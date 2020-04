Biroul de acasă: Accesorii și mici piese de mobilier pentru confortul și eficienta ta!

Lucrezi de acasă? Atunci ai nevoie de lista de mai jos!

Scaune ergonomice pentru birou: cu design ultra modern

Scaun ergonomic cu tetieră, galben – design deosebit

Acest scaun va oferi un aspect modern biroului tău, iar culoarea atrăgătoare se potrivește aproape oricărui design interior. Este foarte confortabil, construcție ergonomică, prezintă tetiera și ajută la menținerea corectă a poziției spatelui. Scaunul de birou ergonomic Kring Elmo este disponibil pe eMag.ro

Scaun ergonomic multicolor pentru birou

Acest scaun ecologic și ergonomic, realizat din materiale textile, oferă mai multe beneficii utilizatorilor. În primul rând te ajută să îți menții poziția corectă a spatelui, oferindu-ți confort. Apoi materialul textil este foarte ușor de curățat și rezistent în timp, nu se cojește, nu se degradează și este ideal pentru persoanele care au animale de companie. Încă un plus: designul modern al scaunului face ca acesta să fie ușor de integrat în decorul biroului. Scaun de birou ergonomic Kring Gloria, Multicolor este disponibil pe eMag.ro

Scaun directorial ergonomic roșu

Acest scaun directorial este realizat din material textil, fiind ușor de curățat și potrivit inclusiv celor care prezintă animale de companie. Foarte rezistent în timp, materialul textil nu se degradează, oferind confort și un plus estetic. Va recomandăm acest Scaun ergonomic rotativ 5401 Antares, cu brațe , textil E13, roșu, modelul fiind disponibil pe eMag.ro

Scaun ergonomic maro pentru birou

Este mai degrabă un scaun directorial, foarte confortabil, cu un design modern și atractiv, iar culoarea clasică (coffee) aduce un plus de eleganță. Acest model se numără printre cele mai recomandate de către utilizatori. Scaun de birou ergonomic Kring Bokai, Coffee este disponibil pe eMag.ro

Scaun ergonomic tip „șezlong” pentru cei care petrec multe ore la birou

Scaunul directorial pentru birou prezintă mai multe funcții de relaxare, o pernă detașabilă pentru spate, tetiera și o extensie pentru suportul și relaxarea picioarelor. Modelul este disponibil în două culori: alb și negru. Scaun birou Brandon-Max Textil Alb cu Funcție "Șezlong" este disponibil pe eMag.ro

Lampi de birou

Lampă de birou cu încărcător pentru telefon

Este o lampă foarte practică, cu lumina reglabilă, cu design modern și care totodată încarcă telefonul. Lampa de birou LED Well este disponibilă pe eMag.ro

Lampă de birou cu picior din lemn, design vintage

Este o lampă cu un design deosebit, cu picior realizat din lemn masiv și abajur din fier, cu aspect retro, ce va oferi biroului tău o notă specială. Lampa de birou este disponibilă pe Vivre.ro

Lampă LED tip carte

Dacă îți place să lucrezi seara sau să vizionezi un film, însă lumina intensă nu este pe gutul tău, ci cauți o lumina caldă, îmbietoare, atunci aceasta este o alegere bună. Lampa se încarcă USB și poate fi depozitată în bibliotecă, având aspectul unei cărți. Cu un design unic, minimalist, această lampă îți va aduce un aer aparte biroului tău. În plus, o poți amplasa oriunde în casă sau o poți lua cu tine în concedii. Lampa LED Book este disponibilă în magazinul SomnProduct.ro

Veioză Birou din lemn negru, cu design deosebit

Această vezioza îți va fi o companie plăcută atât la birou, cât și în living sau pe fotoliul de lectură. Are o lumina medie, caldă, blândă, care nu te va obosi și nu te va deranja când este aprinsă. Vezioza este disponibilă în magazinul Retroboutique.ro

Lampă de birou Smart: cu alarmă, termometru, calendar, ceas

Lampa are 3 tipuri de lumină (caldă, rece și naturală) cu intensități reglabile, prezintă un design minimalist, cu picior flexibil ajustabil. Are un ecran touch prin care se pot seta ceasul, calendarul și alarma, dar totodată poate prezenta temperatura din cameră. Lampa Smart este disponibilă pe eMag.ro

Birouri

Birou multifuncțional Kring Denver, extensibil, cu spații de depozitare

Dacă și tu ești genul de persoană care strâne maldăre peste maldăre de hârtii, agende și cărți pe birou, atunci cu siguranță ai nevoie de un spațiu de lucru care să aibă și un spațiu de depozitate încorporat. Mai mult de atât, structura sa oferă rezistență și spațiu suficient de lucru nu pentru una, ci pentru două persoane. Astfel, îți poți arunca un ochi la cel mic atunci când își face temele sau poți munci cot la cot cu partenerul tău.

