Care sunt efectele colaterale ale statului acasă?

comunicat de presa

Avem aproape un an de când suntem afectați de pandemie și am stat mai mult acasă pentru a ne proteja pe noi cât și pe cei din jurul nostru de efectele imediate și rapide ale virusului. Asta a adus multe beneficii relațiilor familiale pentru că am petrecut mai mult timp cu ceilalți membrii și mai ales cu copiii... sau nu? Tehnic am petrecut mai mult timp în sânul familiei, însă în realitate fiecare dintre noi a fost prins în alte activități profesionale care ne-au permis de cele mai multe ori să fim în același loc și mai puțin împreună.

Părinții au fost captivi în nenumăratele ședințe și conferințe online, copiii au fost ocupați cu școala online, în orice caz statisticile arată niște cifre îngrijorătoare cu privire la consumul întregii familii de ecrane și dispozitive digitale. În mod cert chiar și după ce se termină această pandemie și viața va redeveni așa cum o știam, consumul de digital va rămâne crescut.

Întrebarea care se pune nu este dacă și cum vom reduce expunerea la digital, ci cum facem astfel încât să ne putem adapta stilul de viață la tehnologie și mai ales cum ne protejăm sănătatea pe termen lung, a noastră și a copiilor noștri.

Ana Maria Ivan, Ela Căciun și Tily Niculae vor expune atât experiența personală, dar mai ale cea a experților în domeniu într-un matinal, cum altfel decât digital, sâmbătă, 30 ianuarie, ora 10:00.

Alături de ele, Iulia Ionescu își va exprima punctul de vede în ceea ce privește consumul de digital, iar Chef Foa ne va încânta cu rețete care pot fi gătite cu ușurință pentru toată familia, dintr-un foc. Ceva complex merită și o opinie medicală, desigur pastrăm surpriza pentru cei care participă!