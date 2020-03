Cum sa curatati diferitele tipuri de pardoseli

Parchet laminat sau marmura, ceramica si chiar beton – astazi exista o mare varietate de pardoseli. Am pregatit mai jos o serie de sfaturi si cele mai importante puncte de retinut despre cum sa le curatam cat mai bine si astfel sa ne bucuram de ele cat mai mult timp.

Fie ca preferi ceramica, granitul sau parchetul laminat, vestea buna este ca la Sano ai o intreaga colectie de detergenti specializati. Bucura-te de o experienta senzoriala si parfumuri unice, care te duc cu gandul la o vacanta de vis, si lasa-te inspirata pentru urmatoarea vacanta!

Colectia pentru pardoseli se numeste Floor Fresh Home si este imbogatita cu parfumuri deosebite, cu efect indelungat de improspatare a aerului. Toate parfumurile sunt potrivite pentru toate tipurile de pardoseli: ceramice, granit, portelan, marmura, etc. Produsele actioneaza 4 in 1: curata, lustruiesc, protejeaza toate tipurile de pardoseli si lasa incaperea intens parfumata.

Parfumurile sunt: Boutique Hotel, Pampering Cotton, Luxury Hotel, Relaxing Spa si Indulging Soap. Produsele sunt disponibile in variante de 1L si 2L, dar si 750ml punga refill.

In continuare, iata cateva sfaturi utile despre cum se pot spala si curata diferitele tipuri de pardoseli, in functie de materialul din care sunt fabricate.

Granit si portelan

Placile din portelan sau granit stralucesc si ofera casei un aspect curat, luxos. Cu toate acestea, acest aspect lucios evidentiaza in special murdaria si petele. Pentru a pastra acest aspect, este necesar sa se asigure periodic spalarea si curatarea pardoselilor. Este important ca detergentul sa nu contina ceara, pentru ca afecteaza stralucirea naturala a granitului. Nu este nevoie sa turnati apa pe podeaua de portelan sau granit, este suficient sa o maturati bine si sa o spalati cu o laveta umeda si una uscata. Pentru rezultate mai bune, se recomanda folosirea unui detergent care este in mod special adecvat pentru portelan sau granit, care pastreaza stralucirea si curata bine. Cu toate ca placile din portelan si granit sunt cunoscute pentru durabilitatea si rezistenta lor, este recomandat sa se asigure tratamentul profesional si sigilarea lor la fiecare 5 ani pentru a restabili stralucirea si a lustrui zgarieturile.

Placile ceramice sunt foarte comune si aproape fiecare casa are cel putin o suprafata placata cu ceramica. Ceramica este relativ durabila si poate fi curatata cu o varietate de solutii de curatare, dar fara ceara. Daca exista o pata incapatanata, puteti incerca sa o curatati cu detergent de vase. De asemenea, daca incercati un detergent nou pe podea din ceramica, este recomandat sa examinati efectul acestuia pe podea, intr-un colt ascuns inainte de a utiliza pe toata suprafata.

Podele din beton netezite

Betonul netezit este disponibil intr-o varietate de culori si finisaje. Acesta este puternic, foarte rezistent la zgarieturi si pete si mentine un aspect frumos, de nou, mai mult timp. Betonul este, de obicei, acoperit cu un adeziv care ofera rezistenta suplimentara. Pardoseala din beton este recomandat sa fie spalata cu apa si detergent, detergent care contine un pic de ceara sau un ingredient activ stralucitor. Si de data aceasta recomandarea nu este de a turna direct apa, ci de a curata cu o laveta umeda. Retineti ca, desi pardoseala din beton absoarbe petele mai incet decat alte tipuri de pardoseli, va recomandam sa curatati imediat lichidele sau petele.

Parchetul de lemn

Podelele din lemn ofera un aspect cald si placut casei. Caracteristicile sale il fac deosebit de potrivit pentru camerele copiilor si pentru bebelusi. Contrar mitului ca parchetul este greu de intretinut, adevarul este ca necesita foarte putin pentru a fi curat. Nisipul si alte particule dure afecteaza parchetul similar cu smirghelul; ele sunt abrazive si zgarie lemnul. Prin urmare, este foarte important sa maturati frecvent parchetul si sa va asigurati ca nu exista particule abrazive pe el. De asemenea, este recomandat sa nu miscati mobilierul direct pe el, ci sa lipiti autocolante speciale pe partea inferioara a mobilei pentru a preveni zgarieturile. Incepeti cu maturarea sau aspirarea camerei. Apoi, stergeti cu o carpa bine stoarsa, inmuiata in prealabil in apa in care ati adaugat Sano Poliwix Parquet. La final, stergeti cu o laveta uscata intreaga camera si parchetul este curat. Daca se varsa ceva pe parchet, curatati-l imediat si nu asteptati ca pata sa se usuce. Daca totusi raman pete, curatati-le cu o laveta moale sau burete pentru a evita zgarieturile.

Solutia Sano Poliwix Parquet este un mijloc eficient pentru curatarea pardoselilor naturale si sintetice, dulapuri din lemn si suprafete cu sensibilitate crescuta. Dupa utilizare, solutia lasa un strat ceros lucios care protejeaza podeaua si lasa parfum proaspat.

Pentru un parfum deosebit, puteti incerca si Solutiile Sano Poliwix Parquet Luxury Hotel sau Sano Poliwix Parquet Spa. Sunt cele mai noi produse din colectia Sano Poliwix si contin parfumurile cele mai iubite din colectia Floor Fresh Home.