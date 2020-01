Cum iti poti transforma locuinta intr-una prietenoasa cu mediul

Daca vrei sa economisesti bani si sa iti schimbi stilul de viata intr-unul mai prietenos cu mediul, iata cateva solutii pe care le poti pune in practica in locuinta ta.

Tot mai multe persoane devin constiente de impactul pe care actiunile lor zilnice il pot avea asupra mediului inconjurator si, drept urmare, incep sa ia masuri prin care sa reduca poluarea si sa contribuie la protejarea naturii. Insa acest lucru nu este benefic doar pentru mediu, ci poate fi si o modalitate eficienta pentru a-ti scadea costurile lunare de intretinere a locuintei. Daca vrei sa economisesti bani si sa iti schimbi stilul de viata intr-unul mai prietenos cu mediul, iata cateva solutii pe care le poti pune in practica in locuinta ta:

Inlocuieste-ti electrocasnicele vechi cu unele eco

Daca inca mai ai in casa aparate elecrocasnice vechi si zgomotoase, atunci cu siguranta platesti mult mai mult la curent decat ar trebui. Electrocasnicele moderne, in special cele din clasa A+++ sunt extrem de economice, silentioase si eficiente pentru o locuinta, fiind cele mai prietenoase cu mediul inconjurator. Inlocuirea aparatelor vechi cu unele eficiente energetic te poate ajuta sa iti reduci facturile lunare cu pana la 20%, asa ca toate costurile vor fi amortizate in decurs de 1-2 ani.

Instaleaza panouri solare

Panourile solare sunt o investitie pe termen lung, iar cu ajutorul lor iti poti produce propria energie, astfel incat sa nu mai depinzi de un furnizor sau sa iti reduci semnficativ o parte din cheltuieli. Panourile solare sunt mai eficiente in locurile care se bucura de multe zile insorite pe an si te pot ajuta nu numai sa iti transformi locuinta intr-una prietenoasa cu mediul, dar si sa te pregatesti pentru viitor. Anul trecut, statul anunta subventionarea cu pana la 20.000 de lei in cazul proprietarilor care isi instaleaza panouri fotovoltaice, asa ca poti completa suma totala cu un credit de nevoi personale si sa faci o investitie a carei durata de viata este estimata la 20 de ani. Cel mai mare dezavantaj este ca instalarea panourilor solare este potrivita doar pentru proprietarii de case, care pot face astfel economii de pana la 22.800 de lei pe durata de viata a sistemului.

Renunta la obiceiurile nocive pentru mediu

Unele obiceiuri pe care le-am deprins inca din copilarie sunt extrem de poluante pentru mediu. Spre exemplu, un litru de ulei de gatit aruncat in chiuveta poate polua un milion de litri de apa, in timp ce o baterie uzata aruncata la gunoi poate polua un metru patrat de pamant si pana la 10 litri de apa. Metalele grele din baterii polueaza solul in profunzime si pot contamina inclusiv panza freatica, motiv pentru care este bine ca atunci cand ai baterii consumate prin casa sa le duci la un punct de colectare selectiva. Astfel de puncte se gasesc in supermarketuri si magazine, asa ca efortul tau va fi minim.

Instaleaza becuri LED

Becurille LED sau CFL sunt mai scumpe decat becurile incandescente, dar au o durata de viata mult mai mare, ceea ce inseamna ca nu vei mai cheltui la fel de multi bani pentru a le inlocui. In plus, acestea sunt mult mai eficiente energetic, deci si factura la curentul electric va scadea semnificativ.

Redu utilizarea produselor din plastic

Imaginile cu oceanele si marile poluate de tone de obiecte din plastic au facut inconjurul lumii. O mare parte din aceste deseuri provin de la fabrici, e drept, insa si oamenii contribuie la poluarea apelor de fiecare data cand arunca neglijent gunoaie si continua sa foloseasca produse din plastic, cu toate ca au alternative. Spre exemplu, poti renunta definitiv la paiele, farfuriile si tacamurile de unica folosinta, la utilizarea pungilor, astfel incat sa reduci consumul de plastic.

Prepara-ti singura produsele de curatenie

Utilizarea chimicalelor este devastatoare pentru mediul inconjurator. Iar de fiecare data cand folosim produsele clasice de curatenie, acestea ajung in sistemul de apa, ceea ce inseamna ca apa va fi purificata ulterior mult mai greu, inainte de a putea fi refolosita. In plus, substantele din produsele de curatenie pot fi nocive, cu atat mai mult pentru persoanele predispuse la alergii sau iritatii. De aceea, poti recurge la o metoda mult mai simpla, ieftina si eficienta pentru a-ti curata locuinta: prepararea in casa a produselor de curatenie. Otetul de mere, acidul citric si bicarbonatul de sodiu sunt ingrediente eficiente in indepartarea petelor si pentru igienizarea suprafetelor, asa ca le poti folosi cu incredere in orice locuinta.

Vizionare placuta

Sursa foto: Artem Beliaikin from Pexels