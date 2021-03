De ce contează vârsta când vrei să ai un copil?

Varsta afecteaza capacitatea de a concepe si de a avea un copil sanatos, atat la barbati, cat si la femei. O femeie se naște cu toate ovocitele pe care le va avea în viața ei. Insa ele vor... „imbatrani” odata cu ea si vor fi in scadere atat din punct de vedere cantitativ cat si calitativ. Chiar daca o stare optima de sanatate imbunatateste, intr-adevar, sansele ei de a ramane insarcinata, aceasta nu anuleaza efectele pe care le are varsta asupra fertilitatii.

De la 20 pana la 25 de ani o femeie are sanse de 30% in fiecare luna de a ramane insarcinata. De la 30 de ani fertilitatea incepe sa se reduca, iar dupa 35 de ani chiar accelerat. Astfel, pana la varsta de 40 de ani, o femeie ramane cu sanse de numai 5% lunar de a concepe.

In afara faptului ca scaderea rezervei ovariene – de altfel fireasca, biologic normala – reduce sansele de a obtine o sarcina, mai trebuie avut in vedere un aspect, la fel de important: acela al declinului calitatii ovocitelor. Odata cu varsta creste si riscul complicatiilor in sarcina: cel de avort spontan, de diabet gestational, de placenta praevia sau de anomalii cromozomiale la fat. Si ar mai trebui subliniat un lucru: este o conceptie gresita aceea ca fertilizarea in vitro poate invinge infertilitatea determinata de varsta. Varsta femeii poate afecta chiar si sansele de succes ale fertilizarii in vitro cu ovocite proprii, in astfel de cazuri ele crescand daca sunt folosite ovocite de la femei tinere.

In ceea ce priveste importanta varstei barbatului, desigur, toti am auzit de existenta unor cazuri in care unii au devenit parinti la 60, 70 de ani si poate mai mult. Dar sunt cazuri rare. Exceptii. In realitate, pentru ca un cuplu sa obtina o sarcina, conteaza si varsta barbatului. Este dovedit faptul ca cei cu varste sub 40 de ani au sanse mai mari de a concepe decat cei cu varste peste 40 de ani. De ce? Ei bine, chiar daca barbatii produc in mod constant sperma, numarul de spermatozoizi, atributele morfologice si motilitatea lor (capacitatea de a se deplasa spre un ovul) scad o data cu varsta. In plus, trecerea anilor poate influenta fertilitatea masculina si in alte moduri. Bolile cronice dobândite, medicamentele administrate in vederea tratarii lor si chiar unii factori de mediu, cu siguranta ca afecteaza fertilitatea. De exemplu, diverse substante chimice cu care si fara voie se intra in contact, perturba sistemul endocrin si afecteaza hormonii responsabili de producerea spermei. De asemenea, stresul oxidativ in exces poate deteriora ADN-ul, afectand calitatea spermei. Si mai putem adauga obezitatea si fumatul...

Studiile au aratat ca un cuplu in care ambii parteneri au varste sub 25 de ani, are nevoie in medie de cinci luni pntru a obtine o sarcina. Insa, daca femeia are mai putin de 25 de ani iar barbatul mai mult de 40, poate dura aproximativ doi ani pentru ca ei sa devina parinti. Daca mai mentionam si riscul crescut de avort spontan in cazul femeilor al caror partener are varsta mai mare de 45 de ani, devine evident faptul ca, da, varsta chiar conteaza.

Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrică-ginecologie, cu supraspecializare în infertilitate

Photo by John Looy on Unsplash