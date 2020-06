Reintoarcerea mamei la serviciu - provocari si recomandari

Reintoarcerea mamei la serviciu, dupa concediul de crestere a copilului, vine deseori cu provocari. De la aspectele organizatorice pana la emotiile contradictorii pe care mamele le resimt, revenirea la lucru este o etapa de tranzitie in care si mama, si copilul, au nevoie sa se adapteze la noile conditii. Care sunt dificultatile care pot sa apara si cum le pot mamele gestiona mai usor?

Reintoarcerea mamei la serviciu, dupa concediul de crestere a copilului, vine deseori cu provocari. De la aspectele organizatorice pana la emotiile contradictorii pe care mamele le resimt, revenirea la lucru este o etapa de tranzitie in care si mama, si copilul, au nevoie sa se adapteze la noile conditii. Care sunt dificultatile care pot sa apara si cum le pot mamele gestiona mai usor?

Reintoarcerea mamei la serviciu – aspecte generale

Revenirea la locul de munca dupa concediul pentru cresterea copilului este o perioada de adaptare, deopotriva pentru mame si copii. Indiferent cat de scurt sau lung a fost concediul, decizia revenirii mamei in campul muncii este un eveniment care schimba dinamica intregii familii.

In Romania, mamele pot sta in concediul de crestere a copilului pana la implinirea varstei de 1 an si 11 luni de catre copil. (Si cu o luna mai putin pentru obtinerea stimulentului de insertie, deci maxim pana la varsta de 1 an si 10 luni a copilului). Decizia revenirii mai devreme de aceasta data tine de mai multi factori: dorinta mamei de a relua mai repede activitatea profesionala, de a se dezvolta pe acest plan; gasirea unei solutii cu care mama este impacata in ceea ce priveste cu cine ramane copilul in lipsa ei; din motive financiare etc.

Alternative la jobul full-time

Din nevoia de mai multa flexibilitate, de a petrece mai mult timp cu copiii ori de a pentru ca isi doresc si alte activitati, unele mame cauta alternative la programul de lucru clasic, de 8 ore.

Citeste continuarea pe mamisicopilul.ro

Featured foto by Evgeny Atamanenko via Shutterstock