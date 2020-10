Adevărata utilitate a unui ham pentru bebeluși

Cu siguranță că ai dat peste cazuri în care, ieșiți la plimbare, părinții controlează aria în care copilul se poate deplasa prin intermediul unui ham bebe. Motivele pot fi variate, oricare dintre ele ar face parte din realitatea acelui cuplu, atitudinea de a judeca ar trebui limitată pe cât posibil.

Nu spunem că este un obicei de evitat, însă adoptarea unei atitudini pozitive în rezolvarea oricărei probleme devine mult mai practică. De aceea, am considerat a fi o bună idee să ne uităm la un ham bebe și de a vedea cum este mai bine să îl folosim.

Primii pași – o mică mare minune

Primii pași ai copilului tău sunt o minune cu foarte multe înțelesuri. Primii pași sunt întâiul semn al libertății. Primii pași sunt un catalizator al curiozității micului tău explorator. Primii pași sunt și prima realizare într-un lung șir de provocări pe care îl va avea de-a lungul vieții.

Primul sprijin

Primii pași sunt întâmpinați de sprijinul părinților. Aceștia își încurajează copilul să meargă, iar rezultatele nu sunt întotdeauna cele așteptate. Este absolut normal. În această situație un ham bebe de la eMAG este cea mai bună soluție pe care o poți aplica. Acesta are rolul de a susține copilașul în timp ce merge, de a-i limita greutatea corpului pe care o simte în picioare. În funcție de dezvoltarea sa, un astfel de ham se poate dovedi foarte util.

Primul scenariu se aplică în perioada 8-11 luni, când copilul experimentează pentru prima dată mersul. Hamul se folosește integral, pentru a susține întreaga greutate. Este o senzație de imponderabilitate, senzație pe care o va trăi și la primele ore de înot.

Revenind la învățarea mersului, al doilea scenariu se aplică în jurul vârstei de un an, când micuțul începe să devină din ce în ce mai stabil pe piciorușe. Unele hamuri sunt mai complexe și includ un chiloțel detașabil. Acesta poate fi înlăturat, astfel încât cel mic să aibă parte de o libertate mai mare de mișcare.

Al treilea scenariu are loc, de regulă, după luna a 13-a. Copilașul are stabilitate, este activ și nu mai are nevoie de ajutor. Totuși, pentru protecția sa, este recomandat ca hamul să fie în continuare folosit doar în partea superioară. Perioada de utilizare rămâne la aprecierea părinților.

Din păcate, însă, tendința de a folosi hamul pentru o perioadă mult prea îndelungată este destul de prezentă. Intențiile sunt cât se poate de apreciat: siguranța copilului. Însă lipsa libertății totale, prezența smuciturilor discrete, asemeni controlării unui animal în lesă, imposibilitatea de a-și satisface curiozitatea sunt condiții mult prea stricte pentru ceea ce se termină, de cele mai multe ori, în genunchi și palme julite ușor și niște lacrimi.

Evident că nimănui nu îi place să își vadă copilul plângând, însă aceste lecții sunt mai importante dacă sunt învățate direct de către copil, prin propriile experiențe, în loc de a fi controlat prin intermediul unui ham de către părinți. Putem face o analogie și mai evidentă doar dacă ne uităm în viitorul apropiat al copilului.

Învățatul mersului pe bicicletă este, de asemenea, o experiență minunată. Amestecul de adrenalină, frică și satisfacția de a-și menține echilibrul pe două roți generează amintiri de neuitat. În drumul spre mersul în siguranță pe bicicletă, părinții apelează la roțile ajutătoare. Cum ar fi însă dacă, după câteva ore, zile sau săptămâni în care cei mici învață secretele echilibrului pe bicicleta, părinții aleg să păstreze roțile ajutătoare.

Cu siguranță că în cazul bicicletei pot fi aduse argumentele vitezei și accidentelor, din nou un episod pe care unii părinți nu vor să și-l imagineze, cu atât mai mult să îl trăiască. Cu toate acestea, bicicletele pot fi alese pentru a nu depăși anumite viteze, iar traseul copilului poate fi atent monitorizat.

Exemplele pot continua. Role, skateboard, trotinete, chiar obținerea permisului de conducere pot da insomnii părinților. În cazul ultimului exemplu, apariția știrilor în care „tinerii teribiliști” sunt actorii principali în multe accidente grave nu ajută deloc. Însă toate aceste exemple arată un singur lucru: oamenii sunt făcuți să își depășească condiția. Să fie mai rapizi, mai puternici și mai capabili. De ce să nu înceapă folosind un ham de bebe doar pentru cât trebuie?