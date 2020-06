A deveni mamica este unul dintre cele mai frumoase lucruri din viata unei femei. In momentul in care afli vestea cea mare, te cuprinde un cumul de emotii si ganduri care par coplesitoare. Cu toate acestea, trecand prin experienta primei sarcini, mamicile considera ca stiu la ce sa se astepte in ceea ce priveste urmatoare sarcina. Insa, lucrurile pot fi diferite.

Astazi, dr. Silviu Istoc, sef de sectie obstetrica-ginecologie in cadrul Medicover Hospital ne spune 5 lucruri care sunt diferite la cea de-a doua sarcina in comparatie cu prima.

1. Vei simti miscarile fatului mai devreme

„In timpul celei de-a doua sarcini, miscarile copilului vor deveni vizibile mai devreme decat au facut-o in timpul primei sarcini. Unul dintre motivele acestui lucru este faptul ca muschii abdominali sunt mai slabi fata de ultima ta sarcina. Drept urmare, nu va dura mult timp sa simti si vezi loviturile din burtica,”afirma dr. Silviu Istoc.

2. Mai multe greturi matinale si oboseala

Majoritatea femeilor se pot simti mai epuizate in timpul celei de-a doua sarcini decat in prima. Un motiv ar putea fi acela ca nu se pot odihni complet, deoarece poarta deja grija unui copil.

Greata insotita de varsaturi sau ameteli reprezinta unul dintre simptomele obisnuite ale sarcinii in general, dar intensitatea poate sa fie aceeasi.

3. Pot aparea durerile de spate mai devreme

Durerea de spate, care se poate intensifica pe masura ce centrul gravitational al corpului se deplaseaza pentru a te acomoda cu burtica in crestere, poate aparea mai devreme la a doua sarcina. Daca muschii abdominali sunt mult mai slabi in a doua sarcina, este posibil sa ai dureri de spate mai devreme. Pentru a preveni si a usura durerile de spate, poarta pantofi cu talie joasa (dar nu plata) si dormi pe-o parte cu o perna intre genunchi pentru sprijin.

4. Pozitia fatului este mai joasa

„Muschii abdominali slabiti nu pot sustine un bebelus la fel de bine ca inainte, asa ca fatul se deplaseaza mai jos in abdomen. Aspectul pozitiv este ca, probabil, vei respira mai usor si vei manca mai confortabil decat in prima sarcina. Dezavantajul? Poti suferi de urinare frecventa si disconfort pelvin din cauza presiunii suplimentare asupra vezicii urinare si a zonei pelvine.”, adauga dr. Silviu Istoc.

5. Travaliul dureaza mai putin

Nu este o regula, dar durata travaliului este probabil sa fie mai scurta de data aceasta. In timp ce mamele care nasc pentru prima data petrec, de obicei, undeva intre cinci si 12 ore in travaliu activ, in general progreseaza mult mai rapid pentru femeile care au trecut deja prin aceasta experienta inainte, si care dureaza in medie intre 2 si 7 ore.

De asemenea, s-ar putea sa ajungi la momentul nasterii putin mai devreme decat prima data. Cercetarile arata ca femeile care au fost insarcinate inainte au mai multe sanse sa nasca pana in a 40 1/2 saptamana de sarcina. Si etapa de „impingere” este adesea mai usoara.

Multe femei sustin ca intreaga sarcina a trecut cu mult mai repede a doua oara. Daca esti insarcinata pentru a doua oara, nu iti face griji prea mult in legatura cu procesul – cele noua luni vor trece mai repede decat crezi.

Supranumit si doctorul care salveaza vietile nenascute, Silviu Istoc este medic primar Obstetrica-Ginecologie la Spitalul Medicover, in cadrul Departamentului de Medicina Materno-fetala si Chirurgie Ginecologica Minim Invaziva si la Clinica ProVita.

Cu o formare in Germania, Doctorul Silviu Istoc s-a intors acasa, pentru a ajuta pacientele din Romania, sa aduca pe lume copii sanatosi; marturie in acest sens, stau numeroasele interventii chirurgicale noninvazive facute, dintre care unele cu grad inalt de dificultate.

Featured foto by George Rudy via Shutterstock