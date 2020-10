3000 de alergători au luat startul în cadrul singurului maraton stradal din România în 2020 Raiffeisen Bank Bucharest MARATHON

Bucharest RUNNING CLUB anunță că 3000 de alergători au luat startul în perioada 11-25 octombrie în cadrul celei de-a XIII-a ediții a Raiffeisen Bank Bucharest MARATHON.

În data de 11 octombrie, Bucharest RUNNING CLUB anunțat că, la solicitarea autorităților, cursa de maraton a alergătorilor profesioniști din cadrul Raiffeisen Bank Bucharest Marathon nu se va mai putea desfășura în acest weekend, având în vedere evoluția situației actuale, în care numărul de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 din București a atins nivelul de 2,28 la mia de locuitori.

Organizatorii au dorit să vină în sprijinul alergătorilor care, deși nu pot fi împreună fizic, doresc să rămână prezenți în calendarul competițional, să continue să susțină cauzele sociale și de mediu în care cred și să adauge colecției personale și medalia ediției anului 2020.

Premiile vor fi oferite prin tragere la sorți celor care au trimis imagini din competiție, în data de 29 octombrie prin platforma random.org, transmisă pe pagina de Facebook a evenimentului, oferite de către oferite de Super Touch, Isostar Kinetic Sport &Medicine.

Bucharest RUNNING CLUB a transmis în săptămâna 12-24 octombrie interviuri și imagini cu alergătorii participanți la ediția virtuală și cauzele asociate evenimentului. în direct pe pagina de Facebook a evenimentului, pe YouTube și pe aplicația #RunRomania (disponibilă în PlayStore și AppStore), iar toate aceste transmisiuni au fost preluate online și de Europa FM.

Ambasadorii evenimentului prezenți la alergarea “#RunRomania Virtual Run Week” au fost Anca Bucur, Viorica Susanu, Camelia Mihalcea, Doina Ignat, Cristina Nedelcu, Ana Georgescu, Cristian Pulhac, Sonia Argint, Rares Florin Stoica, Marian Olteanu, Alexandra Micheten, Gáspár György, Ioana Vișănescu, Oana Bulzan Trifu, Anamaria Ionescu, Noemi Meilman, Raisa Moscviciov, Ana Maria Ionescu, Gianina Corondan, Oana Botezatu, Vladimir Drăghia, Florin Negruțiu, Florentina Opriș, Codrea Gheorghe, Adrian Teodorescu.

Sponsorii Maratonului Bucuresti: Raiffeisen Bank – sponsor official, OMV Petrom – sponsor gold și cursa 21km, Vodafone România – sponsor Cursa 10km și partener comunicații, sponsori de eveniment – Zuzu Fit, Izvorul Minunilor, Isostar, World Class Romania, Rețeaua Regina Maria, Super Touch, FAN Curier, Food Panda.

Partenerii media: Europa FM, Gazeta Sporturilor, Sănătatea de Azi, Femeia de Azi, Pagina de Psihologie, Kudika.ro.

ONG-urile associate Maratonului București: Asociația Ajungem Mari, Asociația MagiCamp, HHC Romania, Hospice Casa Speranței, Light into Europe, Asociația N-avem Sange, Special Olympics, Viitor Plus, Motivation, Salvați Copiii, Teach for Romania, Pachamama, United Way, UI Path Foundation, Pădurea Copiilor, Asociația Little People.

Despre Bucharest RUNNING CLUB

Bucharest RUNNING CLUB este organizatorul celor mai mari competiții de alergare stradală din România. Începând cu anul 2008, Bucureștiul a fost inclus în circuitul internațional al maratoanelor, alăturându-se celorlalte capitale europene care găzduiesc anual astfel de competiții. Toate competițiile Bucharest RUNNING CLUB sunt acreditate și înscrise în calendarul internațional al AIMS (Asociația Internațională a Maratoanelor și Semimaratoanelor) și IAAF. BRC a dezvoltat în România modelul asocierii competițiilor de alergare cu o cauză socială, umanitară sau ecologică iar în prezent sunt peste 30 cauze partenere ale evenimentelor. Acestea cumulează fonduri de 50.000 -100.000 euro anual pentru proiectele comunitare, sociale, educaționale, ecologice prezentate. BRC a fost primul ONG care a demarat o platformă de voluntariat sportiv în Romania - www.voluntarinsport.ro iar în prezent colaborează cu peste 1.000 voluntari activi care se implică în proiecte și evenimente sportive. BRC organizează competiții proprii dar și evenimente de sport de masă pentru companii și ONG-uri. Site-urile oficiale ale Bucharest RUNNING CLUB sunt: www.bucuresti10km.ro, www.bucuresti21km.ro, www.bucharest-marathon.com, www.voluntarinsport.ro, www.runinbucharest.com. FB/ Bucharest10km; Bucharest21km; BucharestMarathon; BucharestRuningClub; VoluntarInSport; #RunInBucharest