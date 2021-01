În mod particular, viață sexuala este cel mai important factor în inițierea și menținerea unei relații de cuplu, disfuncțiile sexuale netratate, neglijate ducând inevitabil la eșecul relației de cuplu și consecințele aferente

Un articol de Dr NECULCEA Mihai Daniel

Medic specialist psihiatru, Consilier in Psihoterapie si Sexologie Medicala, Centrul Medical Memormed

Activitatea sexuala este strans legata de starea generala de bine (welness), fiind esentiala pentru sanatatea fizica si psihica a unui individ. In mod particular, viata sexuala este cel mai important factor in initierea si mentinerea unei relatii de cuplu, disfunctiile sexuale netratate, neglijate ducand inevitabil la esecul relatiei de cuplu si consecintele aferente (gelozie, violenta conjugala, infidelitate, divort, nevroza dupa abandon, tulburari de anxietate, tulburarea depresiva, tulburari psiho-somatice, izolare sociala, culpabilizare, afectarea relatiilor viitoare, suferinta copiilor in caz de separare).

De asemenea, studiile au aratat ca cele mai reusite relatii sunt cele monogame,de durata, centrate pe un singur partener, cu activitate sexuala regulata (de 2-3 ori pe saptamana) si in care de obicei ambii parteneri obtin orgasmul. Acestea se coreleaza cu o satisfactie emotionala si o placere fizica sporite.

Pe de alta parte, persoanele care nu au avut activitate sexuala in ultimele 12 luni asociaza cel mai adesea o stare de sanatate precara. Absenta activitatii sexuale reduce calitatea vietii, provoaca stres emotional si afecteaza grav relatiile dintre parteneri.

In cazul barbatilor, absenta activitatii sexuale compromite imaginea de sine, reduce stima de sine, reduce capacitatea de a lua decizii, diminueaza sentimentul de siguranta, scad initiativa si calitatea comunicarii.

In cazul femeilor este afectata imaginea de sine, apar anxietatea, ambivalenta emotionala, sunt perturbate starea de sanatate globala si abilitatile de comunicare.

Cele mai importante probleme sexuale cu care se confrunta adultii sunt: ejacularea intarziata, tulburarea erectila (impotenta), tulburarea orgasmului la femei, tulburarea dorintei /excitatiei sexuale la femei, tulburarea cu durere genito-pelviana / de penetrare, tulburarea dorintei sexuale hipoactive la barbati, ejacularea prematura (precoce), disfunctia sexuala indusa de substante / medicamente, la care se adauga problemele sexuale datorate unor afectiuni medicale fizice si / sau psihice.

Este foarte important ca orice persoana care se confrunta cu o problema de natura sexuala sa se adreseze unui specialist. Medicina moderna si psihologia ofera metode noi de tratament pentru pastratrea si imbunatatirea calitatii functiei sexuale la barbati si la femei.

Neglijarea problemei sexuale va duce in timp la esecul relatiei de cuplu si la probleme ale pacientului in a initia noi relatii afective, autostima scazuta, sentimente de vinovatie si lipsa de incredere in propria persoana.

Abordarea problemelor sexuale se face in echipa multidisciplinara, incluzand medicul urolog, ginecolog, endocrinolog, psihiatru, psihoterapeut, sexolog.

Echipa medicala este fromata din medici cu experienta, dedicati, liberi de prejudecati, dornici sa te ajute sa iti recapeti sau sa obtii o viata sexuala de calitate.

Ne propunem sa depasim ideile preconcepute, sa oferim sprijin si empatie, sa va demonstram ca, oricat de grave ar parea problemele de intimitate, se pot gasi solutii eficiente. Te vei bucura de o evaluare bazata pe profesionalism, respect, compasiune si recomandari practice pentru rezolvarea problemei tale. Fiecare individ merita o activitate sexuala de calitate.

Interviul clinic sexologic, in cadrul caruia medicul specialist iti va adresa intrebari pentru a afla debutul suferintei, istoricul medical, psiho-social, asteptarile tale in prezent. Sunt importante primele experiente sexuale, relatia cu familia din primii ani de viata, atitudinea parintilor fata de sex, educatia sexuala restrictiva, eventuale credinte rigide, convingeri religioase, experiente traumatice, esecuri.

In cazul cuplurilor poate fi necesara si evaluarea partenerului/partenerei, deoarece evenimente precum: nasterea unui copil, infidelitatea, disfunctia sexuala a partenerului, conflicte in cuplu, esecuri sau experiente sexuale traumatice pot precipita problema sexuala curenta.

Se evalueaza si reactia psihologica la probleme de sanatate, precum si la inaintarea in varsta. Se noteaza antecedentele medicale, afectiunile din prezent si medicamentele administrate curent.

Apoi medicul te va consulta pentru a exclude eventuale afectiuni medicale care pot sta la baza problemei sexuale de care suferi in prezent.

Examinarea starii de sanatate mentala este esentiala, intra in competenta medicului psihiatru / psihoterapeut, deoarece exista o serie de afectiuni psihice (tulburari de anxietate, depresie), mecanisme psihologice (ganduri automate, teama de esec, teama de intimitate, culpabilitate) sau dificultati comportamentale (comunicare precara intre parteneri, pierderea atractivitatii fizice, informare sexuala incorecta, preludiu insuficient) care pot explica problema intima curenta.

In urma evaluarii vei primi un diagnostic si recomandari de tratament.

Bibliografie

