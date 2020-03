Patru pași pentru a susține însănătoșirea după o răceală sau gripă

Sfârșitul de februarie a venit cu un cadou neașteptat. O gripă care m-a obligat să stau cuminte și să mă relaxes preț de câteva zile. Pe lângă faptul că am reușit să văd întreg sezonul 1 din The Witcher, am mai învățat câte ceva despre viață și despre mine dar și despre ceea ce putem face pentru a susține procesul de însănătoșire.

1. Ascultă-ți corpul. Corpul tău are o inteligență ascuțită. El nu numai că știe ceea ce are nevoie dar îți și comunică acest lucru în permanență. El merită tot respectul și îngrijirea ta. Corpul îți va spune când are nevoie de odihnă, când are nevoie de medicamente și când are nevoie de hrană. Ascultă-l și ajută-l să revină la normal în ritmul în care are nevoie și nu în cel în care crezi tu că trebuie. Dă-ți timp și nu trage de tine.

2. Cultivă un climat pozitiv. Faptul că gândurile și emoțiile noastre au un impact direct asupra stării noastre de sănătate este deovedit științific. De aceea, cultivarea unui climat de armonie, pace și iubire este extrem de important mai ales atunci când ne revenim chiar și după o banală afecțiune precum răceală sau gripă. Asigură-te că te înconjori cu oameni pozitivi și că tu ești pozitivă față de tine și de cei din jur. Ascultă muzică plăcută, vizionează filme care cultivă o stare de bine și, în general, stai de-o parte de orice formă de agresivitate.

. Nu orice ne place și are gust bun ne face și bine. Spre exemplu, consumul frecvent de lactate favorizează producerea mucusului în organism făcând ca acesta să aibă mai mult de lucru în procesul de auto-vindecare. Același lucru este valabil și pentru avocado sau nuci consumate în exces. Asigură-te că dieta ta include cât mai multe produse naturale, legume, fructe și sucuri precum și cât mai multă vitamina C, toate acestea susținând eforturile trupului tău de a se pune pe picioare și a reveni la forma sa maximă.

4. Găsește-ți echilibrul. Odihna este foarte importantă în procesul de recuperare însă statul excesiv în pat poate fi o sabie cu două tăișuri. Găsește un echilibru între momentele de repaos și cele în care ești activă și îți pui sângele în mișcare. Poți faci exerciții de stretching în casă sau chiar dansa pe muzica preferată. Nu în ultimul rând, nu uita să râzi mult și cu poftă măcar o dată pe zi.

