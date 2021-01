Infecții vaginale. Ce trebuie să știm despre ele?

Unul dintre cel mai frecvente motive de prezentare la medicul ginecolog îl reprezintă infecțiile vaginale. Cel mai afectat segment este reprezentat de populația feminină tânăra, fiind necesar un diagnostic corect și un tratament corespunzător. Netratate la timp aceste infecții vaginale se pot complică ușor și rapid putând duce până la infecții genitale înalte cu afectare gravă a organelor genitale feminine.

Un articol de Dr. Ion Alina-Irinel, Medic specialist Obstetrică-Ginecologie, Competențe în Colposcopie, Ultrasonografie obstetricală și ginecologică, Histeroscopie, Planificare familială, Clinica Memormed

În mod fiziologic la orice femeie la nivelul vaginului există glande care produc o cantitate minimă de lichid. Pe lângă acest lichid există și o flora bacteriană normală. Acesta reprezintă secreția vaginală normală care ajută la curățarea vaginului, lubrefierea să și prevenirea infecțiilor.

În mod normal secreția vaginală nu miroase , este inodoră, și are un aspect clar sau ușor lăptos.

Flora bacteriană vaginală normală este formată din:

– microorganisme facultative cum sunt Lacotobacilii (bacilii Doderlein), Corinebacterii, Streptococi, E. Coli, Stafilococ Epidermidis, tulpini izolate de Candida;

– microorganisme anaerobe cum sunt: Peptococul, Peptostreptococul, specii Bacteroides.

În cazul unui dezechilibru al acestui complex se pot dezvoltă microorganisme patogene care vor conduce la infecții.

Factorii care pot conduce la apariția de infecții vaginale sunt:

– parteneri sexuali multiplii;

– antibioticele;

– folosirea anticoncepționalelor;

– sarcina;

– diabetul zaharat;

– irigatiile vaginale excesive;

– produsele de igienă feminină;

– săpunurile parfumate;

– tampoanele sau obiectele străine introduse intravaginal;

– cancerul de col uterin (foarte rar)

Există mai multe tipuri de infecții vaginale:– Vaginoza bacteriană – cel mai frecvent determinată de Gardnerella Vaginalis– Candidoza vaginală – determinată frecvent de Candida Albicans– infecția cu Trichomonas

Simptomele care indică apariția infecției vaginale sunt:

– creșterea secretiei vaginale

– modificarea culorii (de exemplu în verde la infecția cu Trichomonas) sau a mirosului secretiei vaginale

– iritația, pruritul (mâncărimea) sau senzația de arsură în interiorul sau în jurul vaginului;

– sângerare ușoară în lipsa mentruatiei.

Diagnosticul corect va fi stabilit de către medicul ginecolog în urmă examenului clinic. Se poate însoți de examenul microscopic al secretiei vaginale.

Tratamentul trebuie particularizat în funcție de simptome și rezultatele testelor de laborator și prescris de către medicul ginecolog.

Tratamentul constă în administrarea de ovule cu antibiotic, uneori fiind necesară și administrarea orală de antibiotice din aceeași clasa. De cele mai multe ori este necesară și tratarea partenerului.

Netratarea infecțiilor vaginale poate conduce la boli inflamtorii pelvine, bartholinite, infecții urinare.

Pentru prevenirea infecțiilor vaginale se pot aplică câteva reguli de igienă:

– după utilizarea toaletei ștergerea se face din față în spate adică dinspre regiunea genitală spre regiunea anala

– lenjeria să fie de bumbac

– evitarea pantalonilor și a ciorapilor strâmți, a lenjeriei tanga

– evitarea costumelor de baie sau costume sport umede purtate timp îndelungat

– irigatiile vaginale se fac la indicația medicului ginecolog

– baie sau dus zilnic cu uscarea regiunii genitale prin tamponare