Biroul este disponibil aici.

Birou Kring Easy Way

Simplu, curat, rezistent, funcțional. Acestea sunt cuvintele care descriu cel mai bine acest birou de la care vei putea să lucrezi sau să te joci confortabil. De asemenea, designul minimalist al acestei piese de mobilier îl face ușor de încadrat în locuința ta, indiferent de paleta cromatică generală a locuinței.

Produsul este disponibil aici.

Birou Multifunctional Wow

Culorile dinamice și asimetria pieselor de mobilier permit crearea unei camere moderne, plină de energie, potrivita atat pentru studiu, cât și pentru muncă. În mod cert te vei simți inspirată și pregătită pentru orice provocare profesională atunci când lucrezi de la un birou atemporal, ușor de integrat în interiorul locuinței datorită designului eclectic.

Produsul este disponibil aici.

Masă de birou din MDF și metal

Un astfel de birou este ideal, desigur, pentru spațiile de orice dimensiuni, dar trebuie să menționăm faptul că dacă dispui de o zonă restrânsă de lucru, atunci aceasta este piesa de mobilier de care ai nevoie datorită designului simplu, elegant și foarte practic, nelipsit totuși de șarm.

Produsul este disponibil aici.

Birou Jack

Ultima sugestie de birouri de astăzi este o piesă cu totul aparte. Aceasta împină funcționalitatea cu eleganță, motiv pentru care este unul dintre birourile noastre preferate. Dimensiunile acestuia sunt 120x79x60 cm și este făcut din pal cu mici accente de metal.

Produsul este disponibil aici.

Diverse

Lampadar Lamp Wanda Black / Ash-Transparent

Lampa Wanda este o lampă permanentă, cu picioare sub formă de trepied. Abajurul este făcut din țesătură neagră sau albă. Albul evidențiază naturalețea lămpii. Design-ul simplu oferă un aspect clasic potrivit oricărui interior. Lampa se asamblează ușor, doar se înșurubează cele 6 șuruburi. Cablul este prevăzut cu un întrerupător pentru a fi mai ușor de folosit. Lampa Wanda este un accesoriu perfect pentru dormitoarele moderne și a camerelor de zi sofisticate.

Produsul poate fi comandat de aici.

Decorațiune pentru perete

Cu toții avem nevoie de lucruri mărunte care să ne pună zâmbetul pe buze. Iar acest tablou care să ne reamintească să zâmbim de fiecare dată când îl vedem este un cadou pe care i-l putem face sufletului nostru.

Produsul poate fi comandat de aici.

Ce zici de un fotoliu elegant și într-o nuanță puternică? Acesta ar putea fi piesă de rezistență a biroului de acasă.

Material: structură din lemn de fag și lemn de stejar, tapițerie din catifea din 100% poliester, umplutură spătar din spumă cu densitatea 25 kg/mc, umplutură șezut din spumă cu densitatea 30 kg/mc

Produsul poate fi comandat de aici.

Organizator pentru accesorii de birou

Accesoriile create de Zeller impresionează prin designul fin și modern, culori plăcute și îndrăznețe. Vor completa perfect decorul, încăperea devenind mai caldă și plină de imaginație. Produsele vor oferi un plus de confort și calitate locuinței dumneavoastră.

Produsul poate fi comandat de aici.

Decoratiune Globe Black Silver

Îți este dor de călătorii? Atunci această decorațiune glob elegantă este perfectă pentru a sta la loc de cinste pe biroul tău de acasă. Produsul poate fi comandat de aici.

Stand laptop multifunctional

Statul pe scaun la birou, ore intregi, are consecinte grave asupra sanatatii. Acum poti sa alternezi statul pe scaun cu lucrul din picioare la birou folosind pentru laptopul tau standul multifunctional de la Avantree. Poti regla standul pe inaltime astfel incat tastatura si ecranul sa fie la o distanta optima.Il gasesti aici.

