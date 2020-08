Prevenirea infectiilor pe timpul verii

Anotimpul cald reprezinta, poate, cea mai asteptata perioada din an, fiind sezonul concediilor si al vacantelor. Dar odata cu vara, ne confruntam cu umiditate excesiva, caldura sufocanta si transpiratie abundenta, favorizand dezvoltarea infectiilor, mai ales in cazul zonei intime a femeilor. Umiditatea creeaza un teren propice inmultirii bacteriilor.

Vaginul este unul dintre „ecosistemele” diferitelor bacterii care, in mod normal, traiesc impreuna in armonie. Dar cand ceva supara acest echilibru, determinand micsorarea numarului de bacterii bune sau cresterea celor rele, te poti confrunta cu simptomele clasice ale unei infectii bacteriene. Pentru majoritatea femeilor, acest echilibru se mentine chiar si in cazul schimbarii hormonale, a fluxului menstrual. Cu toate acestea, preponderent vara, sistemul este perturbat.

Astazi, dr. Silviu Istoc, sef de sectie obstetrica-ginecologie in cadrul Medicover Hospital, ne spune cum putem preveni infectiile in sezonul cald.

Mentine hainele uscate.

„Costumul de baie sau hainele de sala transpirate sunt locurile perfecte pentru dezvoltarea bacteriilor si al ciupercilor; cresterea nivelului de umiditate poate duce la cresterea bacteriilor rele provocand mancarime, arsura, miros neplacut, precum si actul sexual dureros, simptomele primare ale unei infectii la femei”, afirma dr. Silviu Istoc.

Nu folosi sapunuri parfumate sau dusul vaginal.

Nu folosi niciodata sapunuri parfumate in apropierea vaginului, deoarece acest lucru poate perturba echilibrul delicat al pH-ului si poate duce la hiperdezvoltarea ciupercilor naturale. Dusul vaginal modifica, de asemenea, mediul natural al vaginului, lasandu-l predispus la infectii, favorizand infectii chiar si la nivelul colului uterin si al uterului.

Pastreaza intotdeauna zona intima uscata.

Dupa dus, foloseste un prosop dintr-un material calitativ, care absoarbe bine apa. Daca este nevoie, poti apela la pudra de talc, pe care s-o aplici in zona inghinala astfel incat pielea sa ramana catifelata si uscata complet. Indiferent de metoda de uscare, asigura-te ca atunci cand te imbraci, nu exista exces de umezeala.

Opteaza pentru lenjeria din bumbac.

Oricat de draguta ar fi lenjeria de corp din materiale sintetice, precum satinul si dantela, acestea mentin umezeala. De aceea, pe timpul verii, cand corpul transpira mai mult, este indicat sa alegi bumbacul in detrimentul celor mentionate anterior. Fibrele de bumbac permit un flux de aer mai mare decat fibrele impletite strans din tesaturile din poliester.

Creste aportul de probiotice si iaurt.

Pe langa faptul ca ajuta la digestie, iaurtul contine Lactobacillus acidophilus, un tip prietenos de bacterii care ajuta la mentinerea unui echilibru sanatos al pH-ului si incurajeaza cresterea altor bacterii bune. De asemenea, probioticele sunt extrem de eficiente in prevenirea infectiilor fungice precum cea care cauzeaza candidoza.

Pentru a mentine o igiena corecta a zonei intime in aceasta perioada trebuie sa eviti orice lucru care creste retentia de caldura si transpiratie, deoarece acest lucru poate provoca cresterea bacteriilor si poate duce chiar la infectii vaginale si infectii ale tractului urinar. Daca suspectezi orice tip de eruptie sau infectie in organul genital sau in apropierea zonei, nu o ignora. Desi majoritatea infectiilor sau eruptiilor se vindeca singure, unele pot provoca probleme grave, daca nu sunt tratate la timp. Astfel, se recomanda sa consulti medicul cat mai curand posibil.

Silviu Istoc este sef de sectie obstetrica-ginecologie in cadrul Medicover Hospital, si coordonator al Compartimentului pentru Sarcina Incipienta. Cu o formare in Germania, Doctorul Silviu Istoc s-a intors acasa, pentru a ajuta pacientele din Romania, sa aduca pe lume copii sanatosi; marturie in acest sens, stau numeroasele interventii chirurgicale noninvazive pentru restabilirea fertilitatii.

