STADA lansează în România ViruProtect

Compania farmaceutică STADA lansează pe piața din România o inovație absolută, ViruProtect STADA, un nou spray oral care blochează și dezactivează virusurile de răceală și gripă, inclusiv SARS-CoV-2!

ViruProtect STADA, o inovație absolută

Noul spray oral ViruProtect STADA acționează exact în locul în care se instalează aceste virusuri: în cavitatea bucală și în gât.

Datorită formulei sale unice, care combină glicerolul și tripsina, ViruProtect STADA este un aliat de nădejde împotriva virusurilor care produc răceala și gripa. Are eficiență dovedită chiar și împotriva noului coronavirus!

Glicerolul deshidratează virusurile și calmează mucoasa inflamată, iar tripsina, enzima naturală extrasă din cod, dezactivează virusurile și împiedică multiplicarea acestora. Astfel, ViruProtect STADA blochează și dezactivează virusurile de răceală și gripă, inclusiv SARS-CoV-2 și protejează împotriva infectării căilor respiratorii inferioare.

Studiile științifice confirmă eficiența ViruProtect STADA împotriva celor mai frecvente virusuri de răceală și gripă, inclusiv a SARS-CoV-2

Cele mai recente studii științifice demonstrează faptul că ViruProtect STADA oferă o barieră de protecție împotriva coronavirusurilor, inclusiv a SARS-CoV-2, cauza pandemiei cu care se confruntă omenirea în prezent.

Datele dintr-un studiu in vitro publicat în luna septembrie 2020 arată că ViruProtect STADA poate reduce încărcătura virală a SARS-CoV-2 cu până la 98,3%, în 20 de minute.

Alte studii demonstrează eficiența ViruProtect STADA și în cazul altor tipuri de virusuri responsabile de instalarea răcelilor și a gripei, cum ar fi: rinovirus, virus gripal uman de tip A, coronavirus uman, virus respirator sincițial, adenovirus, reducând încărcătura virală a acestora cu peste 90%.

ViruProtect STADA - aliat de nădejde împotriva virusurilor

Achiziționat din farmacii fără prescripție medicală, ViruProtect STADA se administrează preventiv, în caz de risc de expunere la virusuri, sau la apariția primelor semne de răceală și gripă.

Prin administrarea a câte două pulverizări la fiecare două ore, de maxim șase ori pe zi, ViruProtect STADA blochează, dezactivează și protejează împotriva virusurilor de răceală și gripă, inclusiv a SARS-CoV-2.

ViruProtect STADA - de acum și în farmaciile din România

Începând cu această lună, spray-ul oralpoate fi achiziționat și din farmaciile din România. El va fi disponibil în două mărimi de ambalaj: de 7 ml și 20 ml. Este indicat adulților și copiilor începând cu vârsta de 4 ani și nu conține zahăr, gluten, lactoză sau conservanți.

Cereți în farmacie ViruProtect STADA, pentru a vă reduce riscul acut de infecție în cazul expunerii la virusuri și atunci când prezentați primele simptome ale unei răceli sau gripe.

Despre STADA România

STADA Romania este parte integrantă a grupului STADA Arzneimittel AG și este prezentă pe piața din România din anul 1997 prin Stada M&D SRL și Stada Hemofarm SRL (laborator specializat în testarea produselor pentru companiile grupului Stada, la nivel global).

STADA are un portofoliu variat de produse, oferind pacienților atât medicamente inovative și generice, medicamente fără prescripție medicală, produse farmaceutice specializate (biosimilare), cât și produse CHC (Customer Health Care).

Anul 2020 a reprezentat un an al transformarilor pentru STADA România, focusul principal fiind integrarea operațiunilor locale ale Walmark Romania, tranzacție ce a avut loc la nivel global la finele lui 2019 si a fost aprobata local de Consiliul Concurentei pe data de 19.02.2020.

Despre STADA Arzneimittel AG

STADA Arzneimittel AG este o companie farmaceutică cu sediul central în Bad Vilbel, Germania. Grupul STADA are o strategie de afaceri axată pe doi piloni: medicamente generice, inclusiv produse farmaceutice de specialitate și produse eliberate fără prescripție medicală, pentru consumatori.

La nivelul anului 2019, Grupul STADA a raportat o cifra de afaceri de 2,608.6 mil EUR și EBITDA de 625,5 mil EUR.

STADA Arzneimittel AG este prezentă în aproximativ 120 de țări, deține 20 de fabrici și circa 11.100 de angajați în întreaga lume.

De peste 120 de ani, STADA are grijă de cel mai de preț lucru: sănătatea. Îngrijirea sănătății și bunăstării oamenilor se află în centrul filozofiei STADA.