Casti audio stereo cu control volum

Fie ca ai nevoie sa participi la o sedinta pe zoom sau sa te izolezi fonic de copiii care alearga prin casa, o pereche de casti este un real colac de salvare in aceasta perioada. Le poti lua de aici.

Imprimanta multifuncțională compacta

Mai devreme sau mai tarziu vei avea nevoie de ea!

Printeaza documente de inalta calitate cu aceasta multifuncțională compactă, cu greutate scazuta si usor de folosit. Bucura-te de conectivitate crescuta, dimensiuni reduse si alte trasaturi budget-friendly de la mini imprimanta Pantum P2509. O poti lua de aici.

Aparat masaj tip perna relaxare electrica cu masaj cervical sau lombar

Aparatul dispune de 4 bile dual directionale de framantare si masaj Shiatsu, ajuta la relaxare ,alunga incordarea musculara.

Cu un design ergonomic este perfecta pentru a o utiliza pe gat, spate, abdomen, picioare, corp, in zonele coapsei.

Dispune de curea ajustabila care fixeaza perna pe scaunul preferat sau pe cel auto. Perna de masaj cu bile si incalzire induce o stare calmanta, este un ajutor eficient pentru durerile de gat si umar.

Il poti lua de aici.

Extender wireless

Daca tu lucrezi intr-o camera, copilul are scoala online in alta iar sotul s-a ascuns in alt colt al casei, foarte probabil ca ai nevoie de un extender de wireless astfel incat toata lumea sa isi poata desfasura activitatea fara tensiuni si incidente. Noi l-am luat pe acesta.

Comodă din plastic pentru birou, cu 8 sertare

Dacă deja ți-ai instalat un birou acasă într-un spațiu bine luminat, dar biroul tău nu dispune de suficiente sertare sau spații de depozitare, aceasta comodă cu 8 sertare poate fi soluția perfectă pentru tine. Corpul este mobil și poate fi deplasat cu ușurință, iar cele 8 sertare din plastic îți furnizează suficient spațiu pentru a-ți depozita sau organiza obiectele, documentele și agendele pe care le folosești în rutina de zi cu zi.

Comoda poate fi achiziționată de aici.

Ochelari de protecție calculator, cu lentile antireflex, fără dioptrii

Ochelarii de protecție calculator Revan Diamond au ramă transparentă și sunt special concepuți pentru a fi purtați de femei și pentru a proteja ochii de lumina albastră emisă de diverse ecrane precum cele ale laptopului sau ale calculatorului, ale telefoanelor, tabletelor sau ale televizoarelor. Lentilele CLEAR de care dispun au fotoprotecție selectivă și sunt tratate special pentru a respinge lumina albastră și efectul de reflexie. Ochelarii ajută la creșterea cantității contrastului și astfel la reducerea tensiunii mușchilor oculari.

Ochelarii fără dioptrii Revan Diamond pot fi achiziționați de aici.

Calculator de birou Casio

Pentru cei care au multe calcule de efectuat sau lucrează în domeniul contabilității și trebuie să țină o evidență financiară constantă, calculatorul de mână reprezintă un accesoriu aproape indispensabil de pe birou. Cu acest calculator Casio poți face calcule statistice și elaborate.

Calculatorul poate fi achiziționat de aici.

Dulap mobil pentru birou (rollbox)

Această variantă de dulap mobil este una foarte reușită și elegantă și poți crea cu ajutorul său biroul perfect și organizat, indiferent că te-ai afla acasă sau la birou. În sertarele sale încăpătoare poți amplasa diverse obiecte, cărți, căști sau dosare. Dulapul dispune și de roți mobile astfel încât îl poți muta absolut unde dorești tu, fără eforturi prea mari. Dulapul face parte din gama Function produsă de Tvilum Danemarca, iar pentru un design deosebit, pe lângă cele 2 sertare spațioase și închise, dispune și de un raft deschis.

Rollboxul poate fi achiziționat de aici.

Desk Bonsai pentru suportul accesoriilor de birou și al notitelor

Chiar dacă lucrăm la birou, fiecare ne dorim să avem un obiect plăcut ochiului și la îndemâna noastră. Acest set suport în formă de Bonsai nu doar că are un rol estetic, dar este și extrem de util. Îl poți folosi pentru a depozita în el pixuri, creioane sau pentru a lipi post-it-uri care să îți amintească de lucrurile importante pe care le ai de făcut.

Setul poate fi achiziționat de aici.

Featured foto by Nikodash via Shutterstock