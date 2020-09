Tot ce ai nevoie să știi despre menstruație dacă ești adolescentă

Adolescența este o perioadă care vine cu mari transformări, atât pentru copii, cât și pentru părinții lor. Uneori, perioada de adolescență a copiilor se suprapune cu intrarea la menopauză a mamelor și de aici pot să se iște războaie hormonale între generații. În sine, dacă înțelegem ambele etape și pe parcurgem conștient, vom vedea că fiecare dintre părți are motivele ei să răbufnească. Astăzi vorbim despre ce se întâmplă în corpul fetelor după ce le-a venit prima menstruație.

Prima menstruație apare în jur de 11-14 ani, iarvârsta medie la care dispare definitiv, adică intrarea la menopauza, este la 50-51 ani. Menstruația este sângerarea de la nivelul uterului care este o dată pe lună, ca parte normală a ciclului menstrual, în perioada fertilă a femeii. Ciclul menstrual este reprezentat de perioada dintre două menstruații, începe în prima zi a sângerării și se termină cu o zi înainte de începerea următoarei menstruații. Durata ciclului menstrual variază de la femeie la femeie, dar media este de 28 de zile. Ciclurile regulate care sunt mai lungi sau mai scurte, de la 21 până la 40 de zile, sunt normale. Menstruațiile pot fi dureroase sau nu, iar sângele poate varia de la roșu aprins la maro închis, uneori apărând și mici cheaguri și durează de la două până la 8 zile.

Probleme care pot apărea în timpul menstruațiilor :

• sângerări abundente

• durere menstruală (numită și dismenoree)

• menstruații imprevizibile sau neregulate

• sindromul premenstrual (modificări de dispoziție, oboseala, balonări, sâni sensibili/dureroși, crampe abdominale, acnee, diaree)

Ce se schimbă în corpul adolescentei după prima menstruație?

Modificările la pubertate se produc treptat. Ele încep cu apariția mugurilor glandei mamare, apariția părului axilar și inghinal, creșterea în greutate și înălțime și se finalizează cu maturitatea funcțională a ovarelor, uterului și dezvoltarea completă a sânilor. Modificările fizice sunt influențate de nivelul hormonilor produși de glanda pituitară - hormonul luteinizant LH și hormonul de stimulare foliculară FSH. Valorile crescute ale LH-ului și FSH-ului determină stimularea producției de hormoni sexuali de la nivelul ovarului, în principal estrogen și progesteron. Creșterea hormonilor sexuali determină atât modificările fizice, cât și schimbările psihice, fluctuațiile de dispoziție și impulsurile specifice pubertății.

Când își pot începe adolescentele viața sexuală?

Odată cu creșterea producției de hormoni sexuali apare și interesul asupra sexualității. Educația despre viața sexuală, prevenția bolilor cu transmitere sexuală sau evitarea sarcinii nedorite este vitală în parcursul adolescenților spre maturitate. Centrul de Prevenire și Control a Bolilor raportează o scădere cu 50% a sarcinilor în rândul adolescentelor în ultimii 20 ani, scădere datorată în primul rând utilizării metodelor contraceptive și a începerii vieții sexuale la varstă mai înaintată.

În statistica internațională, adolescenții își încep viața sexuală în jur de 17-18 ani. În România, vârsta de debut a vieții sexuale este mai precoce, în jur de 15 ani, România fiind pe primul loc în Europa la rata sarcinilor în rândul adolescentelor.

În realitate, nu există o recomandare medicală referitoare la vârsta optimă de debut a vieții sexuale. Extrem de importantă în această decizie este dezvoltarea psihică și emoțională a adolescentului ce constă în conștientizarea implicațiilor și a riscurilor, informarea și înțelegerea propriului organism. Principalele riscuri nu țin de vârsta la care adolescenții își încep viața sexuală, ci de lipsa de responsabilitate și informare referitor la consecințele sexului neprotejat: sarcini nedorite și a boli cu transmitere sexuală. Bineînțeles nu trebuie omise implicațiile emoționale sau abuzul sexual, în cazurile în care viața sexuală este începuta mult prea devreme, înainte de maturitatea psihică a adolescentului.

Ce metode contraceptive au la dispoziție adolescenții?

Cea mai folosită metodă contraceptivă în rândul adolescenților este prezervativul, iar dintre metodele hormonale cele mai populare sunt contraceptivele orale combinate, având pe lângă efectul contraceptiv și indicații medicale, precum acneea, dismenoreea, durerile accentuate premenstruale sau sângerarea menstruală abundentă. O variantă la contraceptivele orale este implantul hormonal cu progesteron, ideal pentru adolescentele care nu pot lua contraceptivele cu regularitate și care doresc o protecție pe termen mai lung. Academia Americana de Pediatrie recomandă implantul hormonal subcutanat sau dispozitivul intrauterin (sterilet) ca metode optime de contracepție în rândul adolescentelor. Sunt ușor de utilizat și oferă protecție înaltă pentru o perioadă lungă de timp.

Care sunt efectele adverse ale contraceptivelor orale?

Efectele adverse ale contraceptivelor hormonale includ creșterea în greutate, fluctuațiile emoționale, durerile de cap sau sângerările neregulate. Efectele estrogenului asupra creșterii sunt încă discutate, acesta putând determina închiderea cartilajelor epifizare și stagnarea creșterii oaselor lungi, dar doza de estrogen folosită în contraceptivele orale este mult prea redusă pentru a determina acest efect.

Folosirea contraceptivelor hormonale nu influențează capacitatea reproductivă ulterioară.

Pentru alegeri personalizate, specializate și corecte, mergeți la medic

Este extrem de important de menționat și de discutat cu adolescentele că aceste metode hormonale nu oferă protecție împotriva bolilor cu transmitere sexuală precum HIV, hepatite, chlamidia, gonococ și prezervativul este indicat. Alegerea metodei contraceptive optime, riscurile asociate vieții sexuale și metodele de prevenție se pot discuta cu medicul de familie, medicul pediatru sau medicul ginecolog.

Cum se formează sarcina?

În timpul ciclului menstrual, interiorul uterului (endometrul sau mucoasa uterină) este influențat hormonal și devine mai gros, pregătindu-se pentru o sarcină. Tot sub influență hormonală are loc eliberarea lunară a unui ovul de la nivelul unui ovar care este pregătit să întâlnească spermatozoidul (=concepție), proces cunoscut sub numele de ovulație.

Dacă concepția nu are loc, menstruația începe la aproximativ două săptămâni după ovulație. În timpul menstruației are loc eliminarea de mucoasă uterină îngroșată și sânge.

Dacă sunteți părinte, vorbiți deschis cu adolescenta despre eventualele boli cu transmitere sexuală și sarcini nedorite. Este o etapă în care are nevoie de ghidare, sprijin și deschidere din partea dumneavoastră pentru că tot ce i se întâmplă o bulversează atât hormonal, cât și emoțional și fizic. Este important să mergeți la medicul ginecolog, să îi transmiteți mesajul că informațiile de calitate se obțin în cabinetul unui specialist. Fie că sunteți părinți sau chiar adolescente, vă așteptăm la un consult în clinică pe str. Pitar Moș 12 sau pe pagina noastră de Facebook sau pe Instagram. Suntem aici pentru sănătatea tuturor femeilor, indiferent de vârstă.

Informațile au fost oferite de Dr. Ruxandra Cigăran, medic specialist obstetrică-ginecologie la Clinica Nativia. În luna septembrie, Clinica derulează campania #ÎnapoiLaCorpulTău prin care încurajează femeile din România să își privească corpul cu bucurie și să îi ofere atenția necesară pentru a-și menține sănătatea și starea de bine.

