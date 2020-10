Bucură-te de aer curat in casa ta, cu purificatorul de aer Heinner HPA M500

In ultimul timp tot mai multe persoane se confrunta cu probleme respiratorii indiferent de anotimp. Solutia: purificatorul de aer! Acum poti imbunatati calitatea aerului din propria locuinta cu ajutorul purificatorului de aer Heinner HPA M500. Cu un sistem dublu de purificare, aparatul are grija ca tu si toți cei dragi sa respirați un aer curat!

comunicat de presa

Natura vine mai aproape de tine cu ajutorul purificatorului de aer Heinner HPA M500

Atunci când aerisim orice încăpere, riscam ca odată cu “aerul curat” de afara sa pătrundă in casa și alte substante nedorite ( praf, polen, bacterii, virusuri, alergeni, etc). Punctul forte al purificatorului este generatorul de ioni negativi. Este foarte cunoscut faptul ca ionii negativi pot fi găsiți in stare naturală in mijlocul naturii și aduc foarte multe beneficii sănătății printre care: ajuta la îmbunătățirea calității somnului; creste capacitatea pulmonara, alina durerea de cap și crește imunitatea împotriva alergiilor.

Purificatorul de aer Heinner HPA M500 reface echilibrul de oxigen din aer prin generarea de ioni de oxigen, rezultatul fiind îmbunătățirea concentratiei aerului.

Cu un flux de aer de 500m/ ora, purificatorul este ideal pentru a asigura un aet curat pe o arie cuprinsă intre 35-60 metri pătrați.

Purificatorul de aer Heinner HPA M500 are un filtru compus din mai multe straturi, fiecare dintre acestea având un rol bine stabilit in a împrospăta aerul din camera(pana la 99,7%), altfel ca:

filtrul primar retine particulele mari ( praf, scame);

filtrul de carbon retine substanțele nocive din aer, elimina eficient mirosurile și o gama larga de substanțe nocive, inclusiv formaldehida;

filtrul HEPA 13 absoarbe particulele mici de praf ( PM 0.1) și purifica prin eliminarea acestora; de asemenea retine bacteriile si alergenii;

filtru din carbon activ microporos de înaltă eficienta- Ingredientele active ale filtrului cu catalizator rece absorb eficient formaldehida și poluanții proveniți de la lucrările de amenajări interioare; retine si descompune compusii organici volatili.

Purificatorul Heinner HPA M500 poate fi controlat extrem de ușor prin panoul de comanda Touch. Printr-o simpla apăsare de buton setezi funcția dorita. De asemenea, display-ul îți va oferi informatii utile in permanenta, precum nivelul calității aerului (prin indicatori numerici).

Purificatorul dispune de 3 trepte de viteza, special pentru a asigura calitatea aerului din încăpere in mod eficient. De asemenea poate fi selectata și opțiunea Turbo pentru situațiile in care considerați ca aerul necesita o curățare in profunzime.

Feed-back in timp real asupra calității aerului

Datorită senzorului care indica nivelul de calitate al aerului, vei primi Feed-back in timp real in legătura cu nivelul de prospețime. Dupa preincalzirea senzorului de particule, vor fi afișate nivelul PM 2.5 prin indicatori numerici și, de asemenea, nivelul de calitate al aerului prin calificativele “Clean”, “Fair”, “Poor”. Senzorul VOC este responsabil pentru detectarea substanțelor volatile și încadrarea lor in termenii menționați mai sus.

Purificatorul de aer Heinner HPA M500 este prevazut și cu un indicator pentru curățirea sau schimbarea filtrului. Este indicat ca filtrul sa fie curățat (cu o perie sau un aspirator) o data la doua saptamani și schimbat, in funcție de mediul de funcționare, o data la 3-6 luni.

Siguranța pentru tine și familia ta

Nu trebuie sa îți faci griji in cazul in care copiii au acces la aparat! Setările aparatului in timpul funcționarii, pot fi blocate prin apăsarea simultana a butoanelor “Speed” și “Mode” timp de 3 secunde. Toate butoanele de pe panoul de control vor deveni inactive. Pentru deblocare se efectuează aceeași Setare.

Purificatorul Heinner HPA M500 este prevazut cu un mode Auto, care ajustează modul de funcționare al aparatului astfel încât acesta sa ofere cele mai bune rezultate raportat la mediul înconjurator, acesta asigura inclusiv activarea modului silențios (Sleep) atunci când lumina din încăpere este stinsă. Prin activarea modului SLEEP aparatul funcționează la un nivel de zgomot foarte scăzut, iar luminile panoului vor fi diminuate, așa ca nu te va deranja pe timpul nopții.

Cu un design elegant și modern Purificatorul de aer Heinner HPA-M500 se incadreaza perfect in orice tip de locuința. Prin puterea sa ajuta la reducerea semnificativa la expunerea in fata poluarii si alergenilor.

Pentru suprafețe mai mici poti opta pentru alte doua variante de purificatoare de aer: Heinner HPA M 230 sau Heinner HPA M205. Cu un flux de aer de 230m³/h, purificatorul Heinner HPA-M230 asigura un aer mai curat pe o arie cuprinsa intre 16-24m², in timp ce purificatorul de aer Heinner HPA-M205 cu un flux de aer de 205m³/h, asigura un aer mai curat pe o arie cuprinsa intre 14-24m².

