la stabilizarea osului. In saptamanile urmatoare, tesutul osos nou, care are o textura mai spongioasa, inlocuieste tesutul moale.

Remodelarea osoasa este faza finala a vindecarii unei fracturi si incepe atunci cand osul solid nou format inlocuieste tesutul spongios, finalizand astfel procesul de vindecare. Uneori, suprafata exterioara a osului va ramane inca inflamata pentru un timp, insa cu ingrijirea medicala corecta si respectarea regulilor procesului de recuperare, inflamatia se va retrage.

In functie de gravitatea ei, o fractura se vindeca, in medie, in 6-8 saptamani, iar durerea dispare, de obicei, cu mult inainte ca osul sa se vindece si sa fie gata pentru a relua activitatile obisnuite.

Sursa foto: Creative Commons Zero - CC0