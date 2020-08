Dieta Rina: Regimul de 90 de zile

Dieta Rina mai este numita si dieta de 90 de zile si ajuta persoanele supraponderale sa piarda chiar si 20kg in greutate in numai 3 luni de dieta! Spre deosebire de alte diete de slabit, dieta Rina este o dieta sanatoasa. Afla cum se poate tine aceasta dieta, in randurile de mai jos.