Cele mai frecvente afectiuni ginecologice la femei tinere, la varsta reproductivă

Exista o serie de probleme ginecologice frecvente despre care orice femeie la ar trebuie sa stie:

Un text de Dr Erna Stoian – medic primar obstetrica ginecologie, specialist in infertilitatea cuplului si reproducere umana asistata/FIV

O afectiune ginecologica este o problema care afecteaza organele reproductive feminine. Orice femeie sufera la un moment dat in timpul vietii de o afectiune ginecologica, de obicei usoara si tratabila. Exista, insa si cazuri in care patologia ginecologica poate avea si consecinte grave, cum ar fi imposibilitatea de a ramane insarcinata sau chiar amenintarea vietii.

Exista o serie de probleme ginecologice frecvente despre care orice femeie la ar trebuie sa stie:

Durerea la contactul sexual, denumita si dispaneurie poate avea multiple cauze atat psihologice cat si fizice. Orice femeie prezinta in timpul vietii cel putin o data durere la contactul sexual. Aceasta nu trebuie ignorata, trebuie sa va adresati medicului specialist. Tratamentul trebuie sa se adreseze in primul rand cauzei.

Dismenoreea – durerea in timpul menstrei. Dismenoreea se caracterizeaza prin dureri crampe la nivelul abdomenului inferior, ce pot varia de la usoare la severe si pot restrictiona activitatea femeii. Dismenoree primara apare de la primele menstre si nu este asociata cu patologii ginecologice, apare inainte si la debutul mentruatiei. Ea se diminueaza pe masura ce trec anii si poate chiar sa dispara dupa nastere. Dismenoreea secundara apare ca simptomatologie la diverse patologii organice si dureaza mai mult ca dismenoreea primara.

Atunci cand crampele sunt severe se pot asocia cu stare de greata, varsaturi sau diaree.

Sangerarea vaginala anormala poate fi legata de menstruatie sau poate aparea si intre menstre, in timpul sarcinii sau menopauzei. Atunci cand sangerarea nu este legata de menstra, cand apare in copilarie sau la menopauza sau in timpul sarcinii este un motiv serios de ingrijorare.

Trebuie sa te adresezi medicului specialist cand:

menstrele apar la intervale de sub 21 de zile sau peste 45 de zile,

sangerarea menstruala este foarte abundenta,

apar dureri severe la menstra,

apar sangerari intre menstre,

menstra dureaza mai mult de 7 zile.

Cauzele sangerii vaginale anormale sunt diferite in functie de momentul din viata femeii la care apar.

La fetite inainte de pubertate din urmatoarele cauze: traumatism, abuz sexual, pubertate precoce, iritatie vaginala severa, probleme de coagulare.

La femeile de varsta reproductiva : sarcina extrauterina, sarcina molara, avort spontan, disfunctie hormonala, placenta praevia, folosirea pilulelor contraceptive sau a steriletului, endometrioza, chisturi ovariene, tumori maligne.

La femeile la menopauza : vaginita atrofica cu iritatie severa, tumori maligne, reactie la tratamentul de substitutie hormonala.

Evaluarea sangerarilor vaginale anormale se face cu ajutorul ecografiei transaginale, curetajului biopsic al cavitatii uterine. Tratamentul variaza in functie de cauza sangerarii.

Infectiile cu transmitere sexuala sunt o problema serioasa cu care se confrunta femeile. Cele mai frecvente sunt infectia cu Chlamydia, Gonoreea si Sifilisul. Una din doua persoane active sexual face o infectie cu transmitere sexuala pana la varsta de 25 de ani. Doar 12 % din populatie se testeaza pentru boli cu transmitere sexuala anual. Centrul de preventie si control al bolilor din SUA afirma ca peste 24000 de femei devin infertile in fiecare an datorita unei infectii cu transmitere sexuala. Partenerii sexuali multiplii si nefolosirea corespunzatoare a prezervativului sunt cauzele obisnuite. Cel mai bun tratament este preventia. Daca aveti orice simptome ca leucoree abundenta, urat mirositoare, dureri la contactul sexual sau pelvine, sau leziuni la nivelul aparatului genital trebuie sa va adresati medicului.

Infectiile urinare sunt cauzate de bacterii ce colonizeaza la nivelul tractului urinar inferior si sunt de 10 ori mai frecvente la femei decat la barbati. Mai mult de jumatate din femei prezinta la un moment dat in timpul vietii infectie urinara care poate recidiva.

Cauze: un partener sexual nou sau parteneri multiplii, lipsa urinarii dupa contact sexual, contacte sexuale intense si frecvente, diabet, sarcina, folosirea diafragmei sau a spermicidelor, incontinenta urinara. Simptomele includ : senzatie de usturime si arsuta la urinare, urinari frecvente, nevoie urgenta de a urina, dureri la nivelul abdomenului inferior, urina urat mirositoare, durere la contactul sexual. Tratamentul consta in administrarea de antibiotice.

Vaginitele reprezinta o probleme obisnuita si cele mai frecvente sunt infectiile cu Candida, Thricomoniaza si vaginoza bacteriana. Simptomele includ leucoree abundenta urat mirositoare, senzatie de mancarime si arsura vulvovaginala. Diagnosticul se pune tinand seama de simptome si prin culturi din secretia vaginala si col. Tratamentul se stableste in functie de tipul infectiei.

Chisturile ovariene simple. Ovarele sunt principala sursa de hormoni feminini care regleaza ciclurile menstruale si sarcina. Chisturile ovariene sunt tumori de diverse marimi cu continut lichid sau semisolid. Ele pot fi benigne sau maligne. Se formeaza din diverse cauze. Cel mai frecvent este chistul seros simplu care apare in urma cresterii unul folicul ce nu se sparge pentru a elibera ovocitul. Acest tip de chist se rezolva spontan in cel mult cateva luni.

Exista si chisturi hemoragice care contin sange si care se trateaza de obicei fara probleme.

Alt tip de chist este chistul de corp luteal. Dupa ovulatie se formeaza pe ovar la locul eliberarii ovocitului corpul galben care are rol in secretia de progesteron pentru mentinerea sarciii. Daca fecundarea nu se produce corpul galben se resorbe la menstra. Atunci cand persista duce la formarea chistului de corp galben. Acesta se rezolva spontan.

Endometrioza este o problema serioasa si frecventa la femei. Este a doua cauza de infertilitate feminina. Se caracterizeaza prin prezenta de tesut endometrial in afara cavitatii uterine : vagin, col uterin, ovare, trompe, pelvis dar si in zone mai indepartate cum ar fi plaman sau creier.

Cauza aparitiei endometriozei este necunoscuta. Simptomele includ : menstruatii foarte dureroase care se agraveaza cu timpul, dureri clonice pelvine, dureri la contactul sexual, sangerare abundenta la menstra dar si sangerari intermenstruale, infertilitate.

Sindromul ovarelor polichistice (SOPC) este principala cauza de infertilitate anovulatorie la femei care afecteaza cam 15 % din femeile la varsta reproductiva.

Sindromul ovarelor polichistice se caracterizează printr-un dezechilibru endocrin: organismul produce hormoni masculini în exces, iar raportul LH/ FSH este anormal de mare. LH (hormonul luteinizant) şi FSH (hormonul foliculostimulant) sunt hormoni gonadotropi sexuali feminini cu un rol esential in reglarea ciclului menstrual si in procesul de ovulatie. La femeile cu SOPC ovulatia apare rar sau deloc si in consecinta ciclul mentrual este neregulat, al intervale mari de timp sau absent. Pacientele prezinta hirsutism, acnee, alopecie, obezitate, sangerari uterine disfunctionale. Diagnosticul se bazeaza pe anamneza si examenul clinic al pacientei, dozarile hormonale si aspectul ecografic al ovarelor- ovare de dimensiuni crescuta cu numerori foliculi antrali dispusi in coroana la periferia ovarului.

Cauzele aparitiei SOPC nu sunt cunoscute dar se pare ca predispozitia genetica este importanta.

Simptomele incep din adolescenta si se agraveaza treptat. Ele includ: menstruatii neregulate ce se succed la intervale mari de timp sau sunt absente, hirsutism, acnee, caderea parului si alopecie, rezistenta crescuta la insulina care se soldeaza crestere in greutate si obezitate de tip android, infertilitate.

Tratamentul se aplica in functie de simptomatologie concentrandu-se pe ameliorarea simptomelor si reglarea menstrelor. Pilulele contraceptive sunt o alegere frecventa pentru a regla ciclurile menstruale si pentru a reduce nivelul de hormoni la normal, iar pentru stimularea ovulatiei se apeleaza la diverse tratamente de reproducere umana asistata. De multe ori doar scaderea in greutate poate restaura menstrele si ovulatia.

Pentru femeile care isi doresc sa obtina sarcina si tratamentele de stimulare ovariana nu au avut rezultate, fertilizarea in vitro ramane o optiune.

Fibroamele uterine apar la femeia de varsta reproductiva si scad si in dimensiuni si dispar la menopauza. Ele pot fi unice sau multiple, au dimensiuni variabile de la 1 mm la 20 cm. Sunt situate fie in afara uterului – subseroase, fie in grosimea peretelui uterin – intramurale, fie deformeaza cavitatea endometriala – submucoase. Exista si tumori pediculate ce se gasesc in interiorul cavitatii uterine denumite polipi endometriali. Fibroamele uterine sunt cea mai frecventa tumora diagnosticata la femei. Ele sunt benigne.

Simptomele pot varia foarte mult. Sunt femei care nu prezinta niciun simptom pe cand altele au sangerari vaginale menstruale abundente si discomfort pelvin. Fibroamele care deformeaza cavitatea endometriala si polipii endometriali pot duce la infertilitate.

Tratamentul este fie medicamentos pentru ameliorarea simptomatologiei fie chirurgical pentru extirparea tumorilor.

Rezultatul anormal al testului Papanicolau. Rezultatul initial anormal indica niste modificari celulare la nivelul cervixului. Medicul specialist poate indica mai departe o colposcopie sau o testare pentru HPV – Human Papilloma Virus. In urma examenului colposcopic daca se constata o anomalie la nivelul colului uterin se indica biopsie sau excizarea zonei afectate si trimiterea la examen histopatologic.

Orice femeie trebuie sa faca control ginecologic anual care sa cuprinda consultul ginecologic, culturi vaginale si din col, test Papanicolau si ecografie transvaginala.

Daca testul Papanicolau este corect efectuat si anual atunci leziunile de la nivelul colului pot fi depistate in stadii incipiente.

Infertilitatea este o boala care are un impact psihologic major pentru femei. Cauzele infertilitatii sunt multiple : tulburari de ovulatie, endometrioza, fibroame uterine, malformatii congenitale ale aparatului genital, trompe obstruate, insuficienta ovariana prematura. Tratamentul infertilitatii depinde de cauza ei. Poate fi medicamentos – pentru restabilirea ovulutiei si menstruatiei, chirurgical pentru corectarea patologiilor genitale. Atunci cand aceste metode au fost depasite se poate apela la tehnice de reproducere umana asistata ca inseminarea intrauterina sau fertilizarea in vitro.

Featured foto by New Africa via Shutterstock