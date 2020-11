Bucureşti, 12 noiembrie 2020: Jim Beam, cel mai vândut bourbon din lume, aflat ȋn portofoliul extins al Alexandrion Group, sărbătoreşte 225 de ani de la deschiderea distileriei din Clermont- Kentucky (SUA), prin intermediul unei campanii autentice.

Campania celebrează succesul şi momentele cheie din istoria Jim Beam, comunicând totodată şi viziunea brandului pentru următorii ani, printr-un mesaj puternic şi entuziast: “După 225 de ani nu ne uităm ȋn trecut, ci ȋn viitor, inovând ȋn fiecare zi pentru a dezvolta brandul Jim Beam ȋn următorii 225 de ani”.

Pentru a celebra acest eveniment, Jim Beam le arată recunoştinţă iubitorilor de bourbon, oferindu-le o experienţă specială, ȋn cadrul campaniei “Personalizează-ţi eticheta Jim Beam!”. Cei care savurează ȋntotdeauna cu plăcere un pahar de bourbon ȋşi pot face un cadou deosebit sau le pot oferi celor dragi un dar surprinzător intrând pe https://mylabel.jimbeam.com/ro unde au posibilitatea de a ȋşi personaliza eticheta Jim Beam cu fotografiile şi mesajele dorite. Campania se derulează ȋn perioada 20 octombrie-31 decembrie.

“În calitate de reprezentanţi ai brandului Jim Beam ȋn România, ne dorim să marcăm acest moment unic ȋn istoria Jim Beam – ȋmplinirea a 225 de ani de la deschiderea distileriei din Kentucky- creând o experienţă memorabilă pentru toţi cei care iubesc acest bourbon elegant şi rafinat. Expansiunea accelerată a celui mai vândut bourbon la nivel global- Jim Beam - se datorează aprecierii pe scară tot mai largă a procesului de producţie, cu o tradiţie de şapte generaţii, precum şi a valorilor care definesc brandul, sintetizate ȋn sloganul < > (“Vino ca prieten, pleacă făcând parte din familie!”)

Prin intermediul acestei campanii ample ,,Personalizează-ţi eticheta Jim Beam!’’, le oferim consumatorilor ocazia de a se identifica şi mai mult cu brandul Jim Beam, trăind un sentiment aparte de bucurie şi recunoştinţă, cu valoare şi ȋn viitor ’’ a spus Marinela Popescu, director de marketing, Alexandrion Group.

Urmăreşte filmuleţul campaniei!

https://www.youtube.com/watch?v=4SGvirco_Xo&feature=youtu.be

Pentru bucuria sărbătorilor mari şi mici, personalizează-ţi eticheta Jim Beam!

Îţi poţi personaliza eticheta Jim Beam foarte simplu, urmând paşii de mai jos.

Pasul 1: Cumpără o sticlă de Jim Beam White cu etichetă promoţională! O poţi găsi ȋn magazinele online şi offline, precum şi pe iconicdrinks.shop, parte a Alexandrion Group.

Pasul 2: Accesează https://mylabel.jimbeam.com/ro şi introdu codul promoţional de pe eticheta aflată la gâtul sticlei.

Pasul 3: Selectează o dimensiune relevantă pentru sticla pentru care doreşti să obţii o etichetă, adică sticla Jim Beam White pe care ai achiziţionat-o: 0,7 L / 1 L.

Pasul 4: Încarcă fotografia, scrie numele şi alege mesajul care doreşti să apară pe etichetă.

Pasul 5: Introdu adresa la care doreşti să fie livrată eticheta personalizată.

Dupa ce ai parcurs aceşti paşi, vei primi prin curier, eticheta personalizată, pe care o poţi lipi chiar tu pe sticlă.

Despre Beam Suntory:

Beam Suntory este unul dintre cei mai mari producători de băuturi spirtoase, la nivel internaţional. Brandurile Beam Suntory aduc oamenii ȋmpreună şi dau savoare momentelor de sărbătoare şi bucurie, de peste 200 de ani. Portofoliul Beam Suntory include băuturi spirtoase din toate categoriile: whiskey, votcă, rom, tequilla, gin, lichior, precum şi băuturi RTD (ready-to-drink). Jim Beam, brandul emblematic al companiei Beam Suntory, a fost produs pentru prima dată ȋn 1795, de către fermierul Jackob Beam, la distileria din Clermont- Kentucky (SUA), iar de-a lungul anilor a devenit unul dintre cele mai apreciate branduri de bourbon, ȋn ȋntreaga lume. În 2014 Suntory Holdings a achiziţionat compania Jim Beam, iar ȋn urma fuziunii a fost creată compania Beam Suntory. Alexandrion Group este distribuitor ȋn România pentru 6 dintre cele mai importante branduri din portofoliul Beam Suntory: Jim Beam (bourbon), Teachers (whiskey), Laphroaig (whiskey), Auchentoshan (whiskey), Courvoisier (coniac) şi Larios (gin).

Despre Alexandrion Group:

Alexandrion Group este lider în producția și distribuția de vinuri și băuturi spirtoase din România și singurul producător de single malț din țară. Grupul este format din Distileriile Alexandrion și Distileriile SABER 1789, care împreună, au o istorie de peste 200 de ani în industria spirtoasă locală și au creat unele dintre cele mai puternice mărci din România, recunoscute atât la nivel național, cât și internațional pentru calitatea și rafinamentul lor. Portofoliul de produse include băuturi tradiționale românești și produse internaționale. Alexandrion 5* și 7*, celebrul vinars Brâncoveanu XO, VS și VSOP, lichiorul de fructe SABER Elyzia, distilatul de fructe Zolmyr, Vodka Kreskova precum și alte produse au asigurat Grupului poziția de lider al pieței de băuturi spirtoase și tradiționale din România . Începând cu anul 2018, Grupul și-a extins activitatea, completându-și portofoliul cu vinuri premiate, liniștite și spumante, sub denumirea THE ICONIC ESTATE.