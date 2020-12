Rezultatele testelor de laborator Colgate: Pasta de dinți și apa de gură neutralizează 99.9% din virusul care cauzează COVID-19

Programul de cercetare clinică este în curs de desfășurare, pentru a valida potențialul produselor de îngrijire orală de a încetini răspândirea virusului

comunicat de presa

Rezultatele testelor de laborator demarate de Colgate arată că pastele de dinți care conțin zinc sau staniu și apele de gură cu formule care conțin clorură de cetilpiridiniu (CPC) neutralizează în proporție de 99.9% virusul care cauzează COVID-19. Aceste studii clinice, parte dintr-un program de cercetare Colgate și efectuate în rândul persoanelor infectate, au rolul de a evalua eficiența produselor de îngrijire orală în reducerea cantității de virus din cavitatea orală, cu potențialul de a încetini transmiterea COVID-19.

În studiile de laborator - primele care includ pastă de dinți - pastele de dinți Colgate Total și Meridol au neutralizat 99.9% din virus, după 2 minute de contact. Apele de gură Colgate Plax și Colgate Total au fost la fel de eficiente după 30 de secunde. Studiile au fost efectuate în luna octombrie 2020, în parteneriat cu Institutul de Cercetare în Sănătate Publică și Laboratoarele pentru Biosiguranță Regională ale universității medicale Rutgers New Jersey Medical School (NJMS).

Rezultatele arată că unele paste de dinți și ape de gură pot ajuta în reducerea răspândirii SARS-CoV-2, virusul care cauzează COVID-19, prin reducerea temporară a cantității de virus din cavitatea orală. Conform U.S. Centers for Disease Control and Prevention (Centrelor pentru Controlul și Prevenția Bolilor din SUA), virusul se răspândește prin mici picături sau particule produse atunci când o persoană infectată tușește, strănută, cântă, vorbește sau respiră.

”Suntem în stadii incipiente ale investigațiilor noastre clinice, dar rezultatele preliminare clinice și de laborator sunt foarte promițătoare.”, spune Dr. Maria Ryan, liderul programelor clinice de la Colgate. ”În timp ce periajul dinților și clătirea cu apă de gură nu reprezintă un tratament sau o modalitate de protecție totală a individului împotriva infecției, ele pot ajuta la scăderea riscului de transmitere și la încetinirea răspândirii virusului, suplimentând astfel beneficiile pe care le dobândim prin purtarea măștii, prin distanțarea socială și prin spălatul pe mâini frecvent.”, completează aceasta.

Dr. David Alland, Directorul departamentului de Boli Infecțioase și al Centrului de Reacție și Pregătire pentru Pandemia de COVID-19, care a condus studiul Rutgers NJMS alături de colegii săi Dr. Pradeep Kumar și Dr. Riccardo Russo a declarat: ”Având în vedere faptul că saliva poate conține cantități de virus comparabile cu cele regăsite în nas și în gât, se pare că virusul SARS-CoV-2 cu origine în cavitatea orală contribuie la transmiterea bolii, în special în cazul persoanelor cu COVID-19 asimptomatic, care nu tușesc. Acest lucru sugerează că reducerea cantității de virus din cavitatea orală ar putea ajuta la prevenirea transmiterii, pe parcursul perioadei în care produsele de îngrijire orală sunt active.”

În paralel cu studiul de laborator, Colgate a sponsorizat un studiu clinic care a inclus aproximativ 50 de pacienți internați cu COVID-19. Acest studiu demonstrează capacitatea apelor de gură Colgate Total (care conțin CPC și zinc), Colgate Peroxyl și Colgate PerioGard de a reduce substanțial cantitatea de virus din cavitatea orală în mod temporar. Cercetătorii au planificat publicarea rezultatelor în luna decembrie. În acest moment se află în desfășurare și alte studii clinice sprijinite de Colgate la Rutgers, la Institutul Albert Einstein din Sao Paulo, Brazilia, și la Facultatea de Stomatologie Adams a Universității Chapel Hill, Carolina de Nord, cu aproximativ 260 de persoane infectate cu COVID-19 care participă la aceste studii.

”Colgate colaborează cu numeroși cercetători, la nivel internațional, pentru a efectua studii clinice care să exploreze potențialul produselor de îngrijire orală în reducerea încărcăturii virale orale, ca strategie de reducere a riscului.”, spune Dr. Ryan. ”Credem că îngrijirea orală are un rol important în lupta împotriva pandemiei globale, împreună cu alte măsuri preventive.”, continuă aceasta.

”În această pandemie, cu cât înțelegem mai multe despre virus, cu atât putem acționa mai eficient împotriva lui, astfel că sunt încântat să văd impresionantul program de cercetare desfășurat de Colgate. Trebuie să continuăm să respectăm măsurile de siguranță recomandate de autorități, iar prin aceste studii putem oferi o modalitate suplimentară de acțiune împotriva transmisiei bolii între persoanele aflate în contact apropiat, în special în practica stomatologică. Acesta ar fi un progres important.”, este de părere Dr. Mark Wolff, Decan “Morton Amsterdam”, Facultatea de Medicină Dentară Penn a Universității din Pennsylvania.

Fiind expertul #1 în lume în îngrijirea orală, Colgate este o companie angajată în linia întâi a științei, asigurându-se că produsele sale se adresează provocărilor din sănătate și satisfac nevoile consumatorilor. Pentru mai multe informații despre efectele igienei orale asupra sănătății generale și informații suplimentare despre purtarea măștii și despre alte subiecte, vizitați www.colgate.com.

Despre Colgate-Palmolive

Featured foto by kurhan via Shutterstock