În cele mai negre momente, în cel mai cumplit scenariu, există mereu cel mai bun loc în care poți fi.

”Nu ai avut nevoie de o pandemie să te învețe ce bine e acasă. Adu-ți aminte că știai de dinainte!” - Ghid de fericire în vreme de Coronavirus

de Georgiana Spătaru, psiholog și facilitator de dezvoltare personală

Sunt momente în care înveți să aduni în tine toate amintirile locurilor fericite, toate momentele în care te-ai simțit de neoprit, acele emoții pe care le-ai trăit la timpul prezent.

Adunăm în noi stări, răsărituri, te iubesc-uri visate sau cărora le-am dat cu flit, aplauze care simțeam că ni se cuveneau, emoții înalte, prietenii fără cusur, pace și stare de neîndoielnică bucurie. Acestea devin cel mai bun loc în care putem fi în perioade de doliu, de boală, de singurătate sau…pandemie.

Pentru că așa funcționează fericirea, o poți pune pe repeat și rulează din nou, de câte ori vrei. Încă o dovadă că viața merită trăită atât cât e, așa cum e, atunci când e!

În acest loc, cel mai bun și sigur loc dintre toate, îți auzi clar gândurile și toate dacă-urile și parcă-urile minții tale se transformă în idei și noi dorințe! În acest ecosistem emoțional te intrebi și îți răspunzi cinstit: când toate astea o să treacă, ce îmi doresc să mai adun în acest loc, ce mi-aș dori să împuternicesc în trăirile inimii mele?!

Mulți oameni își consideră viața ca fiind un vehicul care ar trebui să meargă cu viteză constantă, pe un drum constant, spre aceeași destinație, absolut constantă. Dar dacă drumul te îmbie la o pauză?! Dacă vezi altă rută, nebunească dar tentantă?! Dacă ți-e poftă să alergi în loc să stai în– ”cutiuța” creată de convingerile tale și ale conștientului colectiv?! Dacă încetezi să-ți mai fie

Uneori, când viața se întinde cât îi permit constrângerile actuale, caută-ți reperele de bucurie, libertate, râs din toată inima, inspirație, prietenie…

Urmărește-te la timpul trecut și adu-ți aminte că ai văzut apusuri incredibile și răsărituri care acum îți pot amplifica speranța și inspira noile decizii de viață. Adună-ți într-un cerc imaginativ prietenii buni, oamenii cu care ți-ai intersectat viața, înspre beneficiul lor și învățarea ta – sau invers și că nu ai avut nevoie de o pandemie să te învețe ce bine e acasă. Adu-ți aminte că știai de dinainte!

Aici, în marile trăiri, în construcțiile emoționale ale inimii noastre, e cel mai bun loc în care putem fi. Aici suntem optimiști, trăim, transformăm ideile mai vechi să se potrivească timpurilor noi. Aici bem din pahare deja pline pe jumătate cu amintirile vieții bune din trecut. E o licoare ce transformă gustul vieții de acum în credința că totul va fi bine.

În cele mai negre momente, în cel mai cumplit scenariu, există mereu cel mai bun loc în care poți fi. Conștientizează-ți acest loc, cel mai bun dintre toate, în inima ta, nu în mintea ta, înghesuit între fricile lumii și convingerile ei, între zona ta de confort și a altora. Construiește-l în inimă, simte-l acolo și umple-l cu viață! E un loc sigur și în care ești asigurat de bucurie, sănătate și împlinire. Ești în siguranță, în cel mai bun loc dintre toate.

Featured foto by Look Studio via Shutterstock