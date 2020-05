6 mituri despre ingrijirea dintilor in care nu trebuie sa mai crezi

Pe masura ce oamenii au inteles importanta unei danturi frumoase si bine ingrijite atat pentru starea generala de sanatate, dar si pentru succesul in societate, obtinerea si pastrarea unui zambet frumos a devenit o prioritate pentru multi dintre noi.

Doamna doctor Mihaela Dan, specialist ortodont in cadrul Clinicii Orto-Implant Expert, spune ca in acest fel au aparut, insa, si diverse mituri, care ajung de multe ori sa faca mai mult rau decat bine dintilor nostri.

Frecarea dintilor cu sare curata bine dintii

Aceasta procedura este, in fapt, daunatoare deoarece granulele de sare sunt foarte abrazive, astfel incat zgarie sau tocesc dintii si irita gingia. “Pe langa faptul ca efectul obtinut nu este cel dorit, acest obicei este riscant si pentru sanatate: o parte din sarea folosita la periaj se poate ingera, iar excesul de sare este cunoscut ca avand efecte negative asupra organismului”, explica doamna doctor Mihaela Dan, ortodont.

Bicarbonatul curata bine dintii

Convingerea ca frecarea dintilor cu bicarbonat este o alternativa buna la spalarea cu pasta de dinti este, din pacate, extrem de larg raspandita. “Desi bicarbonatul are efect de neutralizare a acizilor, acesta este totodata si abraziv, nefiind recomandata utilizarea lui in forma pura. Exista paste de dinti care contin bicarbonat de sodiu, dar de granulatie foarte mica, alaturi de extracte de plante, care sunt mult mai indicate pentru ingrijirea dintilor”, recomanda specialistul ortodont.

Ata dentara este indicata doar adultilor

Ata dentara este indicata si pentru curatarea spatiilor interdentare ale dintilor de lapte, pentru ca smaltul copiilor este foarte sensibil la carie si pe aceste zone apar cel mai frecvent carii. In plus, pentru a fi mai usor de folosit de catre cei mici, ata dentara pentru copii are un suport special de plastic (ca o prastie), care sa o faca mai usor de folosit.

Ata dentara produce spatii intre dinti

Daca ata dentara este foarte groasa si este impinsa cu putere intre dinti, intr-adevar aceasta poate in timp sa largeasca usor spatiul interdentar.

“Rolul atei dentare este de indepartare a resturilor ramase in jurul dintilor si gingiilor, pentru a elimina bacteriile daunatoare si a mentine dintii sanatosi. Atunci cand incepem sa o folosim putem experimenta sangerarea gingiilor, insa dupa o perioada scurta aceasta problema va disparea de la sine. Asadar, folosita cu grija, fara presiune mare si intr-o varianta mai subtire, vom beneficia doar de efectele pozitive ale folosirii ei”, asigura doamna doctor Mihaela Dan, ortodont.

Periuta dentara cu peri duri curata mai bine dintii

Este adevarat ca o periuta dentara cu peri duri poate curata mai bine dintii, insa in acelasi timp exista riscul de a rani gingia, care se retrage cu timpul si produce sensibilitate dentinara, mai ales daca este apasata cu presiune mare, asa cum se intampla cu majoritatea barbatilor.

Periuta cu peri moi este ceea mai indicata pentru dinti

Acest tip de periuta este folosita de persoanele care au probleme parodontale, insa, din pacate, nu curata eficient placa bacteriana foarte aderenta, iar bacteriile ramase pot agrava afectiunea parodontala. “Folosita cu miscarile si presiunea corecte, periuta dentara cu peri de duritate medie va curata foarte bine dintii, fiind cea mai recomandata. Nu in ultimul rand, este foarte important ca aceasta sa fie inlocuita la fiecare trei - patru luni sau chiar mai devreme, daca perii sunt uzati, deoarece o periuta de dinti uzata nu va curata eficient dintii”, explica doamna doctor Mihaela Dan, ortodont.

Asadar, daca anumite sfaturi de ingrijire a dintilor nu par foarte de incredere, este indicata consultarea parerii unui medic stomatolog inainte de a le urma. In felul acesta ne vom asigura un zambet frumos dar, mai ales, sanatos, evitand efectele negative care pot veni odata cu adoptarea unor masuri incorecte de ingrijire a danturii.

Featured foto by Monkey Business Images via Shutterstock