Cum poti deveni o soferita mai buna intr-un timp scurt

In ciuda tuturor prejudecatilor legate de femeile care conduc, un studiu care a analizat statistici legate de asigurari si rata accidentelor de pe sosele a aratat ca, de fapt, femeile conduc mai bine decat barbatii, sunt mai atente la volan si provoaca mai putine accidente, intrucat isi asuma mai putine riscuri. Atunci cand esti, insa, la inceput si abia ti-ai luat carnetul de conducere, putini sunt soferii care se urca la volan cu incredere in abilitatile lor.

Responsabilitatea iesirii cu masina in trafic nu tine insa doar de experienta, ci si de respectarea regulilor de circulatie si a catorva obiceiuri pe care este bine sa ti le creezi inca de la inceput. Fie ca ti-ai luat recent permisul sau ca a trecut un timp de cand ai condus ultima oara, iata ce ar trebui sa stii, astfel incat sa conduci in siguranta si sa te simti mai stapana pe tine la volan:

Invata cum sa tii corect mainile pe volan

Ani la rand, instructorii auto isi invatau elevii sa tina mainile in partea superioara a volanului. Daca ne imaginam volanul drept cadranul unui ceas, atunci pozitia corecta a mainilor ar fi fost la orele 10 si 14 pe cadranul imaginar. Insa numeroase studii au dus la schimbarea acestei reguli, demonstrand ca, de fapt, este mai prudent sa iti tii mainile mai jos, fie pe mijlocul volanului, fie la orele 8 si 16 de pe cadran. Acest obicei iti da mai mult control si stabilitate asupra masinii, iar mainile se afla intr-o pozitie mai lejera, astfel ca nu vei mai obosi la fel de repede la drum lung.

Invata sa parchezi cu precizie

Parcarea masinii este o operatiune simpla, odata ce inveti sa apreciezi corect distantele si sa manevrezi autoturismul. Insa, intr-un oras aglomerat, chiar si cei mai experimentati soferi trebuie sa devina creativi atunci cand cauta un loc de parcare sau sa faca manevre mai multe, mai complicate, pentru a reusi sa isi strecoare masina printre alte autoturisme.

Pentru un incepator, echiparea masinii cuperformanti poate fi cea mai buna solutie pentru a se asigura ca isi stationeaza in deplina siguranta autoturismul, fara a risca sa loveasca sau sa zgarie propria masina sau pe cele din jur.

In plus, iti poti exersa abilitatile de parcare folosindu-te de patru cutii sau conuri de circulatie, pe care sa le asezi in diferite pozitii, intr-un poligon sau intr-un spatiu deschis si sa incerci apoi sa parchezi masina intre cutiile respective fara a le lovi.

Ia cateva lectii suplimentare

Daca nu te-ai mai urcat de ceva timp la volan si simti ca ti-ai pierdut experienta, un curs de condus defensiv sau cateva ore suplimentare cu un instructor te pot ajuta sa iti recapeti increderea si sa simti din nou ca stapanesti autoturismul. Experienta la volan este extrem de utila si atunci cand trebuie sa iei decizii rapid si sa te bazezi pe reflexe, care se formeaza in timp, asa ca s-ar putea sa te simti mai in siguranta cand esti in masina cu cineva care te poate ghida. De asemenea, daca nu ai mai condus prin oras la ore de varf, cand trebuie sa te poti strecura cu masina prin intersectii aglomerate, poti invata cateva trucuri si sfaturi utile luand niste lectii suplimentare.

Asigura-te ca ai vizibilitate deplina

Masinile echipate cu camere video pe fata si pe spate iti asigura maximum de vizibilitate, completand cu succes oglinzile retrovizoare. Ca incepator, este bine sa iti formezi un obicei din a te baza doar pe oglinzi, astfel incat, in situatia in care te urci la volanul unei masini care nu are camere, sa te descurci la fel de bine. Insa, odata ce ti-ai intrat in mana, camerele video completeaza perfect senzorii de parcare pentru a-ti maximiza precizia si a spori siguranta autoturismului tau.

Fii pregatita pentru condus in conditii dificile

Chiar si cei mai experimentati soferi pot avea probleme in a conduce in conditii de iarna, pe viscol sau pe gheata ori noaptea, cand vizibilitatea este redusa. Asigura-te ca masina ta este perfect pregatita daca urmeaza sa pleci la drum pe timpul iernii si ca este echipata cu cauciucuri speciale pentru sezonul rece si cu lanturi. Vara, ai grija sa nu iti lipseasca din masina o pereche de ochelari de soare pentru condus, astfel incat sa nu fii deranjata de razele puternice si sa iti poti mentine atentia la drum cat timp te afli la volan.

