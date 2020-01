Canapele colorate: 6 modele cu design îndrăzneț pentru camere moderne

Retușuri finale pentru camera ta? Dacă ești în căutarea unei canapele colorate, care să completeze sufrageria ta, am găsit niște tipare fresh și inovatoare!

Canapelele colorate impun, indirect, o tematică inovatoare. Astfel că ai nevoie de ceva aparte când vine vorba despre alegerea acestei piese de mobilier. Este clar că nu poți opta pentru o piesă de mobilier în nuanțe cât mai stridente, dacă restul încăperii este în linii mai cuminți. Însă, dacă ai nevoie de ceva cât mai energic, care se potrivește cu încăperea ta, iată câteva propuneri de luat în considerare.

Canapea extensibilă două locuri

În culori aprinse, această piesă de mobilier este o combinație interesantă între verde fistic și galben. Cu picioare metalice lăsate la vedere, canapeaua are cadru solid și o saltea foarte confortabilă deasupra, cu umplutură din spumă și cusături ornamentale. Pe margine are niște brațe dispuse pe interior. Se potrivește și în living de apartament, cât și pentru săli de așteptare.

Canapea extensibilă cu 3 locuri fără brațe

Disponibilă pe mai multe nuanțe, această canapea este pe maro deschis și are un imprimeu decorativ floral. Are suprafață de dormit de 144X194 centimetri, adică suficient spațiu pentru a te odihni. Canapeaua are și ladă de depozitare, se întinde și este foarte rezistentă, având structura din lemn masiv de plop și PAL. Nu are brațe, dar include perne în aceeași tematică.

Canapea extensibilă colorată

În nuanțe stridente și cu forme geometrice la vedere, această canapea are trei locuri, persoanele care stau pe ea având suficient loc să poată purta discuții sau să urmărească serialul preferat. Este pe un verde închis și include perne ornamentale. Tapițeria este din poliester, umplutura din spumă, structura din lemn de pin și picioarele din plastic. Se potrivește în camerele cu temă clasică.

Canapea turcoaz cu cotiere

Pentru sufrageriile shabby chic, cu siguranță că aceasta canapea ar fi o adiție perfectă. Aceasta este construită în stilul clasic al celor de altă dată - are cotiere pătrate, spătar drept la spate. Vine la pachet cu perne în huse detașabile, are structură din lemn de fag și PAL, tapițerie de poliester, umplutură din spumă.

Canapea extensibilă cu suport lemn

Stilul industrial adoptat într-o locuință se pretează cu această canapea extensibilă. Disponibilă în nuanțe diverse - peste 50 de tonuri - dintre care poți alege este funcțională și frumos colorată. Cadrul este unul fix din lemn de pin și salteaua (miez de spumă înfășurat în lână) este una flexibilă. Se pot obține trei piese de mobilier diferite - fotoliu în stil japonez, pat pentru oaspeți, fotoliu de cinema.

Canapea extensibilă modernă

Întru-un design atipic, canapeaua marca Karup se poate transforma în doar câteva clipe din fotoliu în canapea, din canapea în saltea de dormit. Indiferent pentru ce variantă ai adopta, să știi că se asigură ședere plăcută, confortabilă și relaxantă. O adiție stilată, aceasta se demontează simplu, este sigură și se poate alege dintre mai multe culori, care să se potrivească locului unde o vei așeza.

foto: By Antoha713, Shutterstock