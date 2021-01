"M-a tras curentul" este o expresie des folosită de către români. În timp ce unii mai sceptici sunt de părere că durerea de dinți nu poate fi o cauză a faptului că "i-a tras curentul", alții, dimpotrivă, sunt convinși că aceasta este cauza unor inflamații dentare. Pot oare curenții de aer să ne afecteze dinții? Dacă da, în ce condiții?

"M-a tras curentul la măsea"

A te trage curentul la măsea este un mit care conține și un sâmbure de adevăr. Trebuie punctat de la bun început că o dantură sănătoasă din toate punctele de vedere nu reacţionează la eventualii curenți de aer, oricât de puternici ar fi ei.

"Aerul rece sau frigul poate exacerba o suferinţă deja existentă, însă nu o poate cauza de la zero. Cu alte cuvinte, dacă un pacient are o carie netratată, suferă de boală parodontală sau are dinţi cu afecţiuni ale nervului dentar, curenții de aer pot să accentueze nişte suferinţe preexistente inflamatorii", explică un medic din cadrul Clinicile Ident Total Care.

De cele mai multe ori, durerea cauzată "de curent" apare la inflamarea nervului dentar. Această problemă îi chinuie pe mulți dintre pacienți, indiferent de vârstă. "Tipul acesta de durere apare, de cele mai multe ori din senin, poate dura și câteva zile și nu cedează la medicamente", explică același medic stomatolog.

Tot de la "curent" se umflă și măseaua. Cel puțin, asta susțin pacienții. Senzaţia că s-a umflat măseaua este asociată cu curenţii de aer. La mijloc este vorba despre nişte suferinţe preexistente inflamatorii sau infecţioase cauzate de factorul bacterian.

Leacuri băbești pentru durerile de dinți

Mulți dintre pacienți încearcă să se trateze acasă cu leacuri băbești pentru a scăpa de durerea de dinți.

"Unii dintre pacienți pun o țigară aprinsă în ureche în speranța că vor scăpa de durere. Va fi o ameliorare temporară, întrucât zona se încălzește și durerea pare a dispărea. Alte persoane merg pe tratamente naturiste cu usturoi sau ceapă. E alegerea lor. Noi, ca medici, le recomandăm tuturor să vină la stomatolog, e cel mai sigur așa și pot preîntâmpina eventuale neplăceri", mai spune doctorul din cadrul Clinicilor Ident Total Care.



Așadar, nu curentul este cel care cauzează pacienților suferințe, ci problemele stomatologice netratate la timp. Cu alte cuvinte, pe un pacient cu o dantură sănătoasă nu-l va trage niciodată curentul.

