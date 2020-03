Cele mai frecvente mituri despre contraceptie

Cele mai frecvente idei preconcepute despre metodele contraceptive.

In prezent sunt disponibile tot felul de mijloace de contraceptie: pastile anticonceptionale, sterilet, implant hormonal, inel contraceptiv, plasture, pastila de a doua zi, diafragma, prezervativ. Insa la fel de multe sunt si miturile care circula pe seama contraceptiei. Lamurim in continuare cele mai frecvente idei preconcepute despre metodele contraceptive.

Nu pot ramane insarcinata daca folosesc o metoda contraceptiva

Nicio metoda de contraceptie nu este 100% eficienta in prevenirea unei sarcini. Toate metodele contraceptive au o rata de esec, desi mica pentru majoritatea, dar care exista. Important este ca, indiferent de metoda aleasa, aceasta sa fie utilizata corect de fiecare data pentru o protectie eficienta. Fata de alte mijloace, prezervativele ofera cea mai buna protectie atat impotriva sarcinii, cat a bolilor cu transmitere sexuala.

Pilula contraceptiva este eficienta de la prima administrare

De cele mai multe ori, este nevoie sa treaca 28 de zile, adica un ciclu menstrual complet, pentru ca efectele anticonceptionalelor sa se activeze. Hormonii administrati pe cale orala au nevoie de un anumit timp pentru a se combina cu hormonii din organismul femeii. De aceea, persoanele care iau pentru prima data anticonceptionale, sunt sfatuite sa utilizeze metode contraceptive de bariera.

Contraceptivele orale ingrasa

Exista cazuri in care anticonceptionalele sunt asociate cu fenomenul de retentie de apa, de unde rezulta cresterea greutatii corporale. Insa acest lucru se intampla pe fondul unei predispozitii genetice. Mentinerea greutatii ideale este legata in primul rand de dieta si un stil de viata echilibrat. Daca greutatea nu poate controlata, este necesara reevaluarea tipului de pilula.

Anticonceptionalele orale sunt recomandate femeilor care nu au avut sarcini

Anticonceptionalele sunt cele mai utilizate metode de contraceptie in randul femeilor. Exista mai multe tipuri de pilule anticonceptionale. Recomandarea de a lua un anumit tip apartine in exclusivitate medicului. In general, se iau in considerare: varsta femeii si factorii de risc (fumat, boli cardiovasculare, boli hepatice s.a.). A avea sau nu o sarcina nu reprezinta o indicatie pentru utilizarea unei anumite metode contraceptive. Adresati-va medicului ginecolog pentru prescrierea anticonceptionalelor si tineti seama de toate acele sfaturi medicale pe care vi le ofera in legatura cu administrarea acestor medicamente.

Steriletul este rezervat femeilor care au copii

Tot medicul este cel care face recomandarea corecta. Dar trebuie stiut ca un dispozitiv intrauterin poate fi utilizat la orice varsta.

Pastila de a doua zi utilizata in mod repetat afecteaza fertilitatea pe termen lung

Pastila de a doua zi contine un hormon numit levonorgestrel – un tip de progesteron care impiedica implantarea ovulului fecundat la nivelul uterului. Nu afecteaza fertilitatea, dar este indicata doar pentru situatiile de urgenta. Nu trebuie utilizata ca metoda regulata de contraceptie, nu mai mult de cateva ori pe an. Levonorgestrelul poate determina dereglari de ciclu menstrual si schimbari in ceea ce priveste perioada fertila.

Contraceptivele orale pot duce la cancer

Anticonceptionalele sunt medicamente pe baza de hormoni. Ca orice medicamente, si acestea au efecte secundare. Cu toate acestea, nu sunt dovezi clare ca pastilele contraceptive cauzeaza cancer. Rezultatele studiilor sunt controversate. Unele sustin ca anticonceptionalele reduc riscul confruntarii cu tumori ovariene si cancer de endometru, altele afirma ca hormonii administrati pe cale orala cresc riscul de cancer de san. Discutati cu medicul cu privire la riscurile si beneficiile metodei contraceptive alese. Important este ca, impreuna cu medicul, sa stabiliti metoda contraceptiva compatibila cu nevoile si starea ta de sanatate. Mergeti la medic pentru prescrierea contraceptivelor hormonale.

