Masajul picioarelor: De ce este recomandat să-l incluzi în rutina ta?

De câte ori ți s-a întâmplat să spui: „sunt atât de obosită că nu pot să stau în picioare”? Probabil că de multe ori și tot de atâtea ori, câteva minute mai târziu, ai uitat. Păcat pentru că, într-adevăr, picioarele sunt cele mai solicitate părți ale corpului tău. Ele te duc, te aduc, te întorc, te susțin.

De picioarele noastre trebuie să avem grijă, iar cea mai bună dovadă de „dragoste” pe care le-o poți oferi este să le masezi.

Așadar, include masajul picioarelor în rutina ta zilnică și ai să vezi că vei începe să te simți mai bine.

„Beneficiile masajului picioarelor sunt multiple. Sistemul limfatic, sistemul circulator, sistemul muscular, sunt punctele cheie unde această tehnică acționează și-și lasă amprenta pozitivă”, explică Dan Bujor, terapeut masaj cu bambus.

„Cu siguranţă ai simţit pe propria piele senzaţia de greutate şi de apăsare la nivelul membrelor inferioare la finalul unei zile de muncă. Aceste simptome au legătură cu efortul la care ne supunem picioarele zilnic, însă un lucru puţin ştiut este acela că acumularea limfei este cauza principală pentru care simţim durere şi greutate în picioare. Sistemul limfatic este responsabil cu drenarea excesului de lichide şi resturi celulare, iar masajul este un aliat de nădejde pentru sistemul limfatic, mai ales dacă acesta nu funcţionează corespunzător sau dacă se acumulează limfă la nivelul membrelor inferioare”, conchide specialistul care, în continuare, explică punctual care sunt beneficiile masajului cu bambus.

1. Susține drenajul limfatic, eliminând durerea și disconfortul.

2. Ajută la slăbire și eliminarea celulitei.

3. Îmbunătățește circulația sângelui.

4. Întărește sistemul imunitar.

5. Contribuie la detoxifierea organismului.

6. Susţine regenerarea ţesuturilor şi are un efect anti-îmbătrânire

7. Acest tip de masaj are un efect regenerator prin faptul că elimină celulele moarte de la nivelul pielii.

8. Contribuie la ameliorarea durerilor.

9. Are efect de relaxare.

Contraindicațiile masajului picioarelor

Sigur că există și contraindicații atunci când vine vorba despre masajul picioarelor. Persoanele cu tumori maligne, diabet, probleme ale glandei tiroide sau rinichilor au nevoie de recomandarea medicului pentru a urma această terapie. Pe de altă parte, pacienții cu inflamaţii acute, tromboze, probleme cardiace majore acest tip de masaj le este totalmente interzis.

