De ce sa consumi produse apicole primavara

Odata cu schimbarea anotimpului, organismul nostru devine mai sensibil si mai predispus la diverse probleme de sanatate asociate primaverii. Pentru a face fata acestor schimbari, este indicat sa ne intarim sistemul imunitar printr-o alimentatie sanatoasa, din care sa nu lipseasca produsele apicole, asa cum este laptisorul de matca sau pastura.

Trecerea de la anotimpul rece la primavara nu este lipsita de probleme. Adaptarea organismului la temperaturi diferite pune o presiune mare asupra sistemului imunitar si asupra starii de bine si ne face mai vulnerabili in fata virusurilor si bacteriilor.

De aceea, acum trebuie sa acordam o atentie sporita stilului nostru de viata, sa renuntam la sedentarism si la dietele hipercalorice, bogate in grasimi si proteine, sa adoptam un program de exercitii fizice si o dieta sanatoasa, bogata in vitamine si minerale.

Astfel, pentru a combate cele mai comune simptome neplacute ale schimbarii de sezon, asa cum sunt kilogramele in plus, pielea uscata si deshidratata, somnolenta, oboseala, dar si nerabdarea, agitatia si frustrarea, primavara ar trebui sa devina o perioada de fortificare a organismului, care sa ne ofere un plus de energie, sanatate si frumusete.

In consecinta, pentru a sprijini si stimula activitatea biologica, dieta ar trebui sa capete o importanta primordiala.

Conform specialistilor in nutritie, in aceasta perioada, din meniul nostru zilnic nu trebuie sa lipseasca verdeturile, fructele si legume proaspete, consumate in cea mai mare parte crude, dar nici produsele apicole, precum mierea, laptisorul de matca, pastura sau polenul.

Acestea din urma sunt ideale in tratamentul asteniei de primavara, alergiilor, racelii sau gripei. Cu o paleta variata de proprietati biologice si actiuni farmacologice benefice in mentinerea sanatatii corpului, produsele stupului isi dovedesc eficienta de fiecare data.

Laptisor de matca pentru astenie

Astenia de primavara este o stare generala de slabiciune a organismului, caracterizata prin lipsa energiei si prin prezenta momentelor de depresie. Simptomele asteniei pot fi de scurta durata, cronice sau intermitente, dar pot sa difere de la caz la caz.

De regula, termenul se aplica atunci cand o persoana resimte oboseala acuta fizica si psihica fara sa fi depus efort, are o sensibilitate accentuata la anumiti stimuli si un somn agitat cu multe intreruperi. In aceste situatii se impune luarea masurilor adecvate.

Un excelent remediu natural impotriva asteniei de primavara este laptisorul de matca pur. Acesta funtioneaza excelent datorita profilului sau nutritional extrem de complex si variat ce inglobeaza aproape toate substantele nutritive necesare organismului. Mai mult, este singura sursa naturala de acid 10-HDA si acetilcolina, substante esentiale corpului uman, dar imposibil de sintetizat de catre acesta.

Astfel, datorita proprietatilor sale terapeutice unice, laptisorul de matca pur activeaza, regleaza si stimuleaza reactiile biologice si este un bun aliat in prevenirea si tratarea asteniei.

Pastura pentru anemie

Daca vorbim despre anemie, vorbim despre globulele rosii din sange. Acestea au un rol cheie in sanatatea intregului organism deoarece contin hemoglobina, proteina responsabila de transportul oxigenului catre tesuturile corpului.

Un numar scazut de globule rosii inseamna un nivel scazut de oxigen in organism, adica anemie. Aceasta afectiune se manifesta prin oboseala, ameteala, dificultati de respiratie si palpitatii cardiace si, netratata, poate cauza probleme destul de serioase.

Pentru persoanele care se confrunta cu anemii sau cu lipsa de energie in general, pastura este de un real ajutor deoarece furnizeaza organismului toti aminoacizii esentiali, oligoproteine si oligoelemente necesare producerii hemoglobinei.

Pe langa tratarea anemiei, pastura actioneaza si ca antibiotic natural, are o capacitate uluitoare de regenerare a ficatului, sprijina o digestie optima si este recomandata in special copiilor si persoanelor in varsta, pentru stimularea dezvoltarii, longevitatii si rezistentei imunitare.

Miere pentru raceala si gripa

Atat raceala, cat si gripa sunt infectii virale care afecteaza nasul, gatul, sinusurile si caile respiratorii. Dar in timp ce simptomele racelii ne pot face sa ne simtim rau cateva zile, simptomele gripei pot dura pana la cateva saptamani.

Gratie proprietatilor antibacteriene extraordinare, mierea se dovedeste a fi unul dintre cele mai bune remedii impotriva bolilor de sezon. Consumul acestui medicament natural ajuta la sustinerea si imbunatatirea sistemului imunitar, eliminand in principal durerile de gat si tusea.

Pe deasupra, mierea este bogata in zaharuri, minerale, enzime, polen si vitamine precum B1, B2, B6, B12, PP, H, C, A, K, compozitie ce transforma acest produs apicol intr-un adjuvant excelent in tratarea acneei, anxietatii si problemelor digestive. In acelasi timp, mierea ajuta la vindecarea ranilor si ulceratiilor, creste anduranta, atenueaza alergiile si este o sursa naturala de energie.

Propolis pentru intarirea sistemului imunitar

Un sistem imunitar vulnerabil sau deficitar expune organismul la infectii, virusuri si diverse boli. Printre cele mai frecvente simptome care indica dezechilibrele imunitare se numara: oboseala, racelile frecvente, infectiile urinare, infectii ale pielii, eruptiile herpetice si insomnia.

In cazul unui sistem imunitar slabit este recomandat sa se actioneze asupra tuturor componentelor acestuia, atat printr-un regim echilibrat de alimentatie, odihna, miscare, cat si prin printr-un complex de nutrienti care sa functioneze ca intaritor.

Datorita compozitiei sale sofisticate, propolisul stimuleaza formarea de anticorpi si ajuta la absorbtia nutrientilor in organism, fiind foarte eficient in intarirea si mentinerea unui sistem imunitar sanatos. Tocmai de aceea, consumul de propolis este foarte indicat atat in sezonul rece, cat si primavara si toamna, cand imunitatea tinde sa fie afectata.

Mai mult decat atat, pe langa faptul ca este un excelent intaritor al sistemului imunitar, propolisul este antiviral si antiinflamator, avand efecte benefice in refacerea tesuturile afectate de rani, in vindecarea arsurilor si degeraturilor, in cicatrizarea operatiilor, precum si in oprirea sangerarilor gingivale.