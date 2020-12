Noul Pur Power Perle Minerale, performanță vizibilă în fiecare picătură

Perle minerale de origine naturală și parfumuri inspirate din industria cosmetică

Pentru acest final de an, Pur îți propune un nou produs ce combină un design de impact, rafinament, performanța și eficiența dovedite în spălarea vaselor. Noua gamă premium Pur Power Perle Minerale are la bază o formulă puternică împotriva grăsimii, fiind îmbunătățită cu parfumuri inspirate din industria cosmetică.

Noul Pur conține perle minerale de origine naturală, vizibile în interiorul sticlei ceea ce îți vor oferi o experiență senzorială inedită și vor aduce un strop de culoare în bucătăria ta.

Pur Power Perle Minerale este disponibil în două variante: Pur Prospețimea Apei&Flori de Lotus și Pur Rodie&Flori de Portocal, în gramaj de 450 ml.

Și prin această nouă gamă, Pur contribuie la protejarea mediului înconjurător, ambalajele produselor Pur Power Perle Minerale fiind realizate 100% din plastic reciclat.

Henkel opereaza la nivel global cu marci si tehnologii grupate in trei divizii: Laundry & Home Care, Beauty Care si Adhesive Technologies. Companie fondata in 1876, Henkel detine in prezent pozitii de lider global atat pe pietele de bunuri de larg consum, cat si pe cele industriale, printre cele mai importante marci numarandu-se Persil, Schwarzkopf si Loctite. Henkel are cca 47,000 de angajati la nivel global si a inregistrat in anul fiscal 2013 vanzari de 16,4 miliarde euro si un profit operational ajustat de 2,5 miliarde euro. Actiunile preferentiale Henkel sunt listate la bursa germana DAX.