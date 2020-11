Conf. Univ. Dr. Corina Zugravu, medic primar în igiena alimentației și nutriție, membru în Comitetul Consultativ în Nutriție Herbalife, este de părere că alimentația bazată pe plante este indicată tuturor, nu doar celor care suferă de anumite afecțiuni.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Veganismului, sărbătorită în fiecare an în data de 1 noiembrie, Herbalife Nutrition te invită să faci o schimbare pozitivă în stilul tău de viață și să te bucuri de beneficiile unei alimentații bazate pe plante, prietenoasă atât cu organismul nostru, cât și cu mediul înconjurător. În plus, știai că, potrivit datelor celui mai recent sondaj OnePoll realizat pentru Herbalife Nutrition privind schimbările de alimentație din timpul pandemiei, 65% dintre români susțin că ar dori să includă mai multe mâncăruri pe bază de plante în dieta lor, dar nu știu sigur de unde să înceapă? Iată 3 motive pentru care merită să dai o șansă dietei vegane:

Alimentația bazată pe plante contribuie la menținerea unui nivel scăzut de colesterol și este bogată din punct de vedere nutrițional.

Conf. Univ. Dr. Corina Zugravu, medic primar în igiena alimentației și nutriție, membru în Comitetul Consultativ în Nutriție Herbalife, este de părere că alimentația bazată pe plante este indicată tuturor, nu doar celor care suferă de anumite afecțiuni.

,,Cei care vor să aibă o greutate normală, un nivel scăzut al colesterolului sau al trigliceridelor, pot afla că o astfel de alimentație este de ajutor. Alimentația vegană are un conținut caloric scăzut, este echilibrată din punct de vedere nutrițional: bogată în fibre, în vitamine și minerale, nu are colesterol, are foarte puține grăsimi saturate, mulți antioxidanți și un nivel redus de sodiu”.

O alimentație vegană se bazează pe consumul de legume, fructe, cereale, leguminoase, nuci, fructe oleaginoase și semințe. A fi vegan înseamnă a evita consumul de produse de origine animală, lactate, ouă, inclusiv mierea. Întrebați care este sursa lor preferată de proteine pe bază de plante, 32% dintre respondenții sondajului OnePoll din România au declarat că preferă fructele oleaginoase și semințele, în timp ce 15% preferă soia sau produsele pe bază de soia, urmate de năut, linte și alte leguminoase (fasole roșie, fasole pinto). Potrivit aceluiași studiu, 80% dintre românii care au adoptat o dietă pe bază de plante în timpul pandemiei au observat beneficiile acestei schimbări. Mai mult decât atât, 48% sunt de părere că în momentul în care vor ieși din pandemie, vor fi mai sănătoși ca înainte.

Veganismul este stilul de viață al viitorului. Însă trecerea la alimentația 100% vegană trebuie să aibă loc treptat și să fie o alegere cât mai bine documentată.

Conf. Univ. Dr. Corina Zugravu are câteva recomandări și pentru cei care își doresc să adopte o alimentație 100% vegană: „Să nu o facă brusc, ci treptat. Să investigheze rețetele existente pe internet, în cărți, să meargă la cursuri de profil, deoarece mulți oameni își schimbă mai greu obiceiurile alimentare. Și, mai ales, să analizeze cu obiectivitate motivele pentru care au hotărât acest lucru și să vadă dacă sunt suficient de solide, pentru că, cel puțin la început, drumul este destul de dificil”.

Dr. Corina Zugravu este de părere că veganismul este stilul de viață al viitorului. Aceeași opinie o împărtășeșc și 43% dintre românii respondenți care consideră că în viitorul apropiat, pe parcursul vieții lor, majoritatea oamenilor vor adopta o alimentație pe bază de plante.

Planificarea meselor în dieta vegană nu trebuie să fie complicată. Există numeroase produse care facilitează trecerea la o alimentație bazată pe plante.

Prepararea și planificarea meselor vegane, deși poate părea o provocare la început, devine o sarcină ușoară și plăcută dacă optezi pentru produse echilibrate din punct de vedere nutrițional, cu ingrediente naturale și proteine de calitate. Herbalife Nutrition vine în sprijinul celor care doresc să adopte o alimentație bazată pe plante prin Tri Blend Select, un shake proteic 100% vegan, care conține o combinație unică de mazăre, quinoa și semințe organice de in, ca parte a unui amestec proteic premium oferind toți aminoacizii esențiali într-o proteină completă. Cu un conținut scăzut de zahăr și cu o aromă bogată, cu doar 20 g de proteine, 6 g de fibre și 151 kcal pe porție, conține ingrediente din surse naturale și organice, furnizând vitamina C și 7 minerale cheie - perfecte pentru cei care caută o nutriție naturală și de calitate.

De asemenea, noua generație de shake-uri înlocuitoare de masă Formula 1 are ingrediente vegane, fără gluten şi fără coloranți artificiali, și oferă mese complete din punct de vedere nutrițional pentru toate gusturile, furnizând mai mult de o treime din necesarul zilnic de 25 de vitamine și minerale. Poți savura shake-ul Formula 1 ca un mic dejun nutritiv, prânz sau cină pentru a sprijini obiectivele pentru un stil de viață activ.

Atât shake-urile înlocuitoare de masă Formula 1, cât și shake-ul proteic Tri Blend Select pot fi folosite și ca bază pentru numeroase preparate, precum cele care se regăsesc în Cartea de Bucate Herbalife Nutrition cu 80 de rețete delicioase inspirate din bucătăria Europei și Africii.

Așadar, indiferent dacă îți dorești să treci la o alimentație 100% vegană sau pur și simplu vrei să faci un ,,experiment” în care să adopți un stil de viață vegan doar pentru o anumită perioadă – există produse care te pot ajuta să faci trecerea mai ușoară, ca tu doar să te bucuri din plin de beneficiile nutritive ale acestui tip de alimentație. Respondenții sondajului care au realizat schimbări sănătoase în timpul pandemiei sunt mulțumiți de această decizie, iar 83% declară că intenționează să le păstreze și după ce aceasta va trece.

