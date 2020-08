Dan Cruceru: Pentru a crea o relație autentică părinte-copil este nevoie de voință din partea părintelui.

Dan Cruceru, cel mai cool tătic din showbiz, ne dezvăluie astăzi câteva dintre secretele meseriei de părinte. Și ne face și un top al filmelor de văzut împreună cu toată familia. Detalii imediat!

Cum ai cunoscut-o pe Cristina? Și care este cel mai des lucru pe care il spui soției tale?

Ea era tânăr politician, eu tânăr jurnalist. A fost un schimb de priviri la un moment dat și am simțit ceva. Evident și ea. Cumva mi-am făcut curaj să o invit la o cafea și de acolo am tot băut cafele vreo câteva luni bune. Apoi ne-am mutat împreună și, după doi ani, ne-am căsătorit. Ea m-a cerut pe mine de soț, nu de alta, dar eu nu găseam locul perfect pentru a o cere de soție. Între timp, ea mi-a devenit cel mai bun prieten și, zi de zi, ni le povestim pe toate. Iar seara, în fiecare seară, ne pupăm de noapte bună.

Ești cel mai cool tătic din showbiz. Cât timp petreci cu cei doi copii ai tăi și ce vă place să faceți atunci când sunteți împreună?

Cât de mult pot. Important este că îmi place să stau cu ei și, atunci când sunt liber, îi prefer pe ei în locul altor lucruri pe care le-aș putea face. Ce ne place? Să fim împreună! E tot ce contează. Să ne pupăm, să ne jucăm, să ne smotocim, să citim povești, să ne uităm la Harry Poter, tot ce poți face cu un copil, în funcție de vârsta lui.

Cum ați împărțit sarcinile din momentul în care ați devenit părinți?

Ne ajutăm foarte mult unul pe altul. Adică, în afara alăptării, am făcut tot ce face și o mamă în privința părințelii. În funcție de programul fiecăruia, ne împărțim atribuțiile: unul la birou, unul cu copiii. Apoi invers. Sau schimbări de roluri de mai multe ori în aceeași zi. Un du-te- vino între casă și birouri, între familie și carieră. Dar reușim cumva să le facem pe toate.

Care e cea mai grava greșeală pe care o pot face părinții aflați la început de drum?

Nu te naști părinte, ci devii. Așa că este un drum lung până devii expert și în acest domeniu. Evident, la început, greșești. Mai mult sau mai puțin, mai grav sau mai puțin grav. Cu siguranță vei greși pentru că, mai ales la primul copil, ești foarte stresat. Cu timpul, vine și relaxarea și vei vedea că totul se face mult mai ușor. Așa că eu cred că aici noii părinți trebuie să fie atenți. Să nu se învinovățească pentru greșelile pe care le fac. Să nu se certe pe ei, să nu se enerveze pe partener/ parteneră, să tragă aer în piept și să-și regăsească echilibrul. Primele luni alături de bebe pot fi foarte stresante și, dacă nu te accepți pe tine ca om, poți aduna multe frustrări și chiar traume.

De ce este nevoie pentru a crea o relație autentică părinte-copil?

De voință din partea părintelui. Să-și dorească să fie lângă al lui copil, să nu-și găsească scuze că e ocupat cu altceva, să nu dea bir cu fugiții când îi este greu. Să aibă răbdare, să caute, undeva în sufletul lui, tone de răbdare. Și ușor, ușor, să descopere fericirea pe care i-o poate da un strâns de mână, un zâmbet, un gângurit, un pupic.

În ultimul timp ți-ai dedicat timpul și energia în Taticool Shop, un magazin care comercializează produse pentru bebeluși. Cum a mers afacerea în perioada pandemiei? Și care e cel mai vândut obiect?

Surprinzător de bine, chiar și pe pandemie. Am reușit să convingem clienții că, dincolo de produse de calitate, oferim și servicii suport de calitate. Așa că înregistrăm o creștere organică și în acest an. Mai mult am reușit să lansăm două proiecte foarte mari: primul, aici, în București- un magazin creat în parteneriat cu unul dintre producătorii pe care îi aducem în România, este vorba despre Cybex- un colos mondial. Astfel a apărut primul magazin „hand in hand” din România Cybex și Taticool Shop. Și de curând am deschis un nou magazin Taticool Shop- de data aceasta la Cluj.

La final, aș vrea să ne faci un Top 5 filme de văzut în familie?

Singur Acasă- toate cele trei ecranizări.

Harry Poter- Sophia e fascinată.

Frozen 1 și 2- Sophia e mare fan, eu am adormit la partea a doua.

Maleficient- un film de “fete”, pe care Cristina și Sophia l-au văzut în echipă.

Crăiasa Zăpezii- într-unul dintre ele, eu am dublat vocea unui rege cam răutăcios.