Patologii articulare asociate tehnologiei

Un articol de dr. Andreea Apostol, medic reumatolog in cadrul Clinicilor MEMORMED

Avand in vedere recomandarile din ultimele luni, cu limitarea marcata a socializarii, cam toti utilizam mai des telefonul/laptopul. Incercam sa compensam restrictiile impuse si sa mentinem un nivel minim de interactiune umana, dar cu ce riscuri?

Mai jos va prezentam cateva “sacrificii” la care ne supunem organismul, redenumiri ale unor patologii articulare mai vechi.

1. Sindromul de tunel carpian sau “Selfie Wrist”

Apare ca urmare a compresiei nervului median in traiectul sau prin canalul carpian catre palma si degete, apanajul uitilizarii excesive (a mouse-ului, tastaturii sau a telefonului).

In actuala era digitala, cand o fotografie face cat o mie de cuvinte (mai ales daca e cu tine), se numeste “selfie wrist”. Un selfie facut constant (perseverenta duce la reusita), prin flexia repetitiva a mainii poti sa capeti dureri, amorteli/intepaturi ale primelor trei degete sau atrofia musculaturii din podul palmei.

2. Tenosinovita DeQuervain sau “tendinita smartphone-ului”

Denumirea de mai sus se traduce prin inflamatia tendoanelor din primul compartiment al mainii-suprafata dorsala. Durerea si tumefactia apar in urma utilizarii excesive a policelui (degetul mare). In trecut am consultat doamne care munceau mult in bucatarie (ex. curatat cartofi). Mai nou poate aparea cand folosesti mult si des telefonul (mesaje sau simplul gest de a-l tine). Marimea gadget-ului raportata la mana posesorului prezinta importanta. Cu cat are un display mai mare si/sau e mai greu, cu atat poti face mai repede tenosinovita. Aparent, marimea conteaza.

Personal am experimentat aceasta patologie dureroasa dar nu de la smartphone ci de la o carte. Generoasa, cu multe sute de pagini (500). La terminarea ei m-am ales cu tendinita si cu dezamagirea finalului… Exemplul de mai sus indeamna insa la continuarea lecturilor. Fiecare apucatura avand riscurile ei.

3. Deget/police in resort – “texting tendonitis” sau “policele Game-Boy”

Ingrosarea tecii tendonului flexorului sau modificari nodulare ale tendonului flexorului degetelor pot duce la dureri si limitarea mobilitatii articulare, cu blocarea in flexie a articulatiei degetetului respectiv.

Manipularea frecventa a telefonului sau a consolelor de jocuri a dus la cresterea prevalentei acestei patologii.

4. Sindromul cervical dureros

Macar odata ati auzit de “problemele cu glanda” si de spondiloza.

Numai ca sindromul cervical dureros se refera la patologia cauzata de modificari ale coloanei vertebrale per se precum si la nivelul tesuturilor moi.

Cine nu sta (poate cu orele) in fata laptopului sau telefonului, intr-o postura nonergonomica, tastand din pat sau foarte aplecat asupra dispozitivului?

Genul acesta de pozitie, cu hiperflexia regiunii cervicale, va suprasolicita musculatura paravertebrala si va duce la degenerarea vertebrelor si discurilor intervertebrale, cu aparitia cifozei (cocoasa) si pierderea lordozei.

Puteti sa experimentati dureri si spasm al musculaturii gatului, fenomene ce pot iradia la nivelul capului precum si distal, cu prinderea umerilor si scapulei. Mai pot aparea cefaleea, parestezii si asa se duce entuziasmul zilei.

***

Trecem printr-o perioada delicata, cu multe intrebari si prea putine raspunsuri. Multi dintre noi am realizat cat de putin ne trebuie pentru a fi fericiti. Vrem sa fim alaturi de cei dragi, de prieteni. Sa ne bucuram de libertate.

Vom fi dar poate vom reusi sa invatam ceva din aceste vremuri. Sa fim mai introspecti, sa apreciem adevaratele valori si oamenii sinceri de langa noi.

Da, vom utiliza in continuarea tehnica dar poate ca vom fi mai rationali cu timpul nostru si cu noi insine. Fiindca daca ne “defectam” des, ne reparam greu… sau deloc.

Asadar: aveti grija la postura coloanei, folositi cu cap dispozitivele, incercati si variantele vintage (cartile…cu grija la cele cu 500 de pagini), mancati sanatos, faceti miscare, odihniti-va.

Featured foto by Africa Studio via Shutterstock