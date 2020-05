Psoriazisul - nu putem vindeca boala, dar cum o tinem sub control?

Psoriazisul reprezinta o afectiune dermatologica care consta in reproducerea excesiva a stratului epidermic, formand pe piele descuamari insotite de mancarime si pete rosii de dimensiuni diferite, deseori dureroase.

Domnul doctor Laurentiu Vladau, dermatolog in cadrul Clinicii de dermatologie Hebra, spune ca, desi nu s-a descoperit inca un tratament pentru vindecarea ei definitiva, boala poate fi gestionata printr-o combinatie de tratamente topice sau sistemice, schimbarea stilului de viata si evitarea factorilor cunoscuti ca fiind agravanti sau declansatori.

Principalul obiectiv al tratamentelor care vizeaza aceasta afectiune este acela de a-i ameliora simptomele si manifestarile la nivelul pielii si de a evita pe cat posibil episoadele in care ea se declanseaza. Cauza care sta la baza aparitiei bolii nu este, inca, pe deplin inteleasa, dar se stie ca sistemul imunitar si genetica joaca un rol major in dezvoltarea sa.

“Prin studierea sistemului imunitar al persoanelor care sufera de psoriazis s-a descoperit ca anumite globule albe si substante pro inflamatoare care in mod normal ne apara de agenti straini corpului, cum ar fi virusi sau bacterii, incep sa atace celulele sanatoase ale pielii din greseala, ca si cum ar lupta impotriva unei infectii. Se va declansa in acest fel productia crescuta de celule sanatoase ale pielii, care se vor acumula in portiuni de piele groasa, solzoasa la suprafata pielii. Acest process va continua pana cand un tratament corespunzator opreste ciclul”, explica domnul doctor Laurentiu Vladau, dermatolog.

Psoriazisul evolueaza in cicluri de remisiuni si eruptii si se poate dezvolta oriunde pe corp, mai frecvent la nivelul mainilor, picioarelor, gatului, scalpului sau chiar si zona faciala, sau zona organelor genitale.

Factorii declansatori

Se pare ca cel putin 10% dintre oameni mostenesc una sau mai multe dintre gene care ar putea duce in cele din urma la aparitia psoriazisului, insa numai 2% la 3% din populatie va dezvolta, in cele din urma, boala. Cercetatorii considera ca pentru ca o persoana sa dezvolte psoriazis, acea persoana trebuie sa aiba o combinatie de gene care provoaca psoriazis si sa fie expusa unor factori specifici, cunoscuti drept „declansatori”.

“De obicei, psoriazisul incepe sau se agraveaza din cauza unui factor declansator, care este indicat sa fie identificat si evitat cat mai devreme. Frecvent este vorba despre infectia cu streptococ, episoadele de bronsita, amigdalita sau o infectie respiratorie fiind adesea asociate cu debutul psoriazisului, mai ales la copii. De asemenea, boala poate aparea in zonele pielii care au fost ranite sau traumatizate, situatie in care vorbim despre fenomenul Koebner; muscaturile de insecte, arsurile solare, interventiile chirurgicale si zgarieturile sunt doar cateva exemple”, explica specialistul dermatolog.

Stresul poate determina fie aparitia psoriazisul, fie agravarea afectiunii, la fel ca si fumatul, care creste riscul de psoriazis, precum si severitatea bolii, la fel ca si consumul excesiv de alcool sau deficitul de vitamina D

Anumite medicamente - inclusiv litiu, care este prescris pentru tulburarea bipolara, medicamentele pentru hipertensiune arteriala, cum ar fi beta-blocante, medicamente antimalarice pot sta si ele la baza unui episod de psoriasis.

Diagnosticarea bolii

“Nu exista analize de sange sau instrumente speciale pentru identificarea psoriazisului, insa medicul dermatolog va stabili un diagnostic prin examinarea zonelor de piele afectata. Biopsia poate fi de ajutor pentru a elimina alte posibile afectiuni, in cazul psoriazisului pielea fiind mai groasa si inflamata in comparatie cu pielea afectata de eczema, spre exemplu”, explica domnul doctor Laurentiu Vladau, dermatolog.

Istoricul familial este un alt factor important, aproximativ o treime dintre persoanele cu psoriazis avand in familie un membru care se confrunta cu aceeasi afectiune.